Чоловік загинув унаслідок обвалу ґрунту в Києві, - ДСНС. ФОТО
На вулиці Садовій, у Дарницькому районі Києва, в одному з приватних дворів стався обвал ґрунту, унаслідок чого загинула людина.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС Києа у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Нещасний випадок стався в Дарницькому районі столиці. На території приватної садиби стався обвал ґрунту, під яким опинилася людина. Чоловік зазнав несумісної з життям травми", - сказано в повідомленні.
До місця виклику прибули рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони з'ясували, що чоловік копав колодязь у приватному дворі на глибині близько чотирьох метрів і його засипало землею. Рятувальники намагалися його витягти з-під завалів за допомогою аварійно-рятувального інструменту, але він не вижив.
Тіло чоловіка передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.
Під час рятувальної операції було задіяно 2 одиниці техніки та 10 людей особового складу підрозділів ДСНС.
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Ничего удивительного.
Сейчас у бурильщиков скважин непочатый край работы.
Иметь свою скважину удовольствие не из дешёвых.
Поэтому небогатые владельцы частных дворов делают эту работу сами.
Поэтому, небогатые копают сами.
В сёлах колодец - нормальное дело.
О чём разговор?
"скважина дешевле получается чем колодец" - думай о чем говоришь.
PS Но если не умеешь - не берись. Копать колодец надо уметь, народ на 20 колец в землю колодцы роет...
Там ведь, если не ошибаюсь, подкапываются кольца.
Тут все индивидуально...
Но в данном случае видно что грунт как песок...
даже только построенными