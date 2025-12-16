Прем’єр Фінляндії Орпо: "РФ залишається загрозою сьогодні, завтра і в найближчому майбутньому"
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що попри розмови про наближення миру, Росія не подає жодних сигналів реальної готовності до його досягнення та й надалі становитиме загрозу для всієї Європи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, зустріч відбувається в момент, коли "Європа стикається з одними з найсерйозніших і найважливіших питань нашого часу".
Прем’єр Фінляндії зазначив, що "ми ближче до миру, ніж будь-коли раніше", однак застеріг, що наразі "ми не бачимо жодних ознак того, що Росія дійсно прагне миру".
"Росія залишається загрозою сьогодні, завтра і в найближчому майбутньому для всієї Європи. Саме тому ми посилюємо нашу співпрацю. Ми поділяємо сильну політичну волю до зміцнення нашої спільної безпеки та оборони Європи, починаючи зі східного флангу", - наголосив Орпо.
У подібному ключі висловився і прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Він заявив, що "безпека Європи тісно пов’язана з Україною" та застеріг: "якщо Росія не зазнає стратегічної поразки в Україні, вона стане ще сміливішою".
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