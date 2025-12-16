У Путіна заявили, що не отримували сигналів про підсумки переговорів у Європі
У Росії заявили, що наразі не отримували жодної офіційної інформації про результати переговорів, які відбулися в Європі за участю України, США та європейських країн.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.
Позиція Кремля щодо переговорів
Речник президента РФ заявив, що Москва не готова говорити про новий раунд переговорів із Вашингтоном доти, доки не буде ознайомлена з напрацюваннями, що стали результатом консультацій між США, Україною та європейськими партнерами.
"Треба спочатку ознайомитися з тим, що буде вироблено в результаті тих переговорів, які ведуть американці з українцями за участю європейців", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про терміни можливого нового раунду переговорів РФ і США.
Таким чином, у Кремлі фактично підтвердили, що наразі очікують сигналів від американської сторони щодо подальших кроків у переговорному процесі.
Передісторія та очікування сторін
Раніше президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки дводенних переговорів у Європі з американською делегацією, висловив сподівання на можливу зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
За його словами, після завершення доопрацювання позицій США мають найближчими днями провести консультації з російською стороною.
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Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що відсутність реакції Росії на заяви Заходу про просування мирних переговорів щодо України викликає занепокоєння.
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- Відомо, що перемовини між делегаціями України та США, які відбуваються в Берліні, продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією у Берліні та підтвердив, що завтра відбудеться повторна зустріч.
- 15 грудня перемовини між делегаціями продовжилися.
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