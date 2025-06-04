УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11461 відвідувач онлайн
Новини Військова присутність РФ у Придністров’ї
2 192 38

Прем’єр Молдови Речан: Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї

Речан засудив рішення Газпрому

Росія планує розгорнути до 10 тисяч військовослужбовців у сепаратистському Придністровському регіоні Молдови та прагне встановити лояльний до Кремля уряд у Кишиневі.

Про це заявив премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан в інтервʼю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Речана, Москва намагається втрутитися у парламентські вибори в Молдові, які мають відбутися восени 2025 року. Її мета - привести до влади проросійський уряд, який дозволить значне посилення військової присутності РФ у Придністров’ї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від атаки спецпризначенців ГУР у повітря злітали як окупанти, так і частини їхніх тіл. ВIДЕО

"Це величезні зусилля, спрямовані на підрив молдавської демократії… Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні", - заявив глава уряду.

Він уточнив, що оцінка у 10 тисяч військових ґрунтується на даних молдовської розвідки. Наразі в Придністровʼї перебувають близько 1500 осіб у складі російських сил, більшість з яких - місцеві мешканці.

"З більшою військовою присутністю, яку може дозволити проросійський уряд, вони зможуть консолідуватися. Ви можете уявити, який вплив і тиск матимуть 10 тисяч військових на південний захід України. А ще й поблизу Румунії, яка є членом НАТО", - наголосив Речан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ показала унікальні кадри спецоперації "Павутина", у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації рф. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) Молдова (2087) Придністров’я (474) Речан Дорін (14)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
😊 Два запитання: де кацапи візьмуть тих 10000 вояк і як вони їх доставлять у те Придністров'я?
показати весь коментар
04.06.2025 17:53 Відповісти
+11
Домовтеся вже з Молдовою та знищіть клятий анклав в Приднестровьї.
показати весь коментар
04.06.2025 17:53 Відповісти
+5
Яким чином вони туди цю біомасу доставлять?

20 рейсів Іл-76, набитих тушками?

А як зіб'ють пару?
показати весь коментар
04.06.2025 17:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
раісся і Кієв за трі дня хотєла...
показати весь коментар
04.06.2025 17:52 Відповісти
Не плутай козаків з циганами!
Це козаки боронять свою краіну, а цигані - в кибітку і подалі!
показати весь коментар
04.06.2025 18:08 Відповісти
😊 Два запитання: де кацапи візьмуть тих 10000 вояк і як вони їх доставлять у те Придністров'я?
показати весь коментар
04.06.2025 17:53 Відповісти
Перше - легко наберуть бомжів, з цим проблем немає.
З доставкою проблеми є.
Вірніше, з доставкою зброї.
Якщо тушки можуть в'їхати як туристи, то автомати за лопати видати вже важче.
показати весь коментар
04.06.2025 17:57 Відповісти
Мабуть на ті склади мають розрахунок.
показати весь коментар
04.06.2025 17:59 Відповісти
Склади артилерійські.
показати весь коментар
04.06.2025 18:01 Відповісти
мабуть по газовій трубі
показати весь коментар
04.06.2025 18:00 Відповісти
Телепортують на батутах.
показати весь коментар
04.06.2025 18:01 Відповісти
показати весь коментар
04.06.2025 18:03 Відповісти
Яким чином вони туди цю біомасу доставлять?

20 рейсів Іл-76, набитих тушками?

А як зіб'ють пару?
показати весь коментар
04.06.2025 17:53 Відповісти
А їх реально зіб'ють і оком не моргнуть )
показати весь коментар
04.06.2025 17:55 Відповісти
А через який повітряний простір вони туди долетять?
показати весь коментар
04.06.2025 18:08 Відповісти
Можуть спробувати з Чорного моря над Паланкою.

Можуть посадити разом з озброєними орками у Іли жінок і дітей, і транслювати "пєрєброску" у прямому етері. У цапів вистачить негідности так зробити.
показати весь коментар
04.06.2025 18:10 Відповісти
над хєранкою, "фейкових" дітей та жінок серед згарищ ілів НЕ знайдуть.

