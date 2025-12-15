РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9318 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
935 18

Россия представляет "агрессивную, экспансионистскую и ревизионистскую" угрозу, - глава МИ6

Глава MI6 предупредила о росте угрозы РФ для НАТО

Глава британской разведки MI6 Блейз Метревели заявила, что Россия представляет собой агрессивную и экспансионистскую угрозу, а риск ее действий против НАТО растет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Путин не должен сомневаться, наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем в интересах Украины, будет продолжаться. Экспорт хаоса - это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты", - подчеркнула Метревели.

Ожидается, что Метревели также подчеркнет необходимость активизировать использование технологий для борьбы с угрозами безопасности Великобритании.

"Владение технологиями должно пронизывать все, что мы делаем. Не только в наших лабораториях, но и в полевых условиях, в нашей работе, и, что еще важнее, в мышлении каждого офицера. Мы должны быть так же уверенно чувствовать себя со строками кода, как и с человеческими источниками, так же свободно владеть Python, как и многими языками", - говорится в тексте ее выступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не демонстрирует желания мира, - Писториус

Что предшествовало?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что умиротворение России может привести к более масштабной войне в Европе. Он отметил, что Путин заинтересован в "фундаментальном изменении границ в Европе" и восстановлении Советского Союза в его прежних границах. Это, по его убеждению, представляет "огромную угрозу, в том числе военную, для стран, которые когда-то были частью этой империи".

Главнокомандующий ВС Великобритании сэр Ричард Нейтон также обратится к британцам с призывом готовиться к сдерживанию более широкой войны в Европе.

Автор: 

MI6 (19) Великобритания (5230) путин владимир (32552) россия (98371)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
І шо? Ну от і шо? Обісретеся знову і ховатимитесь за спинами українців, поки вони не закінчаться? Кончені куколди.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:36 Ответить
+1
якщо все так, то чому країни НАТО ще досі торгують на повну з росією, прикриваючись недолугими "санкціями"
показать весь комментарий
15.12.2025 12:41 Ответить
+1
У Європі раніше бігала всіляка демократична шушера з пацифістськими лозунгами і кричала "за мир во всьом мірє!"Рашка нарешті привела Європу до тями,вдовбала у ситі голови староримську поговірку - "хочеш миру - готуйся до війни".На разі то єдиний позитив війни...
показать весь комментарий
15.12.2025 12:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Місіс очевидність)))
показать весь комментарий
15.12.2025 12:34 Ответить
Цитата: "доки Путін не буде змушений". ТОБТО "доки Путін буде змушений..."
показать весь комментарий
15.12.2025 12:35 Ответить
Там нема стилістичної помилки, чи що ви мали на увазі?
показать весь комментарий
15.12.2025 12:46 Ответить
І шо? Ну от і шо? Обісретеся знову і ховатимитесь за спинами українців, поки вони не закінчаться? Кончені куколди.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:36 Ответить
Как метко замечено, нечего и добавить. Единственно , что: те, так называемые англичане, только и делали, что подстрекали,- как кто-то заметил - " достают каштаны из огня чужими руками".
показать весь комментарий
15.12.2025 13:32 Ответить
Чергове ,,відкриття америки"....
показать весь комментарий
15.12.2025 12:37 Ответить
А щоб це бачити треба бути АЖ в МІ6?
Це ж очевидно. Кому було не очевидно до 2012, окей до 2022 то після не бачити може лише куплений або ПОВНИЙ кретин
показать весь комментарий
15.12.2025 12:37 Ответить
Принаймні рашка вже не зможе творити свою комуняцьку установку "мьі на горє всєм буржуям міровой пожар раздуєм" таємно під покровом овечої шкіри, бо починають розуміти суть рашистської тварі.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:41 Ответить
якщо все так, то чому країни НАТО ще досі торгують на повну з росією, прикриваючись недолугими "санкціями"
показать весь комментарий
15.12.2025 12:41 Ответить
У Європі раніше бігала всіляка демократична шушера з пацифістськими лозунгами і кричала "за мир во всьом мірє!"Рашка нарешті привела Європу до тями,вдовбала у ситі голови староримську поговірку - "хочеш миру - готуйся до війни".На разі то єдиний позитив війни...
показать весь комментарий
15.12.2025 12:44 Ответить
- "хочеш миру - готуйся до війни з росією"
показать весь комментарий
15.12.2025 12:50 Ответить
Ну і про що ж ви тоді з цими людоїдами постійно домовляєтесь? Людоїдів і дітовбивць знищують а не садять за свій стіл і не розстиляють перед ними на колінах червоні доріжки
показать весь комментарий
15.12.2025 12:47 Ответить
Росія є загрозою, тому ми будемо з нею торгувати і уникати воєнної конфронтації. Бо для цього є Україна.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:48 Ответить
Бо для цього є Україна, яка торгує російською нафтою.
показать весь комментарий
15.12.2025 12:54 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=bnH5QbM4w0Q Останні секунди польоту расєйського Ан-22 "Антей" (1:14)
показать весь комментарий
15.12.2025 12:51 Ответить
Нехай Буша-старшого подякує за порятунок московії у 91-му.
показать весь комментарий
15.12.2025 13:06 Ответить
Коли "говорять" розвідники - це щось таки має означати
показать весь комментарий
15.12.2025 13:51 Ответить
 
 