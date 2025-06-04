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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Росія вимагає, щоб США і Британія вплинули на Україну для зупинення "циклу ескалації", - МЗС РФ про операцію "Павутина"

Операція СБУ Павутина: Росія захотіла реакції США та Британії

Після успішної реалізації операції Служби Безпеки України "Павутина" зі знищення російської стратегічної авіації, заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков вимагає "чіткої реакції" США та Великої Британії, щоб "зупинити ескалацію".

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Рябкова цитують росЗМІ.

"Росія вимагає, щоб Вашингтон і Лондон вплинули на Київ для зупинки цього циклу ескалації. Мовчання Лондона та інших західних столиць вельми показове. Вони щонайменше вітають те, що трапилося, а щонайбільше – брали участь у підготовці", - стверджує він. 

"Атаки України були спробою зірвати другий раунд переговорів у Стамбулі, але Росія проявила максимальну витримку і зустріч відбулася", - переконаний заступник глави російського МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував СБУ за операцію "Павутина": Війна завдає агресору відчутних збитків і втрат

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це була атака на засоби, які РФ використовує проти цивільного населення: Рютте про спецоперацію "Павутина"

Автор: 

МЗС рф (966) Рябков Сергій (58) Удари по РФ (345)


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Топ коментарі
+18
Кацапи вирішили скорчити із себе жертву. Цинічні лицемірні покидьки йдуть нах.
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04.06.2025 16:06 Відповісти
+14
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04.06.2025 16:07 Відповісти
+12
А що трапилось? Нічого ж не було
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04.06.2025 16:05 Відповісти
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А що трапилось? Нічого ж не було
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04.06.2025 16:05 Відповісти
Да то неми,зелені ввічливі чоловічки з альфацентавра 😁, "вежливые люди" 🤔
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04.06.2025 17:03 Відповісти
Кацапи вирішили скорчити із себе жертву. Цинічні лицемірні покидьки йдуть нах.
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04.06.2025 16:06 Відповісти
Всі кацапи та ті хто носить тавро "россиянин" жертви. Жертаи аборту пьяного слюсаря-гінеколога польового стойбіща.
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04.06.2025 16:10 Відповісти
Додому вали, лаптя. ескалації...ля.
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04.06.2025 16:06 Відповісти
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04.06.2025 16:07 Відповісти
От прямо вимагають!
А шо сі сталося?
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04.06.2025 16:07 Відповісти
Так кажуть була в них тріада. І отаке...
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04.06.2025 16:23 Відповісти
По всей россиюшке широкой

Из фуры словно из гнезда

Летела к ядерной триаде

П**зда (с)

https://www.facebook.com/deynega?__cft__[0]=AZV7jy6YxlLKZMWzICcoVDjZeugeVl5jSLzaKYrtmWVHlyYm0CWPCTr5-***************************************************************-d2EY5t5kEZAzuNpO-ZSthaz2nYgels_AgG0IYmALoNcqYCUgaQo9gHc0GiW1HDgaPDZsMbzxRFZuG0n0e2yzuBXKSTX7KrvAAmxPK-Fvi9mVVgW297IiA&__tn__=%2Cd-UC%2CP-y-R

Vitaliy Deynega

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04.06.2025 17:20 Відповісти
Вимагай у *****, а не в українців! Невже не подобаєтьця, адже нічого не сталося! 😁
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04.06.2025 16:28 Відповісти
Дурні кацапи ще крисячий міст ще всі ваші заводи ще кремль оплот зла і горя. Так що або ******** на болота звідки повиповзали або не *******.
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04.06.2025 16:07 Відповісти
Мабуть, Екіпажі московських бомбардувальників, що щоденно убивають Українців, глибоко зхвильовані! Українці знають їх домашні адреси, і направлять їм «вітання», від Українців, за домашніми адресами!!
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04.06.2025 16:10 Відповісти
Тюті-путі , какіє ми обідчівиє.
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04.06.2025 16:10 Відповісти
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04.06.2025 16:16 Відповісти
Росія вимагає, щоб США і Британія вплинули на Україну для зупинення "циклу ескалації", - МЗС РФ про операцію "Павутина"

