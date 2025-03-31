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Новости Фото Переправка через границу уклонистов
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Пытался подкупить пограничников за $3000: в Одесской области задержан организатор незаконных перевозок в Молдову, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области сотрудники отдела внутренней безопасности по Подольскому пограничному отряду задержали мужчину, который пытался втянуть военнослужащих в схему незаконной переправки лиц через госграницу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

В Одесской области задержали организатора нелегальной переправки мужчин за границу
В Одесской области задержали организатора нелегальной переправки мужчин за границу

Как отмечается, за 3000 долларов 36-летний житель приграничного района хотел договориться с пограничником, чтобы получать информацию о расположении нарядов. В будущем он планировал использовать эти данные для переправки двух мужчин призывного возраста через приднестровский участок украинско-молдавской границы.

Пограничник сообщил руководству о предложении взятки, и организатора задержали с поличным во время передачи 1500 долларов задатка.

Во время обысков в его доме обнаружили и задержали двух мужчин - жителей Львовской и Запорожской областей, которые заплатили по 10 000 долларов каждый за попытку незаконного пересечения границы.

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В Одесской области задержали организатора нелегальной переправки мужчин за границу
В Одесской области задержали организатора нелегальной переправки мужчин за границу

Фигуранту уголовного производства выдвинули подозрение по ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") и ст. 332 УК Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в более 242 тысячи гривен.

Его клиентам составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения границы (ч. 2 ст. 204-1 КУоАП), дела направлены в суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6390) Одесса (7869) Одесская область (3549) уклонисты (816) Одесский район (127)


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Найшов жебрака
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31.03.2025 11:26 Ответить
Намагався підкупити прикордонників за $3000
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31.03.2025 11:26 Ответить
Збивав таксу - за що і поплатився
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31.03.2025 11:28 Ответить
прибрали конкурента за демпінг....
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31.03.2025 13:04 Ответить
соромно давати такі малі хабарі....
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31.03.2025 11:30 Ответить
Фигассссе. ему по 10к дали, а он хотел по 1,5к погранцам дать. ну жучара 🤣
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31.03.2025 11:59 Ответить
это ж сколько еще бабла в матрасах у мудрого наріда, работы непочатый край - лет на 100 еще хватит
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31.03.2025 12:22 Ответить
 
 