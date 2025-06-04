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Новости Военное присутствие РФ в Приднестровье
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Премьер Молдовы Речан: Россия хочет разместить 10 тысяч военных в Приднестровье

Речан осудил решение Газпрома

Россия планирует развернуть до 10 тысяч военнослужащих в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы и стремится установить лояльное к Кремлю правительство в Кишиневе.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Речана, Москва пытается вмешаться в парламентские выборы в Молдове, которые должны состояться осенью 2025 года. Ее цель - привести к власти пророссийское правительство, которое позволит значительное усиление военного присутствия РФ в Приднестровье.

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"Это огромные усилия, направленные на подрыв молдавской демократии... Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровском регионе", - заявил глава правительства.

Он уточнил, что оценка в 10 тысяч военных основывается на данных молдавской разведки. Сейчас в Приднестровье находятся около 1500 человек в составе российских сил, большинство из которых - местные жители.

"С большим военным присутствием, которое может позволить пророссийское правительство, они смогут консолидироваться. Вы можете представить, какое влияние и давление будут иметь 10 тысяч военных на юго-запад Украины. А еще и вблизи Румынии, которая является членом НАТО", - подчеркнул Речан.

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Автор: 

армия РФ (19650) Молдова (1885) Приднестровье (657) Речан Дорин (10)


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Топ комментарии
+25
😊 Два запитання: де кацапи візьмуть тих 10000 вояк і як вони їх доставлять у те Придністров'я?
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04.06.2025 17:53 Ответить
+17
Домовтеся вже з Молдовою та знищіть клятий анклав в Приднестровьї.
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04.06.2025 17:53 Ответить
+9
Яким чином вони туди цю біомасу доставлять?

20 рейсів Іл-76, набитих тушками?

А як зіб'ють пару?
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04.06.2025 17:53 Ответить
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раісся і Кієв за трі дня хотєла...
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04.06.2025 17:52 Ответить
Не плутай козаків з циганами!
Це козаки боронять свою краіну, а цигані - в кибітку і подалі!
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04.06.2025 18:08 Ответить
зброї там до холери, зброї різної як і боеприпасів, як закинут гроші то набіжат і з Молдови і з Румунії і місцеві . тому це назрівае велика небезпека від Вінниці і до Одеси і Бессарабії. крім того е такій фурункул як Гагаузія які теж бригаду наберут аж бігом
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04.06.2025 19:29 Ответить
😊 Два запитання: де кацапи візьмуть тих 10000 вояк і як вони їх доставлять у те Придністров'я?
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04.06.2025 17:53 Ответить
Перше - легко наберуть бомжів, з цим проблем немає.
З доставкою проблеми є.
Вірніше, з доставкою зброї.
Якщо тушки можуть в'їхати як туристи, то автомати за лопати видати вже важче.
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04.06.2025 17:57 Ответить
Мабуть на ті склади мають розрахунок.
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04.06.2025 17:59 Ответить
Склади артилерійські.
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04.06.2025 18:01 Ответить
І наполовину розкрадені/миші з'їли.
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04.06.2025 19:43 Ответить
😊 Я ж не про бомжів спитав, а про вояк. Бомжі, а тим більше така мізерна кількість погоди не зроблять.
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04.06.2025 19:42 Ответить
мабуть по газовій трубі
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04.06.2025 18:00 Ответить
Телепортують на батутах.
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04.06.2025 18:01 Ответить
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04.06.2025 18:03 Ответить
Може цих баб мужики не хочуть?
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04.06.2025 19:47 Ответить
Прямо сказано через проросійський уряд мрлдови
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04.06.2025 19:14 Ответить
Наймут молдаван и вообще местных, приедут туристами как и везде как и сами так и наемники из других стран. Или колумбийца, китайцам, сирийцам въезд в Молдову запрещен?
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04.06.2025 19:48 Ответить
Яким чином вони туди цю біомасу доставлять?

20 рейсів Іл-76, набитих тушками?

А як зіб'ють пару?
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04.06.2025 17:53 Ответить
А їх реально зіб'ють і оком не моргнуть )
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04.06.2025 17:55 Ответить
А через який повітряний простір вони туди долетять?
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04.06.2025 18:08 Ответить
Можуть спробувати з Чорного моря над Паланкою.

Можуть посадити разом з озброєними орками у Іли жінок і дітей, і транслювати "пєрєброску" у прямому етері. У цапів вистачить негідности так зробити.
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04.06.2025 18:10 Ответить
над хєранкою, "фейкових" дітей та жінок серед згарищ ілів НЕ знайдуть.

