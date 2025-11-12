Санкції ЄС
Україна приєдналася до санкцій ЄС проти керівництва Придністров’я

Україна разом із вісьмома іншими державами офіційно приєдналася до санкцій Євросоюзу проти керівництва Придністровського регіону Молдови.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Заява Каллас

У заяві високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас йдеться, що 27 жовтня 2025 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів проти керівництва Придністров’я до 31 жовтня 2026 року.

До цього рішення приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сербія та Україна. Вони забезпечать узгодженість своєї національної політики із санкційним режимом ЄС.

"Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - йдеться у заяві високої представниці.

"Придністров'я існує тільки завдяки Україні, яка тупо постачає метлобрух в промислових масштабах на заводи ворожого кацапського анклаву і дозволяє прокацапленому падлу в'їжджати на територію України з метою скоєння злочинів, спекуляції, розвідки для ***** та постачання продуктів та товарів. Це посилило б владу Кишенева і підірвало б сепаратистську демагогію русні. Щойно ми позбавимось ганебного спадку Кучми і повністю закриємо кордон з ворожим анклавом існування Придністров'я припиниться дуже швидко. Це потрібно було зробити ще в 2014, але "мінські домовленості" ще якась фігня. А от з початком "гарячої фази" в 2022 це треба було зробити миттєво. Сьогодні ми б вже забули про існування цього анклаву взагалі.
12.11.2025 10:59 Відповісти
P.S. стосовно складів радянської зброї на території анклаву. Її вже там нема. Голодранці розпродали все що було більш-менш придатним. Зараз там лише токсичний хлам...
12.11.2025 11:04 Відповісти
Проблема в тому що вони всі мають молдовські паспорти. А в деякі і українські. Якби тільки ПМР то можна було закрити доступ.
12.11.2025 11:56 Відповісти
Вїзд в Придністров'я тільки через молдавську територію. Ми ж маємо кордон з Молдовою.
12.11.2025 12:11 Відповісти
Це ж треба....?
Більше 30років пройшло - нарешті здогадались.
А до того більше 30років усі ґешефти з ''придністров'ям'' крутили.
Тільки після жорсткої умови ЄС керівництво України ввело санкції проти ''придністров'я''.
А чи будуть дотримуватись цих санкцій.? Ось це питання.......
12.11.2025 13:13 Відповісти
 
 