А як же ІНАКШЕ маючи такого адвоката, відвертого покровителя, вболівальника, і "прочая прочачая" в особі президентах США - "миротворця" Трампа.
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04.06.2025 16:12 Відповісти
Нарізають задачі трампуші. Упав, отжався...
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04.06.2025 16:24 Відповісти
я так розумію, щоб не було ескалації, потрібно тупо щоночі бити по житловим кварталам... І вже через два три тижні буде мир...
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04.06.2025 16:13 Відповісти
По житловим кварталам Рубльовки хіба що. Звичайний плебс мешканців кремля не колише...
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04.06.2025 16:44 Відповісти
Заскулили чортяки козлорилі,треба бити й далі.
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04.06.2025 16:14 Відповісти
Які цинічні і брехливі істоти ,а кожен день убивати мирних українських громадян і все навкруги руйнувати виходить можна ? що б ви виздихали варвари.
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04.06.2025 16:14 Відповісти
ти, ***** дку кацапський чотириокий, маєш вимагати не це у Британії і Америки. Ти маєш у них вимагати, щоб вони прийняли Україну в НАТО. от тоді вони зможуть вплинути на Україну і вона не буде тоді "робити ескалацію" вам на болотах.
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04.06.2025 16:14 Відповісти
Болотні вбивці ще і нахабні - ПО ТРУПАМ , по трупам .
треба вводити санкції по призвіщам - щоб рябков здох
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04.06.2025 16:15 Відповісти
по Україні бити можна, а по росії нізя?????
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04.06.2025 16:15 Відповісти
А коли недавно по Києву іПашили, то чого до США ьа Британії не звертались?
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04.06.2025 16:17 Відповісти
Усіма бидло-терпилами на балалайні керують сцикливі гопники.
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04.06.2025 16:17 Відповісти
все впирається в відсутність ядерки. ураження законних військових цілей на росії - це ескалація, а зтирання України і українців кожного дня - це норма.
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04.06.2025 16:17 Відповісти
Це дуже приємно! Це - визнання, що було дуже відчутно і боляче. А переляк досі не пройшов.
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04.06.2025 16:19 Відповісти
росіяни виродки такі завжди і у всьому. коли вони копицею гатять одного - це харашо, коли у відповідь отримують по харі - одразу виють та жаліються!
це було всю їх нікчемну історію.
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04.06.2025 16:19 Відповісти
Еге ж: "А нас-та за чьто?"
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04.06.2025 16:36 Відповісти
Цьому хуцпатому пі'дору пора винести підозру від СБУ. С занєсєнієм...
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04.06.2025 16:21 Відповісти
Самоката або статуетки! 😁
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04.06.2025 16:31 Відповісти
Только из-за этого воя стоит продолжать вскрывать русские консервные банки.
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04.06.2025 16:22 Відповісти
Ну, якщо під ескалацією вони розуміють розрив російських пердаків - то все правильно сказано
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04.06.2025 16:32 Відповісти
Гвалтівник вимагає у поліцейських забезпечення права гвалтівника на несупротив жертви згвалтування. Абзац
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04.06.2025 16:35 Відповісти
"ескалація" і Келлог тобто Трамп про це теж саме сказав.
Так ви сукі заодне з кацапами?
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04.06.2025 16:37 Відповісти
Яке ж воне жалюгідне.
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04.06.2025 16:43 Відповісти
Хтось притомний в світі знайдеться сказати кацапам: якби підписали перемир'я, то Павутиння не було б! Підписуйте перемир'я без всяких умов і не буде ескалації! Не підпишете - буде ще 10 Павутинь!
Але ж тупих і боягузів багато розвелося причому на самих верхах!
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04.06.2025 16:48 Відповісти
Нехай просто підітруться своїми вимогами, бо смердять нестерпно!
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04.06.2025 16:48 Відповісти
Британці повпливайте на Україну, а то в росіян не залишиться літаків вас бомбити
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04.06.2025 16:51 Відповісти
Добрі чоботи, треба брати продовжувати!
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04.06.2025 16:52 Відповісти
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04.06.2025 16:56 Відповісти
тобто кацапи хочуть безнаказано вбивати укранців та знищувати наші міста, а натомість щоб ми не трогали їх нпз та аеродроми? стільки наглості є лише в кацапа
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04.06.2025 17:10 Відповісти
Мальчіки в трусіках косплеять заклики Європи до Китаю, щоб той натиснув на Пуйла припинити війну.
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04.06.2025 17:12 Відповісти
 
 