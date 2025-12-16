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Путін хоче використати кожен метр просування РФ як аргумент на перемовинах, - Зеленський

РФ створює хибне враження про ситуацію на фронті: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія постійно намагається створити хибне враження на фронті.

Про це глава держави заявив під час пресконференції з прем'єром Нідерландів Сххофом, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Я поінформував прем'єр-міністра та всіх партнерів цими днями про ситуацію на полі бою. Росія постійно намагається створити хибне враження на фронті, але наші воїни, підрозділи роблять неймовірні речі. Захищаються наші позиції, як би складно їм не було, а це точно дуже непросто", - наголосив він.

За словами Зеленського, Путін ніколи не рахував життя своїх людей, і не рахує своїх втрат на фронті.

"Зараз він хоче використати кожен метр як аргумент на перемовинах, втрати для нього значать ще менше. Російські штурми дійсно важкі, але ми тримаємо позиції. Це нам значно допомагає, зокрема, в політичному діалозі серед лідерів, перш за все із партнерами зі США", - сказав глава держави.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28192) росія (70632)
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