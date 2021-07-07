16-летняя девушка погибла, пытаясь достать телефон из ямы с нечистотами

Девушка уронила телефон в выгребную яму, а когда попыталась его достать - провалилась сама и задохнулась в ядовитых испарениях.

Об этом сообщает полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в Арцизе. Тело девушки без признаков жизни обнаружили у нее дома в выгребной яме.

"По предварительной информации правоохранителей территориального подразделения полиции, которые работали на месте происшествия, ребенок провалился, когда пытался достать мобильный телефон, который случайно уронил, и задохнулся парами канализационных газов", - сообщают в полиции.

Правоохранители квалифицировали факт гибели девушки-подростка как несчастный случай. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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