Це була атака на засоби, які РФ використовує проти цивільного населення: Рютте про спецоперацію "Павутина"

Під час спецоперації "Павутина" Україна уразила російські засоби, які РФ застосовує для безпрецедентних атак на цивільних.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марка Рютте розповів під час пресконференції.

Відповідаючи на запитання, чи використовувала Україна розвідувальні дані країн-членів НАТО для операції "Павутина", Рютте заявив, що в Альянсі є "традиція" - не коментувати українські та російські операції.

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У цьому випадку мій коментар буде про ціль української операції. Це була атака на засоби, які Росія використовує для безпрецедентних атак на цивільне населення України. Через те я вважаю, що Україна була націлена саме на ці спроможності росіян", - додав він.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Водночас, за даними CNN, міністр оборони США Піт Гегсет регулярно отримував оновлену інформацію щодо спецоперації СБУ "Павутина" з ураження літаків російської дальньої авіації.