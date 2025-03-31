Задержан чиновник Госслужбы труда, который за $5 тыс. обещал "замять" факт гибели несовершеннолетнего на производстве, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР разоблачили и задержали и.о. начальника одного из отделов Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда. Чиновник за взятку обещал коммерсанту не проверять факт гибели на его предприятии несовершеннолетнего парня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.







Как отмечается, трагедия произошла в начале января текущего года из-за пожара в помещении частного деревообрабатывающего ангара. Правоохранительные и контролирующие органы сразу направили в Госслужбу по вопросам труда официальные письма о необходимости проведения расследования несчастного случая.

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Зато ответственный чиновник Госслужбы предложил представителю предприятия за 5 тыс. долларов США не проводить проверку. К передаче денег мужчина привлек посредницу, которая 26 марта в Луцке получила всю сумму неправомерной выгоды.

Работники ГБР совместно с ДВР Нацполиции задержали чиновника и посредницу согласно ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.