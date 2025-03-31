Правоохранитель из Одесщины за $25 тыс. организовывала уклонисту "белый билет" и выезд за границу, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ разоблачили и заблокировали очередную схему незаконного вывоза военнообязанных за пределы Украины. Ее организовала сотрудница правоохранительного органа из Одесской области.

Об этом сообщает ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Женщина пообещала одному из мужчин помочь получить "белый билет" через знакомых медиков и работников РТЦК и СП. За 25 тысяч долларов США мужчину должны были снять с воинского учета, что позволяло ему выехать из Украины.

Также за эти деньги правоохранительница гарантировала дополнительную услугу, чтобы обеспечить беспрепятственное пересечение границы по поддельным документам.

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Клиента сопровождали на автомобиле до пункта пропуска и перевозили в Молдову.

Женщину разоблачили при попытке отправить за границу очередного военнообязанного.

Ей сообщено о подозрении в обещании оказать влияние на принятие решения должностным лицом за предоставление неправомерной выгоды для себя и третьего лица (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении ее от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.

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