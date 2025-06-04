СБУ показала унікальні кадри спецоперації "Павутина", у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації рф. ВIДЕО

Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відео уражень літаків стратегічної авіації рф. За результатами спецоперації "Павутина", хід якої контролював особисто Президент Володимир Зеленський, а реалізовував Голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби, було уражено 41 російський літак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, значна частина з них знищена безповоротно, а окремі уражені літаки будуть відбудовуватись довгими роками.

Зокрема, на кадрах зафіксовано удари fpv-дронів СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: "Олєнья", "Іваново", Дягілєво" та "Бєлая". Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю.

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Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

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Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина.

Нагадаємо, що орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів США.

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