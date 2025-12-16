РУС
Страны восточного фланга ЕС готовят совместные предложения по усилению обороны, - премьер Финляндии Орпо

орпо,петтери

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что страны восточного и северного фланга ЕС намерены подготовить конкретные инициативы для усиления оборонного потенциала Евросоюза. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во встрече принимают участие лидеры Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии. Как пишет издание, участники саммита стремятся послать четкий сигнал накануне заседания Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе.

По словам Орпо, северные и восточные страны ЕС поддерживают идею так называемых "флагманских" оборонных проектов Евросоюза, несмотря на сдержанную позицию отдельных крупных государств, в частности Германии и Франции, которые предпочитают инициативы вне рамок ЕС.

"Мы подготовим конкретные предложения и начнем планировать, что один из флагманских проектов ЕС - Eastern Flank Watch - может означать на практике, а впоследствии будем искать финансирование от ЕС", - заявил премьер Финляндии.

Ожидается, что наработанные предложения станут частью более широкой дискуссии по укреплению безопасности Европы на фоне угроз со стороны России.

оборона (5345) Евросоюз (17963) Орпо Петтери (42)
Поки у вас пропозиція у путіна з конвеєра 1000 шахедів, ще пару пропозицій та обговорень+ десяток ракет. Жуйте жуйте...
показать весь комментарий
16.12.2025 12:33 Ответить
Дякуючи президенту США, оьогодні мир став ще блищий на один оберт Землі навколо себе
показать весь комментарий
16.12.2025 12:42 Ответить
 
 