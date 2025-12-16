Премьер Финляндии Орпо: "РФ остается угрозой сегодня, завтра и в ближайшем будущем"

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что, несмотря на разговоры о приближении мира, Россия не подает никаких сигналов реальной готовности к его достижению и в дальнейшем будет представлять угрозу для всей Европы.

По его словам, встреча проходит в момент, когда "Европа сталкивается с одними из самых серьезных и важных вопросов нашего времени".

Премьер Финляндии отметил, что "мы ближе к миру, чем когда-либо прежде", однако предупредил, что пока "мы не видим никаких признаков того, что Россия действительно стремится к миру".

"Россия остается угрозой сегодня, завтра и в ближайшем будущем для всей Европы. Именно поэтому мы усиливаем наше сотрудничество. Мы разделяем сильную политическую волю к укреплению нашей общей безопасности и обороны Европы, начиная с восточного фланга", - подчеркнул Орпо.

В подобном ключе высказался и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он заявил, что "безопасность Европы тесно связана с Украиной" и предупредил: "если Россия не потерпит стратегического поражения в Украине, она станет еще смелее".

