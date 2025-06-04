Премьер Молдовы Речан: Россия хочет разместить 10 тысяч военных в Приднестровье

Россия планирует развернуть до 10 тысяч военнослужащих в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы и стремится установить лояльное к Кремлю правительство в Кишиневе.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Речана, Москва пытается вмешаться в парламентские выборы в Молдове, которые должны состояться осенью 2025 года. Ее цель - привести к власти пророссийское правительство, которое позволит значительное усиление военного присутствия РФ в Приднестровье.

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"Это огромные усилия, направленные на подрыв молдавской демократии... Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровском регионе", - заявил глава правительства.

Он уточнил, что оценка в 10 тысяч военных основывается на данных молдавской разведки. Сейчас в Приднестровье находятся около 1500 человек в составе российских сил, большинство из которых - местные жители.

"С большим военным присутствием, которое может позволить пророссийское правительство, они смогут консолидироваться. Вы можете представить, какое влияние и давление будут иметь 10 тысяч военных на юго-запад Украины. А еще и вблизи Румынии, которая является членом НАТО", - подчеркнул Речан.

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