.
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04.06.2025 18:46 Ответить
это скорей всего послевоенные планы
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04.06.2025 18:23 Ответить
Домовтеся вже з Молдовою та знищіть клятий анклав в Приднестровьї.
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04.06.2025 17:53 Ответить
Це треба було робити ще в 2014 ... але тодішня влада , як завжди , злякалася ..
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04.06.2025 17:55 Ответить
Це і зараз модно зробити.
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04.06.2025 18:36 Ответить
Можна ... і треба
Але це питання , чомусь , взагалі не піднімається
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04.06.2025 18:41 Ответить
Як? )
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04.06.2025 17:54 Ответить
Тож телепоратми! інкаше через нашу територію, але закидувати солдатів із Маріуполя до Тірасполя, то там бойові гуси і комари зіб'ють.
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04.06.2025 17:59 Ответить
3,5 мільйони населення Молдови бояться 10-тисячної купи кацапів?
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04.06.2025 17:59 Ответить
Нажаль, це факт. а не то шо бойться, а вони там всі однакові.
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04.06.2025 18:01 Ответить
Ви такі наївні((
Подивіться відоси з молдовської Камєнкі, там ті ж самі лугандяо, що мріють отримувати расєйкіни пензії та три рупплі платити за газ!
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04.06.2025 18:42 Ответить
Кацапія це зможе тільки через Молдову!
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04.06.2025 17:59 Ответить
Або там вже "розмістили і викормили" місцеве кодло
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04.06.2025 18:00 Ответить
Та без проблем(
Напакують "нових расєянчиків" з ТОТ та й проїдуть ті із українським "множинним" громадянством ...
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04.06.2025 18:02 Ответить
Замість, щоб зточувати найкращі підрозділи в Курську, краще б зачистили Придністров'я від цапні. Жодної жертви, але неабияке поповнення обмінного фонду. Зєля - російський шпигун. Вибори
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04.06.2025 18:05 Ответить
там артиллерийские склады и если подкупить кого надо они их на блюдечке отдадут но уже поздно это делать Трампон не даст и еврпейцы
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04.06.2025 18:26 Ответить
👍
але ж е Малюк
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04.06.2025 19:43 Ответить
Суто у військовому плані зачищення Придністров'я від москальні не становить жодної проблеми: для того, щоб за добу подолати опір (якщо він взагалі буде) так званого російського контингенту, укомплектованого до того ж здебільшого з місцевих жителів, абсолютно не обов'язково когось відтягувати з фронту. Це питання виключно політичне: наприклад, потрібне прохання Молдови, до складу якої Придністров'є юридично входить (інакше це вважатиметься агресією за міжнародним законодавством), ну і щоб не було занадто негативної реакції наших західних союзників. А зачистити Придністровьє дійсно необхідно хоча б задля гігантських складів *********** там розташованих.
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04.06.2025 18:30 Ответить
Ага, Україні немає що робити ще й з ПМР розбиратись, нехай Румунія допомогає. А то дійсно багато стратегів на диванах
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04.06.2025 19:21 Ответить
Питання: 'Як вони це зроблять суто технічно?'. Придністровьє межує лише з Україною та Молдовою і не омивається морем. Тож щоб туди когось доставити треба проїхати ст пролетіти через чималеньку частину української території або ж через купу європейських країн таких як Польща, Румунія, Молдова. Вони їх пропустять?
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04.06.2025 18:20 Ответить
У них домовленість з Молдовою. Всі військові кацапи з Придністровя літають через Кишинів.
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04.06.2025 19:39 Ответить
Так цеж їб*ть-КОПАТЬ...
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04.06.2025 18:25 Ответить
Тепер зрозуміло, чому ті гогошари
так верещать, як недорізані свині, щоб їм
віддали частину моря.
Гогошари - це гагаузи дурнуваті, всєзапутіна.
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04.06.2025 18:31 Ответить
Що цей чувак курить??? Щось файне, раз таку *уйню "несе". Ви молдавські бісові діти користуйтесь моментом, повертайте свої території під контроль, а не чекайте що хтось когось навезе чи звільнять вас приїде на танках....Диб*ли.....
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04.06.2025 18:47 Ответить
Що ж ви не попросите вам допомогти Придністров'я вернути?((Зволікали,а ми курщину пробували приєднати, а могли б тими силами і вам,і нам(((
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04.06.2025 18:53 Ответить
Колись вже всьому цивілізованому світу дійде отака проста істина, що лаптєстан - не просто спонсор тероризму, а виключно країна-терорист?
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04.06.2025 19:06 Ответить
І хто росії зможе перешкодити, напевно Молдова
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04.06.2025 19:11 Ответить
 
 