Росія становить "агресивну, експансіоністську та ревізіоністську" загрозу, - глава МІ6

Очільниця британської розвідки MI6 Блейз Метревелі заявила, що Росія є агресивною та експансіоністською загрозою, а ризик її дій проти НАТО зростає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

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"Путін не повинен сумніватися, наша підтримка незмінна. Тиск, який ми чинимо в інтересах України, триватиме. Експорт хаосу - це не помилка, а особливість російського підходу до міжнародної взаємодії, і ми маємо бути готовими до того, що це триватиме доти, доки Путін не буде змушений змінити свої розрахунки", - наголосила Метревелі.

Очікується, що Метревелі також наголосить на необхідності активізувати використання технологій для боротьби із загрозами безпеці Великої Британії.

"Володіння технологіями має пронизувати все, що ми робимо. Не тільки в наших лабораторіях, але й у польових умовах, у нашій роботі, і, що ще важливіше, у мисленні кожного офіцера. Ми повинні бути так само впевнено почуватися з рядками коду, як і з людськими джерелами, так само вільно володіти Python, як і багатьма мовами", йдеться у тексті її виступу.

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Що передувало?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що умиротворення Росії може призвести до масштабнішої війни в Європі. Він зазначив, що Путін зацікавлений у "фундаментальній зміні кордонів в Європі" і відновленні Радянського Союзу в його колишніх кордонах. Це, на його переконання, становить "величезну загрозу, зокрема й воєнну, для країн, які колись були частиною цієї імперії".

Головнокомандувач ЗС Великої Британії сер Річард Найтон також звернеться до британців із закликом готуватися до стримування ширшої війни в Європі.