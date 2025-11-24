Взятки за разрешения и "обучение": раскрыта масштабная коррупционная схема в управлении Гоструда, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции раскрыли схему поборов в сфере охраны труда, организованную главой Юго-Западного межрегионального управления Гоструда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
К махинации он привлек начальника управления инспекционной деятельности, его заместителя и руководителя частной структуры, который отвечал за обучение предпринимателей.
Как работала схема?
Чиновники управления Гоструда, осуществляющего свою деятельность в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях, требовали деньги за бесплатные услуги по обучению охране труда и выдавали удостоверения работникам без фактического прохождения курсов. Отдельно они брали плату за беспрепятственную регистрацию деклараций-разрешений на выполнение работ повышенной опасности, которые выдаются бесплатно в течение 5 дней.
Для этого они использовали специально определенные экспертные организации. И если предприниматель обращался в "неправильную" организацию, чиновники искусственно затягивали рассмотрение на месяцы. Зато сотрудничество с "нужной" фирмой гарантировало получение разрешения за неделю.
Что установило следствие?
Следствие также установило, что фигуранты придумывали проведение проверок, которые во время военного положения вообще не должны были проводиться. Предпринимателям сообщали, что они "включены в план", а затем требовали деньги за непроведение надуманных инспекций. Таким образом они создавали еще одно направление систематического вымогательства средств.
"Кроме этого, чиновники регулярно получали деньги за сокрытие несчастных случаев, неоформленных работников и других нарушений. Предпринимателям предлагали выбор: официальный штраф, который мог достигать миллионов гривен, или "разрешить вопрос" за 10-100 тыс. грн", - говорится в сообщении.
По имеющимся данным следствия, в течение 2025 года чиновники получили сотни тысяч гривен неправомерной выгоды от предпринимателей.
Досудебное расследование продолжается, поэтому суммы взяток могут достигать нескольких миллионов гривен.
Руководителю управления, его двум подчиненным и руководителю частного предприятия сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством, и по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предложение или предоставление неправомерной выгоды.
Что грозит?
Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы, конфискацию имущества и запрет занимать должности.
В рамках уголовного производства правоохранители провели 40 обысков в трех областях - в помещениях и транспортных средствах фигурантов, на предприятиях, а также в помещениях Гоструда. Изъяты документы, средства и другие материалы, которые могут стать вещественными доказательствами в уголовном производстве.
Всем фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
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в мене поряд полковник сбу живе
отам домина !!!!
вони щось там рядочком розкладають )))..предмети прямокутної форми схожі на долари )))))
НАБУ просто виклало фото БЛОКІВ доларів у пакуванні резервного фонду США )))))
ДБР прокладка дєрьмака і татарова