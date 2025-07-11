Мужчин, бегущих из Украины через Приднестровье, допрашивают о военных объектах: информацию передают ФСБ, - СМИ
Мужчины призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации и незаконно пересекают границу в непризнанное Приднестровье, попадают в руки российской ФСБ. Их допрашивают с давлением и унижениями.
Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
Журналистам удалось пообщаться с организаторами незаконных перевозок мужчин за границу и некоторыми беглецами. Выяснилось, что после пересечения границы с непризнанной ПМР украинцев отвозят на допрос к следователям так называемого Министерства госбезопасности - ведомства, которое возглавляет бывший сотрудник ФСБ России Валерий Гебос.
Там беглецов допрашивают, заставляют делиться информацией о расположении украинских воинских частей и ПВО, техники и военнослужащих ВСУ.
Собранные данные, по словам очевидцев, передаются в российскую ФСБ. А некоторые из опрошенных мужчин утверждают, что допросы проводили сами спецслужбисты РФ.
"У меня были жесткие допросы. И, скорее всего, это были сотрудники ФСБ. Этот, что меня допрашивал, ну очень похож был. Потому что спрашивали о военной технике. Унижали... Наручники могут надеть, бросить на подвал, если подозревают, что ты врешь или что-то еще", - рассказал один из мужчин.
"Слідство.Інфо" отмечает, что все мужчины, с которыми они общались, утверждают, что когда они оказывались в Приднестровье, проводились допросы. Организаторы обещают, что это якобы "лишь формальность".
"У нас есть другие маршруты, где мы обязательно должны завести через МГБ [так называемое Министерство госбезопасности], а потом они там находятся немного и их отпускают. Я вам скажу, что в последнее время мы работали, - все маршруты были через "МГБ", - рассказал один из организаторов Влад.
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Хто цей "один із чоловіків"? Кому розповів? Коли і як?
Пішли страшилки...
Очевидці, це бачили особисто?)