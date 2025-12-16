РФ щомісяця втрачає убитими близько 30 тис. військових, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про щомісячні втрати російських військ.

Про це Зеленський повідомив під час виступу перед парламентом Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

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Путін вірить у владу і гроші

"Путін не вірить у людей. Він вірить лише у владу і в гроші. Він втрачає близько 30 тис. солдатських життів на фронті кожного місяця. Не поранених 30 тис. щомісяця, а вбитих. Був місяць, коли було вбито 25 тис. росіян. Інший місяць – 31 тисячу", – розповів Зеленський.

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Росіяни не рахують своїх убитих

Президент наголосив, що Україна має відео з дронів, що підтверджують ці смерті.

"Російські штурми завжди божевільно криваві, але Путіну байдуже. Росіяни не рахують своїх убитих, але вони рахують кожен долар, кожне євро, яке вони втрачають. Ось чому потрібне сильне рішення по російських грошах, і ці кошти повинні працювати, щоб захищатися від Росії", – додав Зеленський.

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Він також закликав Нідерланди підтримати рішення стосовно передачі Україні заморожених російських активів.