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Новини Відео Масове знищення російських літаків
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СБУ показала унікальні кадри спецоперації "Павутина", у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації рф. ВIДЕО

Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відео уражень літаків стратегічної авіації рф. За результатами спецоперації "Павутина", хід якої контролював особисто Президент Володимир Зеленський, а реалізовував Голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби, було уражено 41 російський літак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками.

Зокрема, на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: "Олєнья", "Іваново", Дягілєво" та "Бєлая". Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю.

Читайте: Росія вимагає, щоб США і Британія вплинули на Україну для зупинення "циклу ескалації", - МЗС РФ про операцію "Павутина"

Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

Дивіться: Операція "Павутина": на авіабазі РФ "Белая" знищено чотири Ту-22 і три Ту-95. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Нагадаємо, що орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів США.

Також читайте: Генштаб про результат операції СБУ "Павутина": Росія втратила 41 військовий літак. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17801) літак (2957) СБУ (12954) спецслужби (269) знищення (7542)


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Топ коментарі
+8
Душевне кіно. Хочу цілий серіал!
Слава виконавцям!
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04.06.2025 16:53 Відповісти
+6
На 1 свинособаколёте надпись ВОРОНЕЖ. Наконец начали бомбить Воронеж как положено.
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04.06.2025 16:52 Відповісти
+5
Ну - без Зелі і вода не осв"ятиться
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04.06.2025 16:48 Відповісти
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Ну - без Зелі і вода не осв"ятиться
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04.06.2025 16:48 Відповісти
Його внесок - не сунув писок.
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04.06.2025 17:00 Відповісти
А може і зовсім не в темі був до останньої хвилини до початку операції.
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04.06.2025 17:10 Відповісти
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04.06.2025 16:48 Відповісти
На 1 свинособаколёте надпись ВОРОНЕЖ. Наконец начали бомбить Воронеж как положено.
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04.06.2025 16:52 Відповісти
Малюк - русні каюк.
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04.06.2025 16:53 Відповісти
Душевне кіно. Хочу цілий серіал!
Слава виконавцям!
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04.06.2025 16:53 Відповісти
Хроніка уже нє пікірующіх бомбардіровщіков...
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04.06.2025 16:57 Відповісти
а хто зустрічав найповінше осінт-дослідження результатів на сьогодні?
що почитати щоб порадіти що точно більше ніж 14
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04.06.2025 16:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=E0Xsp_NX2Xk
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04.06.2025 17:01 Відповісти
14 сгоріли повністю, а в інших залишилось щось металеве
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04.06.2025 17:03 Відповісти
Збився з рахунку .)
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04.06.2025 16:54 Відповісти
СУПЕРРРР СБУ!!!!!
Особливу либу визивають покртшкина крилах та фюзеляжу.
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04.06.2025 16:55 Відповісти
Ахтунг! В воздухє пакришкі!
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04.06.2025 16:59 Відповісти
Було таке, але роботу отой покришку дивізія забезпечувала. Як Стаханова вся шахта.
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04.06.2025 17:10 Відповісти
Певно збиралися їх підпалити. Щоб в диму ШІ дронів не спрацював.
Але як завжди. Половину сірників пропили, іншу *********.
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04.06.2025 17:16 Відповісти
КРАСИВО
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04.06.2025 16:55 Відповісти
Що ж воно не проконтролювало заходи по підготовці країни до нападу 24. 02. 2022 після 52 попереджень за 7 місяців до початку? Зараз би і не було б цієї війни.
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04.06.2025 16:56 Відповісти
Була б. Не будьте наївними..
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04.06.2025 16:58 Відповісти
***** не нападає на тих, хто може дати по е-балу. Фіни, шведи до прикладу.
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04.06.2025 17:01 Відповісти
Напав би. Тільки краще готувався б, і не було б отих пройобів зі спаленими колонами.
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04.06.2025 17:15 Відповісти
нажаль напад спровокувала слабка влада
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04.06.2025 17:05 Відповісти
Україна за їх розумінням ніколи й не була сильною. Напад був би всеодно.
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04.06.2025 17:17 Відповісти
не розхитуй - хай плебеї тішаться
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04.06.2025 16:58 Відповісти
Так... багатьом насрали в голову у 2019. Ще досі не позбавилися цього лайна... 6 років пройшло))
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04.06.2025 17:00 Відповісти
Самовозгоранiє ))
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04.06.2025 16:57 Відповісти
усе почалося з вибухів у бухті десантній владівостоку 30.05 за місцем дислокації підарської 155 брмп
проба, а далі - бездоганне виконання по місцях базування стратегів та ніших підарольотів
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04.06.2025 16:58 Відповісти
Це просто шикарно!!!
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04.06.2025 16:59 Відповісти
Це для тих хто не вірив що вражено більше 10 літаків
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04.06.2025 16:59 Відповісти
лошара Трумп дОлжен Україні за надану США багатомільйардну (і це не тільки за літаки) послугу за вирізання елементів кацапської ядерної тріади.. замість того воно, руде і нестабільне, мовчить, "як риба об льОд", як і його "друг владімір" - засцяне *****..
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04.06.2025 16:59 Відповісти
Трам зараз з маском конфліктує, йому поки не до нас )
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04.06.2025 17:04 Відповісти
Тампон переживає що якщо не стане Сосії то чим він тоді буде лякати Європу. Тамон одного разу вже проговорився що якщо Європа не захоче йому там щось платити то він допоможе Сосії захопити Европу
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04.06.2025 17:14 Відповісти
хід якої контролював особисто През
Малюку пригрозили увольнением, если будет не так))
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04.06.2025 17:00 Відповісти
Наразі документально підтверджено 11 .
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04.06.2025 17:00 Відповісти
Шкода що тебе мати не висцял@ під забором.
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04.06.2025 17:05 Відповісти
Багато літаків знищено, і це ще не все відео…
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04.06.2025 17:02 Відповісти
Треба офіційно внести в календар "ДЕНЬ МАЛЮКА" !
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04.06.2025 17:03 Відповісти
super
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04.06.2025 17:04 Відповісти
Суперсовременное ПВО - шины, млять!
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04.06.2025 17:05 Відповісти
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04.06.2025 17:06 Відповісти
Ще одне кіно. https://www.facebook.com/reel/702057679121100 "Після павутини"
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04.06.2025 17:07 Відповісти
«…хід якої контролював особисто Президент Володимир Зеленський,…» - А чому не Козирь Борисович контролював? Зєля може контролювати лише камеру смартфона і мікрофон. Його «контроль» спецоперацій вже давно відомий.
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04.06.2025 17:08 Відповісти
Був епік. Але. Пора заканчівать победобєсіє. А то за воплямі радості зелені просирають Суми.
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04.06.2025 17:14 Відповісти
 
 