Россия требует, чтобы США и Великобритания повлияли на Украину для остановки "цикла эскалации", - МИД РФ об операции "Павутина"

После успешной реализации операции Службы безопасности Украины "Павутина" по уничтожению российской стратегической авиации, заместитель главы МИД России Сергей Рябков требует "четкой реакции" США и Великобритании, чтобы "остановить эскалацию".

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Рябкова цитируют росСМИ.

"Россия требует, чтобы Вашингтон и Лондон повлияли на Киев для остановки этого цикла эскалации. Молчание Лондона и других западных столиц весьма показательно. Они как минимум приветствуют случившееся, а как максимум - участвовали в подготовке", - утверждает он.

"Атаки Украины были попыткой сорвать второй раунд переговоров в Стамбуле, но Россия проявила максимальную выдержку и встреча состоялась", - убежден замглавы российского МИДа.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

В то же время, по данным CNN, министр обороны США Пит Хэгсет регулярно получал обновленную информацию о спецоперации СБУ "Павутина" по поражению самолетов российской дальней авиации.

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