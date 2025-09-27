В начале полномасштабной войны с территории Приднестровья было "несколько выстрелов", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале российского полномасштабного вторжения со стороны непризнанного Приднестровья раздавались выстрелы.
Об этом глава государства рассказал во время брифинга в субботу, 27 сентября, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если в Приднестровье на сегодня и есть люди, которые находятся в руководстве этой территории, потому что страной Приднестровье никто не считает, это оккупированная территория Молдовы. Поэтому люди, которые там сегодня, они тихие. Потому что боятся нас. И знают, потому что сигналы все от нас в начале войны получили. Там было пару выстрелов с этой территории",- сказал президент.
Зеленский отметил, что РФ очень хочет влиять на Молдову, а влияние начинается с политики.
"Если есть свои партии в парламенте, потом следующий шаг - это иметь свое правительство. Безусловно, иметь своего президента. А после этого уже есть военное присутствие. В принципе, в таком направлении Россия и действует", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что и для Украины, и для Европы важно иметь проевропейского президента Майю Санду, которая дружно и с уважением относится к Украине и уважает суверенитет и реальную целостность нашего государства.
В то же время Зеленский добавил, что в случае пророссийской власти в Молдове люди в Приднестровье, "которые тихие, могут быть громкими", поскольку там базируется несколько тысяч российских военнослужащих.
