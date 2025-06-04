Росія вимагає, щоб США і Британія вплинули на Україну для зупинення "циклу ескалації", - МЗС РФ про операцію "Павутина"

Після успішної реалізації операції Служби Безпеки України "Павутина" зі знищення російської стратегічної авіації, заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков вимагає "чіткої реакції" США та Великої Британії, щоб "зупинити ескалацію".

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Рябкова цитують росЗМІ.

"Росія вимагає, щоб Вашингтон і Лондон вплинули на Київ для зупинки цього циклу ескалації. Мовчання Лондона та інших західних столиць вельми показове. Вони щонайменше вітають те, що трапилося, а щонайбільше – брали участь у підготовці", - стверджує він.

"Атаки України були спробою зірвати другий раунд переговорів у Стамбулі, але Росія проявила максимальну витримку і зустріч відбулася", - переконаний заступник глави російського МЗС.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.

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