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Новости Переправка через границу уклонистов Незаконное пересечение границы
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Мужчин, бегущих из Украины через Приднестровье, допрашивают о военных объектах: информацию передают ФСБ, - СМИ

Мужчины незаконно пересекают границу в Приднестровье

Мужчины призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации и незаконно пересекают границу в непризнанное Приднестровье, попадают в руки российской ФСБ. Их допрашивают с давлением и унижениями.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Журналистам удалось пообщаться с организаторами незаконных перевозок мужчин за границу и некоторыми беглецами. Выяснилось, что после пересечения границы с непризнанной ПМР украинцев отвозят на допрос к следователям так называемого Министерства госбезопасности - ведомства, которое возглавляет бывший сотрудник ФСБ России Валерий Гебос.

Там беглецов допрашивают, заставляют делиться информацией о расположении украинских воинских частей и ПВО, техники и военнослужащих ВСУ.

Собранные данные, по словам очевидцев, передаются в российскую ФСБ. А некоторые из опрошенных мужчин утверждают, что допросы проводили сами спецслужбисты РФ.

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"У меня были жесткие допросы. И, скорее всего, это были сотрудники ФСБ. Этот, что меня допрашивал, ну очень похож был. Потому что спрашивали о военной технике. Унижали... Наручники могут надеть, бросить на подвал, если подозревают, что ты врешь или что-то еще", - рассказал один из мужчин.

"Слідство.Інфо" отмечает, что все мужчины, с которыми они общались, утверждают, что когда они оказывались в Приднестровье, проводились допросы. Организаторы обещают, что это якобы "лишь формальность".

"У нас есть другие маршруты, где мы обязательно должны завести через МГБ [так называемое Министерство госбезопасности], а потом они там находятся немного и их отпускают. Я вам скажу, что в последнее время мы работали, - все маршруты были через "МГБ", - рассказал один из организаторов Влад.

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Автор: 

Приднестровье (661) ФСБ (1945) мобилизация (2843) Слідство.Інфо (44) уклонисты (980)


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Топ комментарии
+2
Ну давайте чесно, як пресують в ТЦК там мабуть до цього далеко.
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11.07.2025 23:35 Ответить
+1
"У мене були жорсткі допити. І, найімовірніше, це були ФСБівці. Цей, що мене допитував, ну дуже схожий був. Тому що запитували про військову техніку. Принижували… Кайданки можуть надягнути, кинути на підвал, якщо підозрюють, що ти брешеш чи щось іще", - розповів один із чоловіків.

Хто цей "один із чоловіків"? Кому розповів? Коли і як?
Пішли страшилки...
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11.07.2025 23:25 Ответить
+1
Який жах, не пощастило цим бідолахам, а що потім з ними зробили?
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11.07.2025 23:28 Ответить
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Спасибо шо предупредили, будут знать.
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11.07.2025 23:24 Ответить
Типо, наступного разу будуть йти через Приднiстров`я, маючи досить iнфи. Але ж бо, якщо такi ухилянти згодом повернуться в Украiну, то вiд нашого прискiпливого"пiдвалу" не вiдвертяться, адже в паспортi будуть мати приднiстровську печатку(в`iзд- виiзд).
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11.07.2025 23:33 Ответить
"У мене були жорсткі допити. І, найімовірніше, це були ФСБівці. Цей, що мене допитував, ну дуже схожий був. Тому що запитували про військову техніку. Принижували… Кайданки можуть надягнути, кинути на підвал, якщо підозрюють, що ти брешеш чи щось іще", - розповів один із чоловіків.

Хто цей "один із чоловіків"? Кому розповів? Коли і як?
Пішли страшилки...
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11.07.2025 23:25 Ответить
Який жах, не пощастило цим бідолахам, а що потім з ними зробили?
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11.07.2025 23:28 Ответить
Зібрані дані, за словами очевидців, передаються до російської ФСБ.

Очевидці, це бачили особисто?)
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11.07.2025 23:31 Ответить
Весь базар бендеровский - очевидцы.
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11.07.2025 23:36 Ответить
Ну давайте чесно, як пресують в ТЦК там мабуть до цього далеко.
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11.07.2025 23:35 Ответить
Це ж свої, ріднесенькі, не якісь там буряти
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12.07.2025 00:16 Ответить
Чи когось з ТЦК посадили за побиття та знущання?
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11.07.2025 23:39 Ответить
Сподіваюсь, наші хлопці-герої як істинні патріоти своєї держави гідно поводилися на фсб-шних допитах і не видали військову таємницю.
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11.07.2025 23:43 Ответить
Взагалі дивно, кордони з ЄС перекопані, патрулюються дронами і взагалі, всі "тонуть" в Тисі... А в ПМР, я так розумію, можно спокійно потрапити.
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11.07.2025 23:49 Ответить
так Щодня декілька хлопців-ухилянтів чимчукуют в пмр. Прикордонники багатіють .. всі щасливі
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12.07.2025 00:03 Ответить
І навіть все одно тікають через кордон, чомусь не бояться допитів у ПМР. А більше бояться..... (Цензура) ....
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11.07.2025 23:55 Ответить
Думаю і сам у біга. Коли будуть допитувати, скажу, що завод по виробництву безпілотників знаходиться в рівчаку далеко від міста. Нехай туди пуляють))
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12.07.2025 00:19 Ответить
 
 