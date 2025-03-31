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Правоохранитель из Одесщины за $25 тыс. организовывала уклонисту "белый билет" и выезд за границу, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили и заблокировали очередную схему незаконного вывоза военнообязанных за пределы Украины. Ее организовала сотрудница правоохранительного органа из Одесской области.

Об этом сообщает ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Женщина пообещала одному из мужчин помочь получить "белый билет" через знакомых медиков и работников РТЦК и СП. За 25 тысяч долларов США мужчину должны были снять с воинского учета, что позволяло ему выехать из Украины.

Также за эти деньги правоохранительница гарантировала дополнительную услугу, чтобы обеспечить беспрепятственное пересечение границы по поддельным документам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пытался подкупить пограничников за $3000: в Одесской области задержан организатор незаконных перевозок в Молдову, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

ГБР разоблачило правоохранительницу на взятке в Одесской области

Клиента сопровождали на автомобиле до пункта пропуска и перевозили в Молдову.

Женщину разоблачили при попытке отправить за границу очередного военнообязанного.

Ей сообщено о подозрении в обещании оказать влияние на принятие решения должностным лицом за предоставление неправомерной выгоды для себя и третьего лица (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении ее от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.

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Автор: 

взятка (6154) Одесская область (3549) ГБР (2978) военный учет (6)


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За 25??? Оце ціни взлетіли....
Як на форсажі!
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31.03.2025 15:24 Ответить
як бонус..... повинна!
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31.03.2025 15:43 Ответить
Типове знищення конкурентів, щоб несли «кому треба» і потім як комарницький спокійно перетинали кордон.
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31.03.2025 15:24 Ответить
Ось нема віри що вона працювала одна і що ті 25 000 баксів заробила одноосібно. Бо вона сама каже про знайомих медиків і службовців ТЦК. Треба "колоти"
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31.03.2025 15:29 Ответить
Ганебно, що таке ставлення до людей, що якщо хочеш жити, то винен заплатити 25 000 доларів якимсь ділкам
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31.03.2025 15:33 Ответить
Чаушеску продавав закордон своїх євреїв і німців, - Ізраїль та ФРН платили Румунії за кожного щасливчика, який втікав від "генія Карпат", до 50 000 доларів.
Україна торгує "ухилянтами". Гарний бізнес для чиновників. Таке бабло на рівному місці.

Страна, в которую уезжал эмигрант, должна была вносить за него выкуп в размере от 2 до 50 тыс. долларов. Помимо этого отъезжающий должен был сдать государству свое имущество, поскольку его отъезд рассматривался как черная неблагодарность по отношению к родине. «Живого товара» в Румынии было достаточно: 350 тыс. евреев, уцелевших после Холокоста, и 300 тыс. этнических немцев. И Чаушеску поставил на поток торговлю ими. «Евреи, немцы и нефть - наш лучший экспорт», - говорил он в кругу единомышленников.

"Ухилянти - наш найкращий експорт!" Для українських чиновників, - це золоте дно.
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31.03.2025 17:43 Ответить
А в это время 59 летний дед будет признан годным на ВЛК и ТЦКшные свиньи громко с этого ржа отправят его в учебку.Кстати с завтрашнему дню 1-е апреля конец всем броням,все готовы?ТЦК и мусора уже изучают планы заводов на предмет проходных и заборов...
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31.03.2025 15:50 Ответить
 
 