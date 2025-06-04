Прем’єр Молдови Речан: Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї
Росія планує розгорнути до 10 тисяч військовослужбовців у сепаратистському Придністровському регіоні Молдови та прагне встановити лояльний до Кремля уряд у Кишиневі.
Про це заявив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан в інтервʼю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Речана, Москва намагається втрутитися у парламентські вибори в Молдові, які мають відбутися восени 2025 року. Її мета - привести до влади проросійський уряд, який дозволить значне посилення військової присутності РФ у Придністров’ї.
"Це величезні зусилля, спрямовані на підрив молдавської демократії… Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні", - заявив глава уряду.
Він уточнив, що оцінка у 10 тисяч військових ґрунтується на даних молдовської розвідки. Наразі в Придністровʼї перебувають близько 1500 осіб у складі російських сил, більшість з яких - місцеві мешканці.
"З більшою військовою присутністю, яку може дозволити проросійський уряд, вони зможуть консолідуватися. Ви можете уявити, який вплив і тиск матимуть 10 тисяч військових на південний захід України. А ще й поблизу Румунії, яка є членом НАТО", - наголосив Речан.
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Це козаки боронять свою краіну, а цигані - в кибітку і подалі!
З доставкою проблеми є.
Вірніше, з доставкою зброї.
Якщо тушки можуть в'їхати як туристи, то автомати за лопати видати вже важче.
20 рейсів Іл-76, набитих тушками?
А як зіб'ють пару?
Можуть посадити разом з озброєними орками у Іли жінок і дітей, і транслювати "пєрєброску" у прямому етері. У цапів вистачить негідности так зробити.
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Але це питання , чомусь , взагалі не піднімається
Подивіться відоси з молдовської Камєнкі, там ті ж самі лугандяо, що мріють отримувати расєйкіни пензії та три рупплі платити за газ!
Напакують "нових расєянчиків" з ТОТ та й проїдуть ті із українським "множинним" громадянством ...
Український народ має обрати нову владу для підписання меморандуму з Росією, - правовий департамент МЗС РФ
Вибори в Україні варто провести до підписання мирної угоди, - Лавров
Совпадєніє?
так верещать, як недорізані свині, щоб їм
віддали частину моря.
Гогошари - це гагаузи дурнуваті, всєзапутіна.