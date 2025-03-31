Пытался подкупить пограничников за $3000: в Одесской области задержан организатор незаконных перевозок в Молдову, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Одесской области сотрудники отдела внутренней безопасности по Подольскому пограничному отряду задержали мужчину, который пытался втянуть военнослужащих в схему незаконной переправки лиц через госграницу.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за 3000 долларов 36-летний житель приграничного района хотел договориться с пограничником, чтобы получать информацию о расположении нарядов. В будущем он планировал использовать эти данные для переправки двух мужчин призывного возраста через приднестровский участок украинско-молдавской границы.
Пограничник сообщил руководству о предложении взятки, и организатора задержали с поличным во время передачи 1500 долларов задатка.
Во время обысков в его доме обнаружили и задержали двух мужчин - жителей Львовской и Запорожской областей, которые заплатили по 10 000 долларов каждый за попытку незаконного пересечения границы.
Фигуранту уголовного производства выдвинули подозрение по ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") и ст. 332 УК Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в более 242 тысячи гривен.
Его клиентам составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы (ч. 2 ст. 204-1 КУоАП), дела направлены в суд.
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