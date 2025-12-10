Все більше окупантів гине у "м’ясних штурмах", - перехоплення розвідки. АУДIО

Українська воєнна розвідка оприлюднила нове перехоплення розмови, яке демонструє реальний стан справ на передових позиціях російських окупаційних військ.

Мати одного зі солдатів РФ переповідає його слова подрузі — у них звучить шок і безсилля перед масштабами втрат, яких зазнає армія загарбників, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Перехоплення розвідки передає картину на позиціях РФ

За словами жінки, її син описує передову як суцільне пекло:

"Куски мяса валяются… И ноги отдельно, и головы отдельно — вот прямо бойня, свалка. Лежит одна голова, и глаза открыты. Можно чокнуться… Особенно в траншеях — будто кто накидал с самосвала", — цитує вона.

Так звані "м’ясні штурми" — безперервні атаки, у які командування РФ кидає непідготовлених військових, — тривають на кількох напрямках фронту. Українські захисники фіксують різке збільшення втрат ворога, що підтверджують і перехоплені телефонні розмови російських солдатів та їхніх родичів.

Аналітики зазначають, що подібні свідчення дедалі частіше з’являються у мережі та в аудіоматеріалах розвідки, адже російське командування продовжує застосовувати тактику, яка фактично прирікає власних військових на загибель.

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