Страны восточного фланга ЕС готовят совместные предложения по усилению обороны, - премьер Финляндии Орпо
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что страны восточного и северного фланга ЕС намерены подготовить конкретные инициативы для усиления оборонного потенциала Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Во встрече принимают участие лидеры Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии. Как пишет издание, участники саммита стремятся послать четкий сигнал накануне заседания Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе.
По словам Орпо, северные и восточные страны ЕС поддерживают идею так называемых "флагманских" оборонных проектов Евросоюза, несмотря на сдержанную позицию отдельных крупных государств, в частности Германии и Франции, которые предпочитают инициативы вне рамок ЕС.
"Мы подготовим конкретные предложения и начнем планировать, что один из флагманских проектов ЕС - Eastern Flank Watch - может означать на практике, а впоследствии будем искать финансирование от ЕС", - заявил премьер Финляндии.
Ожидается, что наработанные предложения станут частью более широкой дискуссии по укреплению безопасности Европы на фоне угроз со стороны России.
