Перемещение техники или военных на Приднестровском сегменте границы не фиксируется, - Госпогранслужба

Пограничники не фиксируют перемещение техники или военных на границе с Молдовой, в частности в Приднестровском сегменте.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Так, относительно ситуации на границе с Молдовой, в частