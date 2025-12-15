Россия представляет "агрессивную, экспансионистскую и ревизионистскую" угрозу, - глава МИ6

Глава британской разведки MI6 Блейз Метревели заявила, что Россия представляет собой агрессивную и экспансионистскую угрозу, а риск ее действий против НАТО растет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Путин не должен сомневаться, наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем в интересах Украины, будет продолжаться. Экспорт хаоса - это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты", - подчеркнула Метревели.

Ожидается, что Метревели также подчеркнет необходимость активизировать использование технологий для борьбы с угрозами безопасности Великобритании.

"Владение технологиями должно пронизывать все, что мы делаем. Не только в наших лабораториях, но и в полевых условиях, в нашей работе, и, что еще важнее, в мышлении каждого офицера. Мы должны быть так же уверенно чувствовать себя со строками кода, как и с человеческими источниками, так же свободно владеть Python, как и многими языками", - говорится в тексте ее выступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не демонстрирует желания мира, - Писториус

Что предшествовало?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что умиротворение России может привести к более масштабной войне в Европе. Он отметил, что Путин заинтересован в "фундаментальном изменении границ в Европе" и восстановлении Советского Союза в его прежних границах. Это, по его убеждению, представляет "огромную угрозу, в том числе военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи".

Главнокомандующий ВС Великобритании сэр Ричард Нейтон также обратится к британцам с призывом готовиться к сдерживанию более широкой войны в Европе.