16-летняя девушка погибла, пытаясь достать телефон из ямы с нечистотами
Девушка уронила телефон в выгребную яму, а когда попыталась его достать - провалилась сама и задохнулась в ядовитых испарениях.
Об этом сообщает полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла в Арцизе. Тело девушки без признаков жизни обнаружили у нее дома в выгребной яме.
"По предварительной информации правоохранителей территориального подразделения полиции, которые работали на месте происшествия, ребенок провалился, когда пытался достать мобильный телефон, который случайно уронил, и задохнулся парами канализационных газов", - сообщают в полиции.
Правоохранители квалифицировали факт гибели девушки-подростка как несчастный случай. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
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+12 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий07.07.2021 16:43
+11 Вася Шевченко #371210
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Когда мне было 16, телефоны даже в унитаз не роняли!
На хвилинку, це не дярєвня, а обласне місто Мурманськ.
https://www.youtube.com/watch?v=dTKFGEAgQ4c
Мужик потом на все деньги купил в лавке водки.
Продавщица: Чё деньги дерьмом воняют?
Еще запомнилась фраза этого сынка: вы триста лет ходили на дырку и еще триста лет будете.
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