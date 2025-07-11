Чоловіків, які тікають з України через Придністров’я, допитують про військові об’єкти: інформацію передають ФСБ, - ЗМІ

Чоловіки призовного віку, які ухиляються від мобілізації та незаконно перетинають кордон до невизнаного Придністров'я, потрапляють до рук російської ФСБ. Їх допитують з тиском та приниженнями.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Журналістам вдалося поспілкуватися з організаторами незаконних перевезень чоловіків за кордон та деякими втікачами. З’ясувалося, що після перетину кордону з невизнаною ПМР українців відвозять на допит до слідчих так званого Міністерства держбезпеки –– відомства, яке очолює колишній співробітник ФСБ Росії Валерій Гебос.

Там втікачів допитують, змушують ділитися інформацією про розташування українських військових частин та ППО, техніку та військовослужбовців ЗСУ.

Зібрані дані, за словами очевидців, передаються до російської ФСБ. А деякі з опитаних чоловіків стверджують, що допити проводили самі спецслужбовці РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 19-річний львів’янин 13 разів намагався незаконно перетнути кордон, - ДПСУ

"У мене були жорсткі допити. І, найімовірніше, це були ФСБівці. Цей, що мене допитував, ну дуже схожий був. Тому що запитували про військову техніку. Принижували… Кайданки можуть надягнути, кинути на підвал, якщо підозрюють, що ти брешеш чи щось іще", - розповів один із чоловіків.

"Слідство.Інфо" зазначає, що всі чоловіки, з якими вони спілкувалися, стверджують, що коли вони опинялися у Придністров'ї, проводилися допити. Організатори обіцяють, що це нібито "лише формальність".

"У нас є інші маршрути, де ми обов’язково повинні завести через МДБ [так зване Міністерство держбезпеки], а потім вони там знаходяться трохи і їх відпускають. Я вам скажу, що останнім часом ми працювали, — всі маршрути були через"МДБ", - розповів один із організаторів Влад.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три тисячі чоловіків не повернулися з-за кордону за схемою Мінкульту, - Железняк. ВIДЕО