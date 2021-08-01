Мужчина погиб вследствие обвала грунта в Киеве, - ГСЧС. ФОТО
На улице Садовой, в Дарницком районе Киева, в одном из частных дворов, произошел обвал грунта, вследствие чего погиб человек.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС Киеве в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Несчастный случай произошел в Дарницком районе столицы. На территории частной усадьбы произошел обвал грунта под которым оказался человек. Мужчина получил травму, несовместимую с жизнью", - сказано в сообщении.
К месту вызова прибыли спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они выяснили, что жертва копал колодец в частном дворе на глубине около четырех метров и его засыпало землей. Спасатели пытались его вытащить из-под обвалов с помощью аварийно-спасательного инструмента, но он не выжил.
Тело мужчины передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.
Во время спасательной операции было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений ГСЧС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ничего удивительного.
Сейчас у бурильщиков скважин непочатый край работы.
Иметь свою скважину удовольствие не из дешёвых.
Поэтому небогатые владельцы частных дворов делают эту работу сами.
Поэтому, небогатые копают сами.
В сёлах колодец - нормальное дело.
О чём разговор?
"скважина дешевле получается чем колодец" - думай о чем говоришь.
PS Но если не умеешь - не берись. Копать колодец надо уметь, народ на 20 колец в землю колодцы роет...
Там ведь, если не ошибаюсь, подкапываются кольца.
Тут все индивидуально...
Но в данном случае видно что грунт как песок...
даже только построенными