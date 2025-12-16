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У Путіна заявили, що не отримували сигналів про підсумки переговорів у Європі

Пєсков: Росія не отримувала результатів перемовин у Берліні

У Росії заявили, що наразі не отримували жодної офіційної інформації про результати переговорів, які відбулися в Європі за участю України, США та європейських країн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

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Позиція Кремля щодо переговорів

Речник президента РФ заявив, що Москва не готова говорити про новий раунд переговорів із Вашингтоном доти, доки не буде ознайомлена з напрацюваннями, що стали результатом консультацій між США, Україною та європейськими партнерами.

"Треба спочатку ознайомитися з тим, що буде вироблено в результаті тих переговорів, які ведуть американці з українцями за участю європейців", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про терміни можливого нового раунду переговорів РФ і США.

Таким чином, у Кремлі фактично підтвердили, що наразі очікують сигналів від американської сторони щодо подальших кроків у переговорному процесі.

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Передісторія та очікування сторін

Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки дводенних переговорів у Європі з американською делегацією, висловив сподівання на можливу зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, після завершення доопрацювання позицій США мають найближчими днями провести консультації з російською стороною.

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Перемовини у Берліні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегація України поїде до Штатів після контактів США із РФ, на вихідних або пізніше, - Зеленський

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перемовини (3843) Пєсков Дмитро (1877) росія (70635)
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Топ коментарі
+9
Старая русская традиция - прикидываться валянком...
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16.12.2025 19:51 Відповісти
+8
Нагуя вам ті сигнали? - ви ж всерівно проти
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16.12.2025 19:49 Відповісти
+6
раз не отримувала 3,14дераціяя сигналів потрібно щодня "дронових сигналізаторів " запускати вна "мацкваабад" по 400-600 штук
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16.12.2025 19:49 Відповісти

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