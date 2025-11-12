Україна приєдналася до санкцій ЄС проти керівництва Придністров’я

Україна разом із вісьмома іншими державами офіційно приєдналася до санкцій Євросоюзу проти керівництва Придністровського регіону Молдови.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Заява Каллас

У заяві високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас йдеться, що 27 жовтня 2025 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів проти керівництва Придністров’я до 31 жовтня 2026 року.

До цього рішення приєдналися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сербія та Україна. Вони забезпечать узгодженість своєї національної політики із санкційним режимом ЄС.

"Європейський Союз бере до уваги це зобов’язання та вітає його", - йдеться у заяві високої представниці.

