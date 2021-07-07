РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5798 посетителей онлайн
Новости
10 187 32

16-летняя девушка погибла, пытаясь достать телефон из ямы с нечистотами

16-летняя девушка погибла, пытаясь достать телефон из ямы с нечистотами

Девушка уронила телефон в выгребную яму, а когда попыталась его достать - провалилась сама и задохнулась в ядовитых испарениях.

Об этом сообщает полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в Арцизе. Тело девушки без признаков жизни обнаружили у нее дома в выгребной яме.

"По предварительной информации правоохранителей территориального подразделения полиции, которые работали на месте происшествия, ребенок провалился, когда пытался достать мобильный телефон, который случайно уронил, и задохнулся парами канализационных газов", - сообщают в полиции.

Правоохранители квалифицировали факт гибели девушки-подростка как несчастный случай. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Также читайте: Мать, оставившую на 11 дней в закрытой комнате двух малышей, один из которых умер от голода, приговорили к 12 годам тюрьмы, - прокуратура

Автор: 

несчастный_случай (314) Одесская область (3588) подростки (450) Нацполиция (16492) смерть (9230)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Нельзя телефон оставить на 5 минут дома и в туалет даже с ним
показать весь комментарий
07.07.2021 16:43
+11
16-летняя девушка погибла, пытаясь достать телефон из ямы с нечистотами - Цензор.НЕТ 3959

...
показать весь комментарий
07.07.2021 17:06
+8
Грустно за ребенка.
Когда мне было 16, телефоны даже в унитаз не роняли!
показать весь комментарий
07.07.2021 16:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаль. 😔
показать весь комментарий
07.07.2021 16:36 Ответить
Грустно за ребенка.
Когда мне было 16, телефоны даже в унитаз не роняли!
показать весь комментарий
07.07.2021 16:39 Ответить
они были с кружком и проводом...или алкатель без полифонии..??))
показать весь комментарий
07.07.2021 17:18 Ответить
К телефонной будке прикрученные)) Не у каждого тогда был блат, чтобы иметь телефон в доме)))
показать весь комментарий
07.07.2021 18:18 Ответить
и я об том гутарю нам провели в 2000 20лет ждали на очереди..))
показать весь комментарий
07.07.2021 18:27 Ответить
Родители провели себе в конце 80-х) И то, отец был тракторным бригадиром в колхозе, и чтобы протянуть линию, смастерили на списанном щелерезе устройство чтобы укладывать кабель) Больше километра трактором тянули от АТС))) АТС была, но линии протянуть и нафиг никому не нужно было))) Так что тут был не блат, а использование служебного положения)))
показать весь комментарий
07.07.2021 19:58 Ответить
Тогда даже в Японии кнопочных небыло. У нас стоял такой:
16-летняя девушка погибла, пытаясь достать телефон из ямы с нечистотами - Цензор.НЕТ 6643
показать весь комментарий
08.07.2021 09:29 Ответить
ну да до революции..в рельсу били азбукой морзе..сос
показать весь комментарий
08.07.2021 12:29 Ответить
Нельзя телефон оставить на 5 минут дома и в туалет даже с ним
показать весь комментарий
07.07.2021 16:43 Ответить
нет шоб черпак взять
показать весь комментарий
07.07.2021 16:43 Ответить
а телефон не брать...ну не на вокзале ж - кто его возьмет за время отсутствия???
показать весь комментарий
07.07.2021 16:54 Ответить
В сортире? Какая же там дырка что туда провалилась 16-летняя???
показать весь комментарий
07.07.2021 16:48 Ответить
Згадався https://youtu.be/Dqc3a8cOhMQ випадок на кацапщині - там взагалі мужик потонув у ге-ге-ге.
На хвилинку, це не дярєвня, а обласне місто Мурманськ.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:53 Ответить
Трухлі доски
показать весь комментарий
07.07.2021 16:55 Ответить
Може проломалось накриття, гнилі дошки (ті що накривають вигрібну яму ззаду за туалетом). Я колись читав що американка десь такого ж віку, впустила телефон в каналізаційний люк. Полізла його витягати і застряла, не пролізла, її витягали рятувальники
показать весь комментарий
07.07.2021 16:57 Ответить
Згадав це
https://www.youtube.com/watch?v=dTKFGEAgQ4c

Мужик потом на все деньги купил в лавке водки.
Продавщица: Чё деньги дерьмом воняют?
показать весь комментарий
07.07.2021 16:59 Ответить
Кстати, рекомендую этот фильм.
Еще запомнилась фраза этого сынка: вы триста лет ходили на дырку и еще триста лет будете.
показать весь комментарий
07.07.2021 17:06 Ответить
она целенаправленно "проваливалась" чтобы телефон достать.
показать весь комментарий
07.07.2021 16:59 Ответить
16-летняя девушка погибла, пытаясь достать телефон из ямы с нечистотами - Цензор.НЕТ 3959

...
показать весь комментарий
07.07.2021 17:06 Ответить
плять, так вот почему у нынешнего поколения геморой с 20 лет выпадает...
показать весь комментарий
07.07.2021 20:00 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2021 20:04 Ответить
Для сельской глубинки есть ведро-туалет,которій иногда надо віносить.Безопасно.Єкологично.Кто занимается биодинамическим земледелием -самое то.А если есть корова,козі,свиньи,то вообще не нужно минудобрений.А смерть -безглузда.Только городские жители -яд для природы,сельские -нет.
показать весь комментарий
07.07.2021 17:11 Ответить
с одной стороны премия дарвина стареть и работать не треба - с другой трагедия
показать весь комментарий
07.07.2021 17:20 Ответить
Несчастная железка = жизнь
показать весь комментарий
07.07.2021 17:22 Ответить
как же глупо .. утонуть в сортире в 16 лет , ну не пос ть без игрушки.. фисибукиинстаграмы сожрали все мозги.
показать весь комментарий
07.07.2021 17:29 Ответить
Откуда такие подробности? Наверное в сортире видеокамера стоит...
показать весь комментарий
07.07.2021 17:41 Ответить
если туда упал, то доставать нет смысла
показать весь комментарий
07.07.2021 19:52 Ответить
ТикТок ?
показать весь комментарий
07.07.2021 19:57 Ответить
Це така безглузда смерть. Шкода дитину, її батьків.
показать весь комментарий
07.07.2021 20:52 Ответить
 
 