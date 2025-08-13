Перемещение техники или военных на Приднестровском сегменте границы не фиксируется, - Госпогранслужба
Пограничники не фиксируют перемещение техники или военных на границе с Молдовой, в частности в Приднестровском сегменте.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Так, относительно ситуации на границе с Молдовой, в частности и на Приднестровском сегменте, он отметил, что каких-то особенностей в изменении обстановки не фиксируется.
"Фактически это направление также прикрыто Силами обороны Украины - и подразделениями Вооруженных сил, и подразделениями Государственной пограничной службы, - однако по ту сторону границы какого-то перемещения техники или личного состава, или увеличения численности каких-то лиц вдоль нашей границы мы не отмечаем", - отметил Демченко.
