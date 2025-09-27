РУС
704 14

В начале полномасштабной войны с территории Приднестровья было "несколько выстрелов", - Зеленский

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале российского полномасштабного вторжения со стороны непризнанного Приднестровья раздавались выстрелы.

Об этом глава государства рассказал во время брифинга в субботу, 27 сентября, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если в Приднестровье на сегодня и есть люди, которые находятся в руководстве этой территории, потому что страной Приднестровье никто не считает, это оккупированная территория Молдовы. Поэтому люди, которые там сегодня, они тихие. Потому что боятся нас. И знают, потому что сигналы все от нас в начале войны получили. Там было пару выстрелов с этой территории",- сказал президент.

Зеленский отметил, что РФ очень хочет влиять на Молдову, а влияние начинается с политики.

Читайте также: Перемещение техники или военных на Приднестровском сегменте границы не фиксируется, - Госпогранслужба

"Если есть свои партии в парламенте, потом следующий шаг - это иметь свое правительство. Безусловно, иметь своего президента. А после этого уже есть военное присутствие. В принципе, в таком направлении Россия и действует", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что и для Украины, и для Европы важно иметь проевропейского президента Майю Санду, которая дружно и с уважением относится к Украине и уважает суверенитет и реальную целостность нашего государства.

В то же время Зеленский добавил, что в случае пророссийской власти в Молдове люди в Приднестровье, "которые тихие, могут быть громкими", поскольку там базируется несколько тысяч российских военнослужащих.

Читайте также: Приднестровье отдаляется от РФ, - СВР

Автор: 

Зеленский Владимир (22072) Приднестровье (666)
Топ комментарии
+3
Зеленський робить те, що у нього краще всього виходить - теревенькає язиком..

27.09.2025 19:36 Ответить
+3
на почятку повноміштабної війни ти жрав шашликі, розміновував Чонгар, будував дороги для кацапнячих танків, які чудом не дійшли до Києва ціною великої крові патріотів.
на тобі, буба, стільки крові, шо я вже навіть і не знаю як тобі спиться...

27.09.2025 19:37 Ответить
Комментировать
Кілька🤣
В соусе
27.09.2025 19:34 Ответить
Зеленський робить те, що у нього краще всього виходить - теревенькає язиком..
27.09.2025 19:36 Ответить
ні не теревенить - він заучує та декламує чужі тексти ... ну вже не про сеньйораголодомора ,але ж - нарід доручив йому читати й такі ...абипоржать правда не вийшло...
27.09.2025 19:38 Ответить
27.09.2025 19:36 Ответить
на почятку повноміштабної війни ти жрав шашликі, розміновував Чонгар, будував дороги для кацапнячих танків, які чудом не дійшли до Києва ціною великої крові патріотів.
на тобі, буба, стільки крові, шо я вже навіть і не знаю як тобі спиться...
27.09.2025 19:37 Ответить
Пострілів з якої зброї? Може то на зайців полювали..
27.09.2025 19:37 Ответить
Бл.дь, воно з його бикановими, мальками та антимайданними мусорками в бункері чуло постріли з боку, коли само всиралось і жрало мівіну?
27.09.2025 19:39 Ответить
Коли всиралися то і пару пуків, вистрілів почули.
27.09.2025 19:43 Ответить
Пропоную скласти таймер пришвидшення виходів від поважних НЕ ТАБЛОЇДІВ!!! ЗМІ партнерів України - ( було раз в півроку- стало три на тиждень) ...

Правда ПРо "найвеличнішого лідОра" зПРоекту ПРодюсера Козира .
27.09.2025 19:42 Ответить
ПРимітка
проект Буратіно , як гучно заявила Юуууля! у 2018 році на каналі Медведчука ZIK з"явився , як сказала Вона - від укроолігархів .
Але то була напівПРавда . Кремль змусив Бєню стати папою Карло й за це обіцяв йому вибачити спротив рашці в революцію Гідності.
Бєня справу зробив й "тіха ушьол в лес "зі своїм Богданом - тиха правда уйті вийшло у Богдана а оту Бєні ... Трішки дали йому у кремлі дешевої енергетика на початках ... А потім БОНЕВТІК повинен був щось робити на показуху для США - й Папа Карло затіхарився за ґратами Малюка , за що той став головним СБУшником закривавленої України, прикривати міцним тілом Ваньку Баканова - без розслідування й покарання . Тобто КДБешник Ванька МАСЛЯКОВського розливу спокійно живе в Україні й сьогодні .
БЄНЮ ЗА ГРАТИ А ВАНЮ В АДВОКАТИ ??? А ВАСЮ в ПАВУТИНУ грати?
їні
27.09.2025 19:53 Ответить
постріли не чув але цигарки як тягали так і тягают з тої сторони. зелені натягули проволоку але для своїх контриків дірки залишили.
27.09.2025 19:44 Ответить
Такие события происходили в начале полномасштабной, шо деловоду даже доложили про "пару выстрелов" от молдовских сепаров. Чуть мивиной в бункере не подавился, бедолага.
27.09.2025 19:44 Ответить
Team of Zina Portnova
@Zn_Portnova
·
26 вер.
Пакистанець продавав свою сечу до росії під виглядом лікувального зілля.
21 річний пакистанець протягом двох років постачав до росії свою сечу під виглядом верблюжої (у деяких мусульманських країнах її прийнято вживати з лікувальною метою). Один із споживачів сечі помітив дивний і нетиповий смак, після чого повідомив про це в поліцію. Під час перевірки було виявлено обман, підпільника заарештували.
Сеча продавалася по всьому світу через маркетплейс, включаючи росію, Узбекистан, Киргизію і т.д.
27.09.2025 19:48 Ответить
 
 