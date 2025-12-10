Все больше оккупантов гибнет в "мясных штурмах", - перехват разведки. АУДИО

Украинская военная разведка обнародовала новый перехват разговора, который демонстрирует реальное положение дел на передовых позициях российских оккупационных войск.

Мать одного из солдат РФ пересказывает его слова подруге — в них слышны шок и бессилие перед масштабами потерь, которые несет армия захватчиков, сообщает Цензор.НЕТ.

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Перехват разведки передает картину на позициях РФ

По словам женщины, ее сын описывает передовую как сплошной ад:

"Куски мяса валяются... И ноги отдельно, и головы отдельно — вот прямо бойня, свалка. Лежит одна голова, и глаза открыты. Можно чокнуться... Особенно в траншеях — будто кто накидал с самосвала", — цитирует она.

Так называемые "мясные штурмы" — непрерывные атаки, в которые командование РФ бросает неподготовленных военных, — продолжаются на нескольких направлениях фронта. Украинские защитники фиксируют резкое увеличение потерь врага, что подтверждают и перехваченные телефонные разговоры российских солдат и их родственников.

Аналитики отмечают, что подобные свидетельства все чаще появляются в сети и в аудиоматериалах разведки, ведь российское командование продолжает применять тактику, которая фактически обрекает собственных военных на гибель.

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