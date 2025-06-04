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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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Россия требует, чтобы США и Великобритания повлияли на Украину для остановки "цикла эскалации", - МИД РФ об операции "Павутина"

Операция СБУ Паутина: Россия хотела реакции США и Великобритании

После успешной реализации операции Службы безопасности Украины "Павутина" по уничтожению российской стратегической авиации, заместитель главы МИД России Сергей Рябков требует "четкой реакции" США и Великобритании, чтобы "остановить эскалацию".

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Рябкова цитируют росСМИ.

"Россия требует, чтобы Вашингтон и Лондон повлияли на Киев для остановки этого цикла эскалации. Молчание Лондона и других западных столиц весьма показательно. Они как минимум приветствуют случившееся, а как максимум - участвовали в подготовке", - утверждает он.

"Атаки Украины были попыткой сорвать второй раунд переговоров в Стамбуле, но Россия проявила максимальную выдержку и встреча состоялась", - убежден замглавы российского МИДа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил СБУ за операцию "Павутина": Война наносит агрессору ощутимый ущерб и потери

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Павутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это была атака на средства, которые РФ использует против гражданского населения: Рютте о спецоперации "Павутина"

Автор: 

МИД РФ (1672) Рябков Сергей (57) Удары по РФ (343)


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Топ комментарии
+16
Кацапи вирішили скорчити із себе жертву. Цинічні лицемірні покидьки йдуть нах.
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04.06.2025 16:06 Ответить
+13
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04.06.2025 16:07 Ответить
+10
А що трапилось? Нічого ж не було
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04.06.2025 16:05 Ответить
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А що трапилось? Нічого ж не було
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04.06.2025 16:05 Ответить
Да то неми,зелені ввічливі чоловічки з альфацентавра 😁, "вежливые люди" 🤔
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04.06.2025 17:03 Ответить
Кацапи вирішили скорчити із себе жертву. Цинічні лицемірні покидьки йдуть нах.
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04.06.2025 16:06 Ответить
Всі кацапи та ті хто носить тавро "россиянин" жертви. Жертаи аборту пьяного слюсаря-гінеколога польового стойбіща.
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04.06.2025 16:10 Ответить
Додому вали, лаптя. ескалації...ля.
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04.06.2025 16:06 Ответить
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04.06.2025 16:07 Ответить
От прямо вимагають!
А шо сі сталося?
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04.06.2025 16:07 Ответить
Так кажуть була в них тріада. І отаке...
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04.06.2025 16:23 Ответить
Вимагай у *****, а не в українців! Невже не подобаєтьця, адже нічого не сталося! 😁
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04.06.2025 16:28 Ответить
Дурні кацапи ще крисячий міст ще всі ваші заводи ще кремль оплот зла і горя. Так що або ******** на болота звідки повиповзали або не *******.
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04.06.2025 16:07 Ответить
Мабуть, Екіпажі московських бомбардувальників, що щоденно убивають Українців, глибоко зхвильовані! Українці знають їх домашні адреси, і направлять їм «вітання», від Українців, за домашніми адресами!!
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04.06.2025 16:10 Ответить
Тюті-путі , какіє ми обідчівиє.
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04.06.2025 16:10 Ответить
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04.06.2025 16:16 Ответить
Росія вимагає, щоб США і Британія вплинули на Україну для зупинення "циклу ескалації", - МЗС РФ про операцію "Павутина"

А як же ІНАКШЕ маючи такого адвоката, відвертого покровителя, вболівальника, і "прочая прочачая" в особі президентах США - "миротворця" Трампа.
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04.06.2025 16:12 Ответить
Нарізають задачі трампуші. Упав, отжався...
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04.06.2025 16:24 Ответить
я так розумію, щоб не було ескалації, потрібно тупо щоночі бити по житловим кварталам... І вже через два три тижні буде мир...
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04.06.2025 16:13 Ответить
По житловим кварталам Рубльовки хіба що. Звичайний плебс мешканців кремля не колише...
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04.06.2025 16:44 Ответить
Заскулили чортяки козлорилі,треба бити й далі.
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04.06.2025 16:14 Ответить
Які цинічні і брехливі істоти ,а кожен день убивати мирних українських громадян і все навкруги руйнувати виходить можна ? що б ви виздихали варвари.
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04.06.2025 16:14 Ответить
ти, ***** дку кацапський чотириокий, маєш вимагати не це у Британії і Америки. Ти маєш у них вимагати, щоб вони прийняли Україну в НАТО. от тоді вони зможуть вплинути на Україну і вона не буде тоді "робити ескалацію" вам на болотах.
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04.06.2025 16:14 Ответить
Болотні вбивці ще і нахабні - ПО ТРУПАМ , по трупам .
треба вводити санкції по призвіщам - щоб рябков здох
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04.06.2025 16:15 Ответить
по Україні бити можна, а по росії нізя?????
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04.06.2025 16:15 Ответить
А коли недавно по Києву іПашили, то чого до США ьа Британії не звертались?
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04.06.2025 16:17 Ответить
Усіма бидло-терпилами на балалайні керують сцикливі гопники.
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04.06.2025 16:17 Ответить
все впирається в відсутність ядерки. ураження законних військових цілей на росії - це ескалація, а зтирання України і українців кожного дня - це норма.
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04.06.2025 16:17 Ответить
Це дуже приємно! Це - визнання, що було дуже відчутно і боляче. А переляк досі не пройшов.
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04.06.2025 16:19 Ответить
росіяни виродки такі завжди і у всьому. коли вони копицею гатять одного - це харашо, коли у відповідь отримують по харі - одразу виють та жаліються!
це було всю їх нікчемну історію.
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04.06.2025 16:19 Ответить
Еге ж: "А нас-та за чьто?"
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04.06.2025 16:36 Ответить
Цьому хуцпатому пі'дору пора винести підозру від СБУ. С занєсєнієм...
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04.06.2025 16:21 Ответить
Самоката або статуетки! 😁
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04.06.2025 16:31 Ответить
Только из-за этого воя стоит продолжать вскрывать русские консервные банки.
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04.06.2025 16:22 Ответить
Ну, якщо під ескалацією вони розуміють розрив російських пердаків - то все правильно сказано
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04.06.2025 16:32 Ответить
Гвалтівник вимагає у поліцейських забезпечення права гвалтівника на несупротив жертви згвалтування. Абзац
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04.06.2025 16:35 Ответить
"ескалація" і Келлог тобто Трамп про це теж саме сказав.
Так ви сукі заодне з кацапами?
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04.06.2025 16:37 Ответить
Яке ж воне жалюгідне.
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04.06.2025 16:43 Ответить
Хтось притомний в світі знайдеться сказати кацапам: якби підписали перемир'я, то Павутиння не було б! Підписуйте перемир'я без всяких умов і не буде ескалації! Не підпишете - буде ще 10 Павутинь!
Але ж тупих і боягузів багато розвелося причому на самих верхах!
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04.06.2025 16:48 Ответить
Нехай просто підітруться своїми вимогами, бо смердять нестерпно!
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04.06.2025 16:48 Ответить
Британці повпливайте на Україну, а то в росіян не залишиться літаків вас бомбити
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04.06.2025 16:51 Ответить
Добрі чоботи, треба брати продовжувати!
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04.06.2025 16:52 Ответить
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04.06.2025 16:56 Ответить
 
 