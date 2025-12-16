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Новини Мирні перемовини
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Відсутність реакції РФ на прогрес в "мирних перемовинах" турбує, - Науседа

гітанас,науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що відсутність реакції Росії на заяви Заходу про просування мирних переговорів щодо України викликає занепокоєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ilta Sanomat.

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Відповідаючи на запитання, чи став мир в Україні ближчим, президент Литви наголосив, що ставиться до таких оцінок обережно. За його словами, важливою є участь Європи в переговорному процесі.

"Важливо, що Європа сидить за столом переговорів, але Росія поки що не відреагувала, і це трохи турбує", - зазначив Науседа.

Він також нагадав, що в Кремлі заявили про відсутність конкретної інформації щодо пропозицій про гарантії безпеки для України. Зокрема, речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Москва ще не бачила деталей гарантій безпеки в стилі НАТО, які США обговорювали в Берліні.

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Перемовини у Берліні

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Автор: 

перемовини (3843) росія (70635) Науседа Гітанас (406)
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Топ коментарі
+3
Так пуйло ж побачив шо ви ні на що нездатна шайка балаболів які загрібають жар чужими руками
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16.12.2025 15:55 Відповісти
+3
ідіот. Реакція капапів є:
- Одеса вже скільки часу без світла, та й інші міста
- а скільки людей в Запоріжжі чи Херсоні щодня гине?
- плюс кацапи тушки заряджають, щоб бомбити Україну сьогодні-завтра.

А в непритомних вестернів якийсь мир. Ви б краще зброї дали чи репараційну позику. Чи хоча б яйця свої пошукайте, куди ви їх діли, імпотенти
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16.12.2025 15:58 Відповісти
+3
Бо однією зі сторін переговорів є не офіційні представники Держдепу США а родич президента і ще один торгаш-бізнесмен. Кацапи тільки потішаються над цими так званими переговорами, які проходять по їх сценарію.
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16.12.2025 16:03 Відповісти

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