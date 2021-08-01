Чоловік загинув унаслідок обвалу ґрунту в Києві, - ДСНС. ФОТО

На вулиці Садовій, у Дарницькому районі Києва, в одному з приватних дворів стався обвал ґрунту, унаслідок чого загинула людина.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС Києа у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещасний випадок стався в Дарницькому районі столиці. На території приватної садиби стався обвал ґрунту, під яким опинилася людина. Чоловік зазнав несумісної з життям травми", - сказано в повідомленні.

До місця виклику прибули рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Вони з'ясували, що чоловік копав колодязь у приватному дворі на глибині близько чотирьох метрів і його засипало землею. Рятувальники намагалися його витягти з-під завалів за допомогою аварійно-рятувального інструменту, але він не вижив.





Тіло чоловіка передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

Під час рятувальної операції було задіяно 2 одиниці техніки та 10 людей особового складу підрозділів ДСНС.