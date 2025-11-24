Взятки за разрешения и "обучение": раскрыта масштабная коррупционная схема в управлении Гоструда, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции раскрыли схему поборов в сфере охраны труда, организованную главой Юго-Западного межрегионального управления Гоструда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

К махинации он привлек начальника управления инспекционной деятельности, его заместителя и руководителя частной структуры, который отвечал за обучение предпринимателей.

Читайте также: Задержан чиновник Госслужбы труда, который за $5 тыс. обещал "замять" факт гибели несовершеннолетнего на производстве, — ГБР. ФОТО

Как работала схема?

Чиновники управления Гоструда, осуществляющего свою деятельность в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях, требовали деньги за бесплатные услуги по обучению охране труда и выдавали удостоверения работникам без фактического прохождения курсов. Отдельно они брали плату за беспрепятственную регистрацию деклараций-разрешений на выполнение работ повышенной опасности, которые выдаются бесплатно в течение 5 дней.

Для этого они использовали специально определенные экспертные организации. И если предприниматель обращался в "неправильную" организацию, чиновники искусственно затягивали рассмотрение на месяцы. Зато сотрудничество с "нужной" фирмой гарантировало получение разрешения за неделю.

Читайте также: Чиновники Гоструда организовали схему вымогательства взяток у бизнеса, – Офис генпрокурора

Что установило следствие?

Следствие также установило, что фигуранты придумывали проведение проверок, которые во время военного положения вообще не должны были проводиться. Предпринимателям сообщали, что они "включены в план", а затем требовали деньги за непроведение надуманных инспекций. Таким образом они создавали еще одно направление систематического вымогательства средств.

"Кроме этого, чиновники регулярно получали деньги за сокрытие несчастных случаев, неоформленных работников и других нарушений. Предпринимателям предлагали выбор: официальный штраф, который мог достигать миллионов гривен, или "разрешить вопрос" за 10-100 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным следствия, в течение 2025 года чиновники получили сотни тысяч гривен неправомерной выгоды от предпринимателей.

Досудебное расследование продолжается, поэтому суммы взяток могут достигать нескольких миллионов гривен.

Руководителю управления, его двум подчиненным и руководителю частного предприятия сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством, и по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предложение или предоставление неправомерной выгоды.

Читайте также: На стройке в Киеве в результате падения в лифтовую шахту погиб монтажник

Что грозит?

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы, конфискацию имущества и запрет занимать должности.











В рамках уголовного производства правоохранители провели 40 обысков в трех областях - в помещениях и транспортных средствах фигурантов, на предприятиях, а также в помещениях Гоструда. Изъяты документы, средства и другие материалы, которые могут стать вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Всем фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.