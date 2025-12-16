Країни східного флангу ЄС готують спільні пропозиції щодо посилення оборони, - прем’єр Фінляндії Орпо

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що країни східного та північного флангу ЄС мають намір підготувати конкретні ініціативи для посилення оборонної спроможності Євросоюзу.

про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У зустрічі беруть участь лідери Швеції, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Румунії. Як пише видання, учасники саміту прагнуть надіслати чіткий сигнал напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі наступного тижня.

За словами Орпо, північні та східні країни ЄС підтримують ідею так званих "флагманських" оборонних проєктів Євросоюзу, попри стриману позицію окремих великих держав, зокрема Німеччини та Франції, які надають перевагу ініціативам поза рамками ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія може перекинути війська до кордонів НАТО після завершення війни в Україні, - прем’єр Фінляндії Орпо

"Ми підготуємо конкретні пропозиції та почнемо планувати, що один із флагманських проєктів ЄС - Eastern Flank Watch - може означати на практиці, а згодом будемо шукати фінансування від ЄС", - заявив прем’єр Фінляндії.

Очікується, що напрацьовані пропозиції стануть частиною ширшої дискусії щодо зміцнення безпеки Європи на тлі загроз з боку Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія становить "агресивну, експансіоністську та ревізіоністську" загрозу, - глава МІ6