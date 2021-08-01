РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7790 посетителей онлайн
Новости Фото
8 558 17

Мужчина погиб вследствие обвала грунта в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

На улице Садовой, в Дарницком районе Киева, в одном из частных дворов, произошел обвал грунта, вследствие чего погиб человек.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Киеве в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Несчастный случай произошел в Дарницком районе столицы. На территории частной усадьбы произошел обвал грунта под которым оказался человек. Мужчина получил травму, несовместимую с жизнью", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16-летняя девушка погибла, пытаясь достать телефон из ямы с нечистотами

К месту вызова прибыли спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Они выяснили, что жертва копал колодец в частном дворе на глубине около четырех метров и его засыпало землей. Спасатели пытались его вытащить из-под обвалов с помощью аварийно-спасательного инструмента, но он не выжил.

Мужчина погиб вследствие обвала грунта в Киеве, - ГСЧС 01
Мужчина погиб вследствие обвала грунта в Киеве, - ГСЧС 02

Тело мужчины передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

Во время спасательной операции было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений ГСЧС.

Киев (25513) несчастный_случай (314) ГСЧС (4965)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Цена глупости.
Там ведь, если не ошибаюсь, подкапываются кольца.
показать весь комментарий
01.08.2021 09:36
+4
Так на Дарнице везде песок.
показать весь комментарий
01.08.2021 10:00
+3
Жертва копал колодец - звучит как-то совсем обречённо
показать весь комментарий
01.08.2021 09:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как-то непривычно звучит: Дарницкий район Киева и... копал колодец. Я далек от мысли предположить что он хотел сэкономить на водоснабжении.
показать весь комментарий
01.08.2021 09:17 Ответить
А если добавить - частный двор?
Ничего удивительного.
Сейчас у бурильщиков скважин непочатый край работы.
Иметь свою скважину удовольствие не из дешёвых.
Поэтому небогатые владельцы частных дворов делают эту работу сами.
показать весь комментарий
01.08.2021 09:26 Ответить
Даже если добавить о частном дворе. Одно дело бурение скважины, иное- копать колодец. Было дело, пробурили мне на даче. Глубокая, не помню сколько метров, но не менее 20. И всё в никуда, вода соленая оказалась. А колодец... даже не знаю что и сказать...
показать весь комментарий
01.08.2021 09:29 Ответить
Я же написал - пробурить скважину недёшево.
Поэтому, небогатые копают сами.
В сёлах колодец - нормальное дело.
показать весь комментарий
01.08.2021 09:36 Ответить
Та понимаю я. Просто таки не могу совместить: Дарницкий район Киева и копку колодца. Не получается у меня.
показать весь комментарий
01.08.2021 09:38 Ответить
В Дарницкои районе огромный частный сектор.
показать весь комментарий
01.08.2021 10:14 Ответить
Осокорки. Бывший дачный массив.
показать весь комментарий
01.08.2021 10:26 Ответить
Да ладно. Не дороже телефона иметь свою скважину. И скважина дешевле получается чем колодец. Колодец на 30-50метров ты не выкопаешь. А поверхностный колодец до 20 метров да еще в Киеве то канализационный сток а не колодец.
показать весь комментарий
01.08.2021 10:08 Ответить
Кто-то рассекает на Лексусе, а кто-то - на Копейке.
О чём разговор?
показать весь комментарий
01.08.2021 10:13 Ответить
80 тыс. грн. - это какой телефон так стоит? С брюликами и в золотом корпусе? Мне во столько в Киеве скважина обошлась, 5 лет назад.
"скважина дешевле получается чем колодец" - думай о чем говоришь.

PS Но если не умеешь - не берись. Копать колодец надо уметь, народ на 20 колец в землю колодцы роет...
показать весь комментарий
01.08.2021 12:57 Ответить
Жертва копал колодец - звучит как-то совсем обречённо
показать весь комментарий
01.08.2021 09:18 Ответить
Цена глупости.
Там ведь, если не ошибаюсь, подкапываются кольца.
показать весь комментарий
01.08.2021 09:36 Ответить
От грунта зависит...иногда копают весь а потом кольца опускают...или камнем выкладывают...
Тут все индивидуально...
Но в данном случае видно что грунт как песок...
показать весь комментарий
01.08.2021 09:52 Ответить
Так на Дарнице везде песок.
показать весь комментарий
01.08.2021 10:00 Ответить
Скорей всего,для полива-для питья вода очень глубоко,там залегает...
показать весь комментарий
01.08.2021 11:37 Ответить
Воду из полтавского слоя (30-40м) в Киеве всю выкачали, когда метро строили. Вода сеноманского слоя лежит примерно на глубине 60 метров от уровня Днепра, поэтому прокопать колодец до неё даже в Дарнице нереально. Поэтому уолодец - только верхняя грунтовая вода, а в Киеве она ничем не отличается от канализационных стоков.
показать весь комментарий
01.08.2021 13:03 Ответить
да, в Киеве опасно ходить и под мостами...
даже только построенными
показать весь комментарий
01.08.2021 12:25 Ответить
 
 