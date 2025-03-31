Российские диверсанты активизировались на Сумщине, - ГПСУ

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил о росте активности российских диверсионных групп на севере Сумской области.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, эти подразделения пытаются атаковать позиции ВСУ и выявлять оборонительные рубежи для дальнейших обстрелов из тяжелого вооружения.

Он отметил, что россияне не оставляют попыток действовать на Сумском направлении, в частности в районах, граничащих с Черниговщиной и Харьковщиной. Их цель - атаковать позиции наших военных, разоблачить построение обороны и корректировать огонь артиллерии и авиации.

В то же время, в течение последних нескольких дней попыток прорыва вглубь территории Украины не зафиксировано.

Демченко также отметил, что российские войска сосредотачивают силы в районах села Липцы и города Волчанска на Харьковщине. Враг пытается расширить боевые действия в этом регионе, однако не достигает поставленных целей.

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