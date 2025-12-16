Страны восточного фланга ЕС готовят совместные предложения по усилению обороны, - премьер Финляндии Орпо

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что страны восточного и северного фланга ЕС намерены подготовить конкретные инициативы для усиления оборонного потенциала Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во встрече принимают участие лидеры Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии. Как пишет издание, участники саммита стремятся послать четкий сигнал накануне заседания Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе.

По словам Орпо, северные и восточные страны ЕС поддерживают идею так называемых "флагманских" оборонных проектов Евросоюза, несмотря на сдержанную позицию отдельных крупных государств, в частности Германии и Франции, которые предпочитают инициативы вне рамок ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия может перебросить войска к границам НАТО после завершения войны в Украине, - премьер Финляндии Орпо

"Мы подготовим конкретные предложения и начнем планировать, что один из флагманских проектов ЕС - Eastern Flank Watch - может означать на практике, а впоследствии будем искать финансирование от ЕС", - заявил премьер Финляндии.

Ожидается, что наработанные предложения станут частью более широкой дискуссии по укреплению безопасности Европы на фоне угроз со стороны России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия представляет "агрессивную, экспансионистскую и ревизионистскую" угрозу, - глава МИ6