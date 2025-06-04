РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11502 посетителя онлайн
Новости Массовое уничтожение российских самолетов
9 214 61

СБУ показала уникальные кадры спецоперации "Павутина", в результате которой поражено 41 военный самолет стратегической авиации РФ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины обнародовала часть самых ярких видео поражений самолетов стратегической авиации рф. По результатам спецоперации "Павутина", ход которой контролировал лично Президент Владимир Зеленский, а реализовывал Глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы, был поражен 41 российский самолет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, значительная часть из них уничтожена безвозвратно, а отдельные пораженные самолеты будут отстраиваться долгими годами.

В частности, на кадрах зафиксированы удары fpv-дронов СБУ по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", "Иваново", Дягилево" и "Белая". Именно там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Среди пораженных воздушных судов - "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу.

Читайте: Россия требует, чтобы США и Британия повлияли на Украину для остановки "цикла эскалации", - МИД РФ об операции "Павутина"

Во время проведения операции была применена современная технология управления БпЛА, которая сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.

Смотрите: Операция "Павутина": на авиабазе РФ "Белая" уничтожено четыре Ту-22 и три Ту-95. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть.

Напомним, что ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ, превышает 7 миллиардов долларов США.

Также читайте: Генштаб о результате операции СБУ "Павутина": Россия потеряла 41 военный самолет. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19650) самолет (3639) СБУ (20023) спецслужбы (469) уничтожение (7229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+35
Душевне кіно. Хочу цілий серіал!
Слава виконавцям!
показать весь комментарий
04.06.2025 16:53 Ответить
+22
На 1 свинособаколёте надпись ВОРОНЕЖ. Наконец начали бомбить Воронеж как положено.
показать весь комментарий
04.06.2025 16:52 Ответить
+18
СУПЕРРРР СБУ!!!!!
Особливу либу визивають покртшкина крилах та фюзеляжу.
показать весь комментарий
04.06.2025 16:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну - без Зелі і вода не осв"ятиться
показать весь комментарий
04.06.2025 16:48 Ответить
Його внесок - не сунув писок.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:00 Ответить
А може і зовсім не в темі був до останньої хвилини до початку операції.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:10 Ответить
Це був у Зелі Оманський договорняк з Пу - розфігачить cтратегі
показать весь комментарий
04.06.2025 19:21 Ответить
Так він про ОЦЕ в Омані домовився! Оманський договорняк...
показать весь комментарий
04.06.2025 17:41 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2025 16:48 Ответить
На 1 свинособаколёте надпись ВОРОНЕЖ. Наконец начали бомбить Воронеж как положено.
показать весь комментарий
04.06.2025 16:52 Ответить
Малюк - русні каюк.
показать весь комментарий
04.06.2025 16:53 Ответить
Душевне кіно. Хочу цілий серіал!
Слава виконавцям!
показать весь комментарий
04.06.2025 16:53 Ответить
Хроніка уже нє пікірующіх бомбардіровщіков...
показать весь комментарий
04.06.2025 16:57 Ответить
Зачекаємо премію Оскара, для операторів і сценаристів!!! Слава ЗСУ!!! І гарна робота СБУ!!!
показать весь комментарий
04.06.2025 19:01 Ответить
а хто зустрічав найповінше осінт-дослідження результатів на сьогодні?
що почитати щоб порадіти що точно більше ніж 14
показать весь комментарий
04.06.2025 16:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=E0Xsp_NX2Xk
показать весь комментарий
04.06.2025 17:01 Ответить
14 сгоріли повністю, а в інших залишилось щось металеве
показать весь комментарий
04.06.2025 17:03 Ответить
Збився з рахунку .)
показать весь комментарий
04.06.2025 16:54 Ответить
СУПЕРРРР СБУ!!!!!
Особливу либу визивають покртшкина крилах та фюзеляжу.
показать весь комментарий
04.06.2025 16:55 Ответить
Ахтунг! В воздухє пакришкі!
показать весь комментарий
04.06.2025 16:59 Ответить
Було таке, але роботу отой покришку дивізія забезпечувала. Як Стаханова вся шахта.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:10 Ответить
просто асам давали охорону, літаки підтримки для захисту
тому в них була фора
показать весь комментарий
04.06.2025 17:23 Ответить
Та я в курсах, за асов. І як советским асам забезпечивали їх роботу та перемоги.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:31 Ответить
Кацапи знайшли новий спосіб утилізації автопокришок
показать весь комментарий
04.06.2025 17:55 Ответить
Ага. Донори заправлені під кришку і вилизані до блиску.
показать весь комментарий
04.06.2025 19:43 Ответить
Певно збиралися їх підпалити. Щоб в диму ШІ дронів не спрацював.
Але як завжди. Половину сірників пропили, іншу *********.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:16 Ответить
Однако из за покрышек два самых фифицитных литака -летающих радаров, не атаковали в области бензобаков, а поразили лишь антенны. Антенны дело ремонтируемое, а так бы сгорели полностью
показать весь комментарий
04.06.2025 18:16 Ответить
КРАСИВО
показать весь комментарий
04.06.2025 16:55 Ответить
Що ж воно не проконтролювало заходи по підготовці країни до нападу 24. 02. 2022 після 52 попереджень за 7 місяців до початку? Зараз би і не було б цієї війни.
показать весь комментарий
04.06.2025 16:56 Ответить
Була б. Не будьте наївними..
показать весь комментарий
04.06.2025 16:58 Ответить
***** не нападає на тих, хто може дати по е-балу. Фіни, шведи до прикладу.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:01 Ответить
Напав би. Тільки краще готувався б, і не було б отих пройобів зі спаленими колонами.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:15 Ответить
нажаль напад спровокувала слабка влада
показать весь комментарий
04.06.2025 17:05 Ответить
Україна за їх розумінням ніколи й не була сильною. Напад був би всеодно.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:17 Ответить
хай був би, але якщо була друга влада, то ми будували б ракети, а не дороги .....і не розмінували б геть усе...і не було б стільки вбитих і калік.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:41 Ответить
не розхитуй - хай плебеї тішаться
показать весь комментарий
04.06.2025 16:58 Ответить
Так... багатьом насрали в голову у 2019. Ще досі не позбавилися цього лайна... 6 років пройшло))
показать весь комментарий
04.06.2025 17:00 Ответить
Самовозгоранiє ))
показать весь комментарий
04.06.2025 16:57 Ответить
усе почалося з вибухів у бухті десантній владівостоку 30.05 за місцем дислокації підарської 155 брмп
проба, а далі - бездоганне виконання по місцях базування стратегів та ніших підарольотів
показать весь комментарий
04.06.2025 16:58 Ответить
Це просто шикарно!!!
показать весь комментарий
04.06.2025 16:59 Ответить
Це для тих хто не вірив що вражено більше 10 літаків
показать весь комментарий
04.06.2025 16:59 Ответить
лошара Трумп дОлжен Україні за надану США багатомільйардну (і це не тільки за літаки) послугу за вирізання елементів кацапської ядерної тріади.. замість того воно, руде і нестабільне, мовчить, "як риба об льОд", як і його "друг владімір" - засцяне *****..
показать весь комментарий
04.06.2025 16:59 Ответить
Трам зараз з маском конфліктує, йому поки не до нас )
показать весь комментарий
04.06.2025 17:04 Ответить
Тампон переживає що якщо не стане Сосії то чим він тоді буде лякати Європу. Тамон одного разу вже проговорився що якщо Європа не захоче йому там щось платити то він допоможе Сосії захопити Европу
показать весь комментарий
04.06.2025 17:14 Ответить
хід якої контролював особисто През
Малюку пригрозили увольнением, если будет не так))
показать весь комментарий
04.06.2025 17:00 Ответить
Наразі документально підтверджено 11 .
показать весь комментарий
04.06.2025 17:00 Ответить
Шкода що тебе мати не висцял@ під забором.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:05 Ответить
Багато літаків знищено, і це ще не все відео…
показать весь комментарий
04.06.2025 17:02 Ответить
Треба офіційно внести в календар "ДЕНЬ МАЛЮКА" !
показать весь комментарий
04.06.2025 17:03 Ответить
super
показать весь комментарий
04.06.2025 17:04 Ответить
Суперсовременное ПВО - шины, млять!
показать весь комментарий
04.06.2025 17:05 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2025 17:06 Ответить
Ще одне кіно. https://www.facebook.com/reel/702057679121100 "Після павутини"
показать весь комментарий
04.06.2025 17:07 Ответить
«…хід якої контролював особисто Президент Володимир Зеленський,…» - А чому не Козирь Борисович контролював? Зєля може контролювати лише камеру смартфона і мікрофон. Його «контроль» спецоперацій вже давно відомий.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:08 Ответить
Був епік. Але. Пора заканчівать победобєсіє. А то за воплямі радості зелені просирають Суми.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:14 Ответить
Можно повторить?
показать весь комментарий
04.06.2025 17:27 Ответить
Якщо б зеля був у темі, операція скінчилась так само як з вагнерівцями!
показать весь комментарий
04.06.2025 17:31 Ответить
Шо тут скажеш. Кацапи, шини R13 від жигулів не працюють. Спробуйте наступного разу обкласти шинами від Черрі.
показать весь комментарий
04.06.2025 17:41 Ответить
Ті собакольоти,що згоріли вщент,готувалися до нападу,а решта і готуватися не буде в наступні місяці..
показать весь комментарий
04.06.2025 17:46 Ответить
а на якій хвилині відео атакован Ту-160 ?
показать весь комментарий
04.06.2025 17:53 Ответить
И это только Малюка работа, а что будет когда за дело возмется Страшук!
показать весь комментарий
04.06.2025 18:30 Ответить
Не так страшен чёрт, как его малю...К!
показать весь комментарий
04.06.2025 18:47 Ответить
 
 