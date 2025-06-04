Это была атака на средства, которые РФ использует против гражданского населения: Рютте о спецоперации "Паутина"
Во время спецоперации "Паутина" Украина поразила российские средства, которые РФ применяет для беспрецедентных атак на гражданских.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом генеральный секретарь НАТО Марка Рютте рассказал во время пресс-конференции.
Отвечая на вопрос, использовала ли Украина разведывательные данные стран-членов НАТО для операции "Паутина", Рютте заявил, что в Альянсе есть "традиция" - не комментировать украинские и российские операции.
В этом случае мой комментарий будет о цели украинской операции. Это была атака на средства, которые Россия использует для беспрецедентных атак на гражданское население Украины. Поэтому я считаю, что Украина была нацелена именно на эти способности россиян", - добавил он.
Спецоперация СБУ "Паутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Паутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Паутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.
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