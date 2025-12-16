Відсутність реакції РФ на прогрес в "мирних перемовинах" турбує, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що відсутність реакції Росії на заяви Заходу про просування мирних переговорів щодо України викликає занепокоєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ilta Sanomat.
Відповідаючи на запитання, чи став мир в Україні ближчим, президент Литви наголосив, що ставиться до таких оцінок обережно. За його словами, важливою є участь Європи в переговорному процесі.
"Важливо, що Європа сидить за столом переговорів, але Росія поки що не відреагувала, і це трохи турбує", - зазначив Науседа.
Він також нагадав, що в Кремлі заявили про відсутність конкретної інформації щодо пропозицій про гарантії безпеки для України. Зокрема, речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Москва ще не бачила деталей гарантій безпеки в стилі НАТО, які США обговорювали в Берліні.
Перемовини у Берліні
- Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.
- Відомо, що перемовини між делегаціями України та США, які відбуваються в Берліні, продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.
- Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією у Берліні та підтвердив, що завтра відбудеться повторна зустріч.
- 15 грудня перемовини між делегаціями продовжилися.
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- Одеса вже скільки часу без світла, та й інші міста
- а скільки людей в Запоріжжі чи Херсоні щодня гине?
- плюс кацапи тушки заряджають, щоб бомбити Україну сьогодні-завтра.
А в непритомних вестернів якийсь мир. Ви б краще зброї дали чи репараційну позику. Чи хоча б яйця свої пошукайте, куди ви їх діли, імпотенти