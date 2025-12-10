РУС
РФ перебрасывает агентов спецслужб в Приднестровье и разворачивает производство дронов, - СМИ

РФ активизируется в Приднестровье: что известно?

Россия срочно активизирует работу в непризнанном Приднестровье, чтобы отвлечь ресурсы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники в ГУР.

Усиление мобилизации

Так, на территории "ПМР" усилили мобилизационные меры: в воинские формирования непризнанной республики вызывают резервистов, а на складах расконсервируют вооружение.

БПЛА и дроны

Также там уже развернули производство БПЛА и центры обучения операторов дронов.

"Активные меры, которые реализует Кремль, направлены на усиление российского присутствия в Приднестровье, которое Москва использует для дестабилизации ситуации в Молдове и создания точки напряжения на границе с украинскими южными областями - риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины возрастает", - говорит собеседник издания.

Спецслужбы РФ в Приднестровье

Также источник сообщил, что Россия перебрасывает в Приднестровье агентов спецслужб, которые имеют задачу усилить кризисные явления, сеять хаос путем информационных операций, осуществлять провокации, проводить диверсионную работу.

Выборы

Повышенное внимание РФ к Приднестровью сейчас указывает на начало новой гибридной операции, связанной с проведением так называемых выборов президента "ПМР" в 2026 году.

Газ

Власти Молдовы спасли Приднестровье от коллапса, когда "Газпром" прекратил поставки газа.

"Операция России имеет целью, в частности, снова присадить Тирасполь на иглу бесплатного российского газа, поднять имидж пророссийских лидеров, скрытно нарастить военный контингент России в Приднестровье, чтобы в нужный Кремлю момент все накопленные силы и ресурсы были готовы к военной эскалации", - добавил источник.

Приднестровье (669) россия (98316) ГУР (680)
Топ комментарии
+4
Як раша взагалі потрапляє до ПМР, хто їх туди пропускає?
показать весь комментарий
10.12.2025 16:39 Ответить
+3
Дочекалися *********** недолугі....
показать весь комментарий
10.12.2025 16:28 Ответить
+2
Якщо гарно "прикластися" до Ковбасної - там детонацією складу "переорає" половину Придністров"я... Погано, що ті склади дуже близько до нашого кордону - і Одещині може дістаться...
показать весь комментарий
10.12.2025 16:21 Ответить
Його треба знищити за 3 дні.
показать весь комментарий
10.12.2025 16:13 Ответить
а чому за 3 ?
показать весь комментарий
10.12.2025 16:21 Ответить
Якщо гарно "прикластися" до Ковбасної - там детонацією складу "переорає" половину Придністров"я... Погано, що ті склади дуже близько до нашого кордону - і Одещині може дістаться...
показать весь комментарий
10.12.2025 16:21 Ответить
Честно говоря, до сих пор не понимаю почему Молдова не использует момент чтобы раздавить этот клоповник. Если сил не хватает, вполне могли бы помочь вежливые румынские домнулы . Хотя-ещё один признак превращения Европы в кисель
показать весь комментарий
10.12.2025 17:02 Ответить
А воно румунам треба? Глянь на Україну, після отримання незалежності - "хто в ліс, хто - по дрова...". Точно те саме і в Молдові. Одні кричать про об"єднання з Румунією. Інші - за незалежність. Повно проросійської "вати"... Румуни не мають великого бажання отримать цей "клоповник"... Німеччина воз"єдналася - так німці до цих пір "за голову хапаються" - бо німці колишнього НДР, що "радянські" німці (з колишнього СРСР), до цих пір не асимілювалися в ФРН...
показать весь комментарий
10.12.2025 17:11 Ответить
Сложно поспорить. Вы правы
показать весь комментарий
10.12.2025 17:13 Ответить
там однієї годити вистачить. Було б Молдовське бажання
показать весь комментарий
10.12.2025 16:34 Ответить
Дочекалися *********** недолугі....
показать весь комментарий
10.12.2025 16:28 Ответить
Як раша взагалі потрапляє до ПМР, хто їх туди пропускає?
показать весь комментарий
10.12.2025 16:39 Ответить
Хто, хто? Дід пахто.
показать весь комментарий
10.12.2025 16:47 Ответить
Ну що ідіоти, не зачистили коли була можливість. Як завжди вірили в рожеві поні і в те що не чіпай гівно і воно не буде воняти. Ну тепер орки будуть кошмарити Україну майже зі спини.
показать весь комментарий
10.12.2025 17:22 Ответить
там агентури кацапської завжди вистачало, там половина прикордонників на кацапів працюют. і місцевих підорів вистачае що в Кучурганах що в Роздільні що в Лиманському. поліцаї місцеві не соромлячісь кажут що вони тільки форму передягнут і підут виловлювати ти що служат в ЗСУ і іх родини. зараз дуже всі змії там голови підняли, проїдь на маршрутці з Роздільної до Лиманського і все почуеш.
показать весь комментарий
10.12.2025 17:23 Ответить
Проте Маййййя Саннду майже одною ногою, ******, вже в ЄС поперед України !!!
показать весь комментарий
10.12.2025 17:42 Ответить
 
 