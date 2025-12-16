Євросоюз уважно стежитиме за антикорупційними розслідуваннями в Україні, - проєкт висновків

Рада ЄС наголосила на важливості захисту незалежності НАБУ і САП, закликала завершити судову реформу та водночас позитивно оцінила ухвалені Україною дорожні карти для євроінтеграції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на проєкті висновків щодо розширення Ради міністрів Європейського Союзу.

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Рада ЄС окремо зосередила увагу на роботі антикорупційних органів України та наголосила на необхідності захисту їхньої незалежності. У документі підкреслюється "важливість незалежних і ефективних антикорупційних інституцій".

У Брюсселі привітали "законодавче виправлення, ухвалене в липні 2025 року, яке відновило процесуальну автономію та незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)", водночас зауваживши, що "деякі положення ще потребують доопрацювання".

ЄС попередив про неприпустимість втручання

Рада ЄС прямо дала зрозуміти, що уважно стежитиме за подальшою ситуацією, наголосивши на потребі гарантувати, аби "в майбутньому жодне правове чи політичне втручання не впливало на роботу цих інституцій".

Водночас у Брюсселі позитивно оцінили практичні результати роботи антикорупційних органів. Зокрема, відзначено "результати, досягнуті НАБУ та САП у 2025 році, включно зі значною кількістю розслідувань, у тому числі у справах про корупцію на високому рівні".

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Окремо в документі згадуються тривожні сигнали щодо можливого тиску на громадянське суспільство. У Раді ЄС зазначили, що "інциденти щодо ймовірного політичного тиску на антикорупційних активістів, правозахисників і організації громадянського суспільства потребують моніторингу та реагування".

Антикорупційні реформи як частина євроінтеграції

На цьому тлі Рада підтвердила, що антикорупційні кроки є складовою ширшого пакета реформ, необхідних для руху України до ЄС. У висновках зазначено ухвалення Україною "дорожніх карт щодо верховенства права, державного управління та демократичних інституцій, а також плану дій щодо національних меншин", які Європейська комісія оцінила позитивно.

"Боротьба України за свободу та її шлях до Європи не повинні бути заплямовані цим. Однак той факт, що розслідування проводяться, показує, що антикорупційні органи в Україні працюють", — заявила Каллас.

Водночас у Раді ЄС наголошують, що реформи судової системи залишаються критично важливими. У документі "беруть до відома подальші зусилля України зі зміцнення верховенства права" та підкреслюють, що "незалежність, неупередженість і доброчесність судової влади й надалі мають ключове значення".

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Окремі вимоги до Конституційного суду

Окремий акцент зроблено на Конституційному суді України. Київ має "без подальших зволікань заповнити вакансії в Конституційному суді шляхом прозорого та заснованого на заслугах процесу добору" й забезпечити його повноцінну роботу.

У Брюсселі також нагадали про необхідність прозорих процедур у всій судовій системі. Наголошується на "постійній важливості прозорих і заснованих на заслугах процедур добору та перевірки суддівського корпусу", зокрема для Верховного суду, а також на ролі "змістовної тимчасової участі незалежних експертів, висунутих міжнародними партнерами".

Зокрема, у своїх висновках Рада ЄС застерігає від політичного чи правового втручання в роботу антикорупційних органів і водночас фіксує подальший поступ Києва на шляху до членства в Євросоюзі. Документ розглядають міністри Ради загальних питань ЄС 16 грудня 2025 року в межах пункту порядку денного про розширення Євросоюзу.

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