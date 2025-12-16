Відсутність реакції РФ на прогрес в "мирних перемовинах" турбує, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що відсутність реакції Росії на заяви Заходу про просування мирних переговорів щодо України викликає занепокоєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ilta Sanomat.

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Відповідаючи на запитання, чи став мир в Україні ближчим, президент Литви наголосив, що ставиться до таких оцінок обережно. За його словами, важливою є участь Європи в переговорному процесі.

"Важливо, що Європа сидить за столом переговорів, але Росія поки що не відреагувала, і це трохи турбує", - зазначив Науседа.

Він також нагадав, що в Кремлі заявили про відсутність конкретної інформації щодо пропозицій про гарантії безпеки для України. Зокрема, речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Москва ще не бачила деталей гарантій безпеки в стилі НАТО, які США обговорювали в Берліні.

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Перемовини у Берліні

Нагадаємо, що у неділю, 14 грудня, у Берліні відбувається зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США Дональда Трампа.

Відомо, що перемовини між делегаціями України та США, які відбуваються в Берліні, продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції, які розглядаються, наразі не розголошуються.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах з українською делегацією у Берліні та підтвердив, що завтра відбудеться повторна зустріч.

15 грудня перемовини між делегаціями продовжилися.

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