.
показати весь коментар
04.06.2025 18:46 Відповісти
это скорей всего послевоенные планы
показати весь коментар
04.06.2025 18:23 Відповісти
Домовтеся вже з Молдовою та знищіть клятий анклав в Приднестровьї.
показати весь коментар
04.06.2025 17:53 Відповісти
Це треба було робити ще в 2014 ... але тодішня влада , як завжди , злякалася ..
показати весь коментар
04.06.2025 17:55 Відповісти
Це і зараз модно зробити.
показати весь коментар
04.06.2025 18:36 Відповісти
Можна ... і треба
Але це питання , чомусь , взагалі не піднімається
показати весь коментар
04.06.2025 18:41 Відповісти
Як? )
показати весь коментар
04.06.2025 17:54 Відповісти
Тож телепоратми! інкаше через нашу територію, але закидувати солдатів із Маріуполя до Тірасполя, то там бойові гуси і комари зіб'ють.
показати весь коментар
04.06.2025 17:59 Відповісти
3,5 мільйони населення Молдови бояться 10-тисячної купи кацапів?
показати весь коментар
04.06.2025 17:59 Відповісти
Нажаль, це факт. а не то шо бойться, а вони там всі однакові.
показати весь коментар
04.06.2025 18:01 Відповісти
Ви такі наївні((
Подивіться відоси з молдовської Камєнкі, там ті ж самі лугандяо, що мріють отримувати расєйкіни пензії та три рупплі платити за газ!
показати весь коментар
04.06.2025 18:42 Відповісти
Кацапія це зможе тільки через Молдову!
показати весь коментар
04.06.2025 17:59 Відповісти
Або там вже "розмістили і викормили" місцеве кодло
показати весь коментар
04.06.2025 18:00 Відповісти
Та без проблем(
Напакують "нових расєянчиків" з ТОТ та й проїдуть ті із українським "множинним" громадянством ...
показати весь коментар
04.06.2025 18:02 Відповісти
Замість, щоб зточувати найкращі підрозділи в Курську, краще б зачистили Придністров'я від цапні. Жодної жертви, але неабияке поповнення обмінного фонду. Зєля - російський шпигун. Вибори
показати весь коментар
04.06.2025 18:05 Відповісти
там артиллерийские склады и если подкупить кого надо они их на блюдечке отдадут но уже поздно это делать Трампон не даст и еврпейцы
показати весь коментар
04.06.2025 18:26 Відповісти
Суто у військовому плані зачищення Придністров'я від москальні не становить жодної проблеми: для того, щоб за добу подолати опір (якщо він взагалі буде) так званого російського контингенту, укомплектованого до того ж здебільшого з місцевих жителів, абсолютно не обов'язково когось відтягувати з фронту. Це питання виключно політичне: наприклад, потрібне прохання Молдови, до складу якої Придністров'є юридично входить (інакше це вважатиметься агресією за міжнародним законодавством), ну і щоб не було занадто негативної реакції наших західних союзників. А зачистити Придністровьє дійсно необхідно хоча б задля гігантських складів *********** там розташованих.
показати весь коментар
04.06.2025 18:30 Відповісти
Питання: 'Як вони це зроблять суто технічно?'. Придністровьє межує лише з Україною та Молдовою і не омивається морем. Тож щоб туди когось доставити треба проїхати ст пролетіти через чималеньку частину української території або ж через купу європейських країн таких як Польща, Румунія, Молдова. Вони їх пропустять?
показати весь коментар
04.06.2025 18:20 Відповісти
Так цеж їб*ть-КОПАТЬ...
показати весь коментар
04.06.2025 18:25 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому ті гогошари
так верещать, як недорізані свині, щоб їм
віддали частину моря.
Гогошари - це гагаузи дурнуваті, всєзапутіна.
показати весь коментар
04.06.2025 18:31 Відповісти
Що цей чувак курить??? Щось файне, раз таку *уйню "несе". Ви молдавські бісові діти користуйтесь моментом, повертайте свої території під контроль, а не чекайте що хтось когось навезе чи звільнять вас приїде на танках....Диб*ли.....
показати весь коментар
04.06.2025 18:47 Відповісти
Що ж ви не попросите вам допомогти Придністров'я вернути?((Зволікали,а ми курщину пробували приєднати, а могли б тими силами і вам,і нам(((
показати весь коментар
04.06.2025 18:53 Відповісти
Колись вже всьому цивілізованому світу дійде отака проста істина, що лаптєстан - не просто спонсор тероризму, а виключно країна-терорист?
показати весь коментар
04.06.2025 19:06 Відповісти
 
 