Премьер Молдовы Речан: Россия хочет разместить 10 тысяч военных в Приднестровье
Россия планирует развернуть до 10 тысяч военнослужащих в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы и стремится установить лояльное к Кремлю правительство в Кишиневе.
Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в интервью Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Речана, Москва пытается вмешаться в парламентские выборы в Молдове, которые должны состояться осенью 2025 года. Ее цель - привести к власти пророссийское правительство, которое позволит значительное усиление военного присутствия РФ в Приднестровье.
"Это огромные усилия, направленные на подрыв молдавской демократии... Они хотят укрепить свое военное присутствие в Приднестровском регионе", - заявил глава правительства.
Он уточнил, что оценка в 10 тысяч военных основывается на данных молдавской разведки. Сейчас в Приднестровье находятся около 1500 человек в составе российских сил, большинство из которых - местные жители.
"С большим военным присутствием, которое может позволить пророссийское правительство, они смогут консолидироваться. Вы можете представить, какое влияние и давление будут иметь 10 тысяч военных на юго-запад Украины. А еще и вблизи Румынии, которая является членом НАТО", - подчеркнул Речан.
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Це козаки боронять свою краіну, а цигані - в кибітку і подалі!
З доставкою проблеми є.
Вірніше, з доставкою зброї.
Якщо тушки можуть в'їхати як туристи, то автомати за лопати видати вже важче.
20 рейсів Іл-76, набитих тушками?
А як зіб'ють пару?
Можуть посадити разом з озброєними орками у Іли жінок і дітей, і транслювати "пєрєброску" у прямому етері. У цапів вистачить негідности так зробити.
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Але це питання , чомусь , взагалі не піднімається
Подивіться відоси з молдовської Камєнкі, там ті ж самі лугандяо, що мріють отримувати расєйкіни пензії та три рупплі платити за газ!
Напакують "нових расєянчиків" з ТОТ та й проїдуть ті із українським "множинним" громадянством ...
Український народ має обрати нову владу для підписання меморандуму з Росією, - правовий департамент МЗС РФ
Вибори в Україні варто провести до підписання мирної угоди, - Лавров
Совпадєніє?
але ж е Малюк
так верещать, як недорізані свині, щоб їм
віддали частину моря.
Гогошари - це гагаузи дурнуваті, всєзапутіна.