Украина присоединилась к санкциям ЕС против руководства Приднестровья

Украина вместе с восемью другими государствами официально присоединилась к санкциям Евросоюза против руководства Приднестровского региона Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Каллас

В заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас говорится, что 27 октября 2025 года Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер против руководства Приднестровья до 31 октября 2026 года.

К этому решению присоединились Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сербия и Украина. Они обеспечат согласованность своей национальной политики с санкционным режимом ЕС.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении высокого представителя.

