Прем’єр Молдови Речан: Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї

Росія планує розгорнути до 10 тисяч військовослужбовців у сепаратистському Придністровському регіоні Молдови та прагне встановити лояльний до Кремля уряд у Кишиневі.

Про це заявив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан в інтервʼю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Речана, Москва намагається втрутитися у парламентські вибори в Молдові, які мають відбутися восени 2025 року. Її мета - привести до влади проросійський уряд, який дозволить значне посилення військової присутності РФ у Придністров’ї.

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"Це величезні зусилля, спрямовані на підрив молдавської демократії… Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні", - заявив глава уряду.

Він уточнив, що оцінка у 10 тисяч військових ґрунтується на даних молдовської розвідки. Наразі в Придністровʼї перебувають близько 1500 осіб у складі російських сил, більшість з яких - місцеві мешканці.

"З більшою військовою присутністю, яку може дозволити проросійський уряд, вони зможуть консолідуватися. Ви можете уявити, який вплив і тиск матимуть 10 тисяч військових на південний захід України. А ще й поблизу Румунії, яка є членом НАТО", - наголосив Речан.

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