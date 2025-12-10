РФ перебрасывает агентов спецслужб в Приднестровье и разворачивает производство дронов, - СМИ

Россия срочно активизирует работу в непризнанном Приднестровье, чтобы отвлечь ресурсы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники в ГУР.

Усиление мобилизации

Так, на территории "ПМР" усилили мобилизационные меры: в воинские формирования непризнанной республики вызывают резервистов, а на складах расконсервируют вооружение.

БПЛА и дроны

Также там уже развернули производство БПЛА и центры обучения операторов дронов.

"Активные меры, которые реализует Кремль, направлены на усиление российского присутствия в Приднестровье, которое Москва использует для дестабилизации ситуации в Молдове и создания точки напряжения на границе с украинскими южными областями - риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины возрастает", - говорит собеседник издания.

Спецслужбы РФ в Приднестровье

Также источник сообщил, что Россия перебрасывает в Приднестровье агентов спецслужб, которые имеют задачу усилить кризисные явления, сеять хаос путем информационных операций, осуществлять провокации, проводить диверсионную работу.

Выборы

Повышенное внимание РФ к Приднестровью сейчас указывает на начало новой гибридной операции, связанной с проведением так называемых выборов президента "ПМР" в 2026 году.

Газ

Власти Молдовы спасли Приднестровье от коллапса, когда "Газпром" прекратил поставки газа.

"Операция России имеет целью, в частности, снова присадить Тирасполь на иглу бесплатного российского газа, поднять имидж пророссийских лидеров, скрытно нарастить военный контингент России в Приднестровье, чтобы в нужный Кремлю момент все накопленные силы и ресурсы были готовы к военной эскалации", - добавил источник.

