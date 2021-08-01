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Чоловік загинув унаслідок обвалу ґрунту в Києві, - ДСНС. ФОТО

На вулиці Садовій, у Дарницькому районі Києва, в одному з приватних дворів стався обвал ґрунту, унаслідок чого загинула людина.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС Києа у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещасний випадок стався в Дарницькому районі столиці. На території приватної садиби стався обвал ґрунту, під яким опинилася людина. Чоловік зазнав несумісної з життям травми", - сказано в повідомленні.

До місця виклику прибули рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони з'ясували, що чоловік копав колодязь у приватному дворі на глибині близько чотирьох метрів і його засипало землею. Рятувальники намагалися його витягти з-під завалів за допомогою аварійно-рятувального інструменту, але він не вижив.

Чоловік загинув унаслідок обвалу ґрунту в Києві, - ДСНС 01
Чоловік загинув унаслідок обвалу ґрунту в Києві, - ДСНС 02

Тіло чоловіка передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Під час рятувальної операції було задіяно 2 одиниці техніки та 10 людей особового складу підрозділів ДСНС.

Автор: 

Київ (19457) нещасний випадок (274) ДСНС (5104)


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Топ коментарі
+4
Цена глупости.
Там ведь, если не ошибаюсь, подкапываются кольца.
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01.08.2021 09:36
+4
Так на Дарнице везде песок.
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01.08.2021 10:00
+3
Жертва копал колодец - звучит как-то совсем обречённо
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01.08.2021 09:18
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Как-то непривычно звучит: Дарницкий район Киева и... копал колодец. Я далек от мысли предположить что он хотел сэкономить на водоснабжении.
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01.08.2021 09:17 Відповісти
А если добавить - частный двор?
Ничего удивительного.
Сейчас у бурильщиков скважин непочатый край работы.
Иметь свою скважину удовольствие не из дешёвых.
Поэтому небогатые владельцы частных дворов делают эту работу сами.
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01.08.2021 09:26 Відповісти
Даже если добавить о частном дворе. Одно дело бурение скважины, иное- копать колодец. Было дело, пробурили мне на даче. Глубокая, не помню сколько метров, но не менее 20. И всё в никуда, вода соленая оказалась. А колодец... даже не знаю что и сказать...
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01.08.2021 09:29 Відповісти
Я же написал - пробурить скважину недёшево.
Поэтому, небогатые копают сами.
В сёлах колодец - нормальное дело.
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01.08.2021 09:36 Відповісти
Та понимаю я. Просто таки не могу совместить: Дарницкий район Киева и копку колодца. Не получается у меня.
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01.08.2021 09:38 Відповісти
В Дарницкои районе огромный частный сектор.
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01.08.2021 10:14 Відповісти
Осокорки. Бывший дачный массив.
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01.08.2021 10:26 Відповісти
Да ладно. Не дороже телефона иметь свою скважину. И скважина дешевле получается чем колодец. Колодец на 30-50метров ты не выкопаешь. А поверхностный колодец до 20 метров да еще в Киеве то канализационный сток а не колодец.
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01.08.2021 10:08 Відповісти
Кто-то рассекает на Лексусе, а кто-то - на Копейке.
О чём разговор?
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01.08.2021 10:13 Відповісти
80 тыс. грн. - это какой телефон так стоит? С брюликами и в золотом корпусе? Мне во столько в Киеве скважина обошлась, 5 лет назад.
"скважина дешевле получается чем колодец" - думай о чем говоришь.

PS Но если не умеешь - не берись. Копать колодец надо уметь, народ на 20 колец в землю колодцы роет...
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01.08.2021 12:57 Відповісти
Жертва копал колодец - звучит как-то совсем обречённо
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01.08.2021 09:18 Відповісти
Цена глупости.
Там ведь, если не ошибаюсь, подкапываются кольца.
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01.08.2021 09:36 Відповісти
От грунта зависит...иногда копают весь а потом кольца опускают...или камнем выкладывают...
Тут все индивидуально...
Но в данном случае видно что грунт как песок...
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01.08.2021 09:52 Відповісти
Так на Дарнице везде песок.
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01.08.2021 10:00 Відповісти
Скорей всего,для полива-для питья вода очень глубоко,там залегает...
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01.08.2021 11:37 Відповісти
Воду из полтавского слоя (30-40м) в Киеве всю выкачали, когда метро строили. Вода сеноманского слоя лежит примерно на глубине 60 метров от уровня Днепра, поэтому прокопать колодец до неё даже в Дарнице нереально. Поэтому уолодец - только верхняя грунтовая вода, а в Киеве она ничем не отличается от канализационных стоков.
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01.08.2021 13:03 Відповісти
да, в Киеве опасно ходить и под мостами...
даже только построенными
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01.08.2021 12:25 Відповісти
 
 