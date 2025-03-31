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Задержан чиновник Госслужбы труда, который за $5 тыс. обещал "замять" факт гибели несовершеннолетнего на производстве, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР разоблачили и задержали и.о. начальника одного из отделов Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда. Чиновник за взятку обещал коммерсанту не проверять факт гибели на его предприятии несовершеннолетнего парня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Взяточник из Гоструда
Взяточник из Гоструда
Взяточник из Гоструда

Как отмечается, трагедия произошла в начале января текущего года из-за пожара в помещении частного деревообрабатывающего ангара. Правоохранительные и контролирующие органы сразу направили в Госслужбу по вопросам труда официальные письма о необходимости проведения расследования несчастного случая.

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Зато ответственный чиновник Госслужбы предложил представителю предприятия за 5 тыс. долларов США не проводить проверку. К передаче денег мужчина привлек посредницу, которая 26 марта в Луцке получила всю сумму неправомерной выгоды.

Работники ГБР совместно с ДВР Нацполиции задержали чиновника и посредницу согласно ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Автор: 

взятка (6154) Луцк (582) ГБР (2978) Госслужба труда (37) Волынская область (994) Луцкий район (2)


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Пятнашкой гниде по рогам.
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31.03.2025 15:53 Ответить
Зкацаплений скотина, чергова з ДержПраці, заброньована, використовує своє службове положення, для мародерства на смерті дитини!!
Акакаяразніца…. Суддівські з прокурорськими, дєньох трошки собі витиснуть з цієї скотиняки, тай насудять років, так зо 3-4, не більше!
А потім, воно вийде само, по УДО…
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31.03.2025 16:34 Ответить
редактори: "Зам'яти" у перекладі із зеківської фені- приховати злочин. Пишіть по людські, а то як не "зливав", то "зам'яв" то ще якийсь зеківський вислів
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31.03.2025 16:41 Ответить
 
 