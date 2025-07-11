Мужчин, бегущих из Украины через Приднестровье, допрашивают о военных объектах: информацию передают ФСБ, - СМИ

Мужчины призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации и незаконно пересекают границу в непризнанное Приднестровье, попадают в руки российской ФСБ. Их допрашивают с давлением и унижениями.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Журналистам удалось пообщаться с организаторами незаконных перевозок мужчин за границу и некоторыми беглецами. Выяснилось, что после пересечения границы с непризнанной ПМР украинцев отвозят на допрос к следователям так называемого Министерства госбезопасности - ведомства, которое возглавляет бывший сотрудник ФСБ России Валерий Гебос.

Там беглецов допрашивают, заставляют делиться информацией о расположении украинских воинских частей и ПВО, техники и военнослужащих ВСУ.

Собранные данные, по словам очевидцев, передаются в российскую ФСБ. А некоторые из опрошенных мужчин утверждают, что допросы проводили сами спецслужбисты РФ.

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"У меня были жесткие допросы. И, скорее всего, это были сотрудники ФСБ. Этот, что меня допрашивал, ну очень похож был. Потому что спрашивали о военной технике. Унижали... Наручники могут надеть, бросить на подвал, если подозревают, что ты врешь или что-то еще", - рассказал один из мужчин.

"Слідство.Інфо" отмечает, что все мужчины, с которыми они общались, утверждают, что когда они оказывались в Приднестровье, проводились допросы. Организаторы обещают, что это якобы "лишь формальность".

"У нас есть другие маршруты, где мы обязательно должны завести через МГБ [так называемое Министерство госбезопасности], а потом они там находятся немного и их отпускают. Я вам скажу, что в последнее время мы работали, - все маршруты были через "МГБ", - рассказал один из организаторов Влад.

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