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Новини Переправлення через кордон ухилянтів Незаконний перетин кордону
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Чоловіків, які тікають з України через Придністров’я, допитують про військові об’єкти: інформацію передають ФСБ, - ЗМІ

Чоловіки незаконно перетинають кордон в Придністров’я

Чоловіки призовного віку, які ухиляються від мобілізації та незаконно перетинають кордон до невизнаного Придністров'я, потрапляють до рук російської ФСБ. Їх допитують з тиском та приниженнями.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Журналістам вдалося поспілкуватися з організаторами незаконних перевезень чоловіків за кордон та деякими втікачами. З’ясувалося, що після перетину кордону з невизнаною ПМР українців відвозять на допит до слідчих так званого Міністерства держбезпеки –– відомства, яке очолює колишній співробітник ФСБ Росії Валерій Гебос.

Там втікачів допитують, змушують ділитися інформацією про розташування українських військових частин та ППО, техніку та військовослужбовців ЗСУ.

Зібрані дані, за словами очевидців, передаються до російської ФСБ. А деякі з опитаних чоловіків стверджують, що допити проводили самі спецслужбовці РФ.

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"У мене були жорсткі допити. І, найімовірніше, це були ФСБівці. Цей, що мене допитував, ну дуже схожий був. Тому що запитували про військову техніку. Принижували… Кайданки можуть надягнути, кинути на підвал, якщо підозрюють, що ти брешеш чи щось іще", - розповів один із чоловіків.

"Слідство.Інфо" зазначає, що всі чоловіки, з якими вони спілкувалися, стверджують, що коли вони опинялися у Придністров'ї, проводилися допити. Організатори обіцяють, що це нібито "лише формальність".

"У нас є інші маршрути, де ми обов’язково повинні завести через МДБ [так зване Міністерство держбезпеки], а потім вони там знаходяться трохи і їх відпускають. Я вам скажу, що останнім часом ми працювали, — всі маршрути були через"МДБ", - розповів один із організаторів Влад.

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Автор: 

Придністров’я (478) ФСБ (1461) мобілізація (3155) Слідство.Інфо (44) ухилянти (1049)


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Топ коментарі
+2
Ну давайте чесно, як пресують в ТЦК там мабуть до цього далеко.
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11.07.2025 23:35 Відповісти
+1
"У мене були жорсткі допити. І, найімовірніше, це були ФСБівці. Цей, що мене допитував, ну дуже схожий був. Тому що запитували про військову техніку. Принижували… Кайданки можуть надягнути, кинути на підвал, якщо підозрюють, що ти брешеш чи щось іще", - розповів один із чоловіків.

Хто цей "один із чоловіків"? Кому розповів? Коли і як?
Пішли страшилки...
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11.07.2025 23:25 Відповісти
+1
Який жах, не пощастило цим бідолахам, а що потім з ними зробили?
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11.07.2025 23:28 Відповісти
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Спасибо шо предупредили, будут знать.
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11.07.2025 23:24 Відповісти
Типо, наступного разу будуть йти через Приднiстров`я, маючи досить iнфи. Але ж бо, якщо такi ухилянти згодом повернуться в Украiну, то вiд нашого прискiпливого"пiдвалу" не вiдвертяться, адже в паспортi будуть мати приднiстровську печатку(в`iзд- виiзд).
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11.07.2025 23:33 Відповісти
"У мене були жорсткі допити. І, найімовірніше, це були ФСБівці. Цей, що мене допитував, ну дуже схожий був. Тому що запитували про військову техніку. Принижували… Кайданки можуть надягнути, кинути на підвал, якщо підозрюють, що ти брешеш чи щось іще", - розповів один із чоловіків.

Хто цей "один із чоловіків"? Кому розповів? Коли і як?
Пішли страшилки...
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11.07.2025 23:25 Відповісти
Який жах, не пощастило цим бідолахам, а що потім з ними зробили?
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11.07.2025 23:28 Відповісти
Зібрані дані, за словами очевидців, передаються до російської ФСБ.

Очевидці, це бачили особисто?)
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11.07.2025 23:31 Відповісти
Весь базар бендеровский - очевидцы.
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11.07.2025 23:36 Відповісти
Ну давайте чесно, як пресують в ТЦК там мабуть до цього далеко.
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11.07.2025 23:35 Відповісти
Це ж свої, ріднесенькі, не якісь там буряти
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12.07.2025 00:16 Відповісти
Чи когось з ТЦК посадили за побиття та знущання?
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11.07.2025 23:39 Відповісти
Сподіваюсь, наші хлопці-герої як істинні патріоти своєї держави гідно поводилися на фсб-шних допитах і не видали військову таємницю.
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11.07.2025 23:43 Відповісти
Взагалі дивно, кордони з ЄС перекопані, патрулюються дронами і взагалі, всі "тонуть" в Тисі... А в ПМР, я так розумію, можно спокійно потрапити.
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11.07.2025 23:49 Відповісти
так Щодня декілька хлопців-ухилянтів чимчукуют в пмр. Прикордонники багатіють .. всі щасливі
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12.07.2025 00:03 Відповісти
І навіть все одно тікають через кордон, чомусь не бояться допитів у ПМР. А більше бояться..... (Цензура) ....
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11.07.2025 23:55 Відповісти
Думаю і сам у біга. Коли будуть допитувати, скажу, що завод по виробництву безпілотників знаходиться в рівчаку далеко від міста. Нехай туди пуляють))
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12.07.2025 00:19 Відповісти
 
 