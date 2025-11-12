РУС
Украина присоединилась к санкциям ЕС против руководства Приднестровья

Украина вместе с восемью другими государствами официально присоединилась к санкциям Евросоюза против руководства Приднестровского региона Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Каллас

В заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас говорится, что 27 октября 2025 года Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер против руководства Приднестровья до 31 октября 2026 года.

К этому решению присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сербия и Украина. Они обеспечат согласованность своей национальной политики с санкционным режимом ЕС.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении высокого представителя.

"Придністров'я існує тільки завдяки Україні, яка тупо постачає метлобрух в промислових масштабах на заводи ворожого кацапського анклаву і дозволяє прокацапленому падлу в'їжджати на територію України з метою скоєння злочинів, спекуляції, розвідки для ***** та постачання продуктів та товарів. Це посилило б владу Кишенева і підірвало б сепаратистську демагогію русні. Щойно ми позбавимось ганебного спадку Кучми і повністю закриємо кордон з ворожим анклавом існування Придністров'я припиниться дуже швидко. Це потрібно було зробити ще в 2014, але "мінські домовленості" ще якась фігня. А от з початком "гарячої фази" в 2022 це треба було зробити миттєво. Сьогодні ми б вже забули про існування цього анклаву взагалі.
12.11.2025 10:59 Ответить
P.S. стосовно складів радянської зброї на території анклаву. Її вже там нема. Голодранці розпродали все що було більш-менш придатним. Зараз там лише токсичний хлам...
12.11.2025 11:04 Ответить
Проблема в тому що вони всі мають молдовські паспорти. А в деякі і українські. Якби тільки ПМР то можна було закрити доступ.
12.11.2025 11:56 Ответить
Вїзд в Придністров'я тільки через молдавську територію. Ми ж маємо кордон з Молдовою.
