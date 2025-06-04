СБУ показала уникальные кадры спецоперации "Павутина", в результате которой поражено 41 военный самолет стратегической авиации РФ. ВИДЕО
Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации рф. По результатам спецоперации "Павутина", ход которой контролировал лично Президент Владимир Зеленский, а реализовывал Глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут отстраиваться долгими годами.
В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", "Иваново", Дягилево" и "Белая". Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".
Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.
Во время проведения операции была применена современная технология управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.
В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.
Напомним, что ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ, превышает 7 миллиардов долларов США.
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Слава виконавцям!
що почитати щоб порадіти що точно більше ніж 14
Особливу либу визивають покртшкина крилах та фюзеляжу.
тому в них була фора
Але як завжди. Половину сірників пропили, іншу *********.
проба, а далі - бездоганне виконання по місцях базування стратегів та ніших підарольотів
Малюку пригрозили увольнением, если будет не так))