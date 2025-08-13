РУС
Новости Военное присутствие РФ в Приднестровье
Перемещение техники или военных на Приднестровском сегменте границы не фиксируется, - Госпогранслужба

Ситуация на границе с Приднестровьем

Пограничники не фиксируют перемещение техники или военных на границе с Молдовой, в частности в Приднестровском сегменте.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Так, относительно ситуации на границе с Молдовой, в частности и на Приднестровском сегменте, он отметил, что каких-то особенностей в изменении обстановки не фиксируется.

"Фактически это направление также прикрыто Силами обороны Украины - и подразделениями Вооруженных сил, и подразделениями Государственной пограничной службы, - однако по ту сторону границы какого-то перемещения техники или личного состава, или увеличения численности каких-то лиц вдоль нашей границы мы не отмечаем", - отметил Демченко.

решили напомнить о себе речники ******** чтоб типа не зря пайку жрут,кому те полторы тысячи алконавтов угрожать могут с 3 бтрами 70х годов,хоть бы не позорились те речными )
13.08.2025 16:50 Ответить
Там сейчас с нашей стороны столько погранцов защищают страну от угрозы со стороны Приднестровья что если им дать команду - они через полчаса будут в Тирасполе флаг Молдовы вешать.
13.08.2025 17:11 Ответить
Та ще у лютому 2022 чули таке.
13.08.2025 16:59 Ответить
Давно надо было под шумок прихлопнуть это коммуняцкое гетто и отдать его молдаванам.
13.08.2025 17:02 Ответить
длбы , вам нужна техника ??? ******* , а вы знаете что они с 5 класса уже учат управлять ДРОНАМИ !!! знаете ??? а сосок учат ПОЛЕВОЙ медецыне !!! в старших классах не разбирать и собирать калашмат , а ПОДРЫВНОЕ и РАЗВЕД дело !!!! радио помехи !!! они ждут перемещение техники , а то что там ОРАВА отмороженных и идеййных им до сраки !!!(((
13.08.2025 17:27 Ответить
у них техника : 10 танков и 25 градов !!!))) ее НАДО было БРАТЬ когда москали драпали с Харьковской облати и Херсона !!! стратеги , своих ЗЕЛЕНЫХ человечиков не нашлось , давай помаранчивых БЕЗБАШЕННЫХ насобираем !!!(((( мудозвоны !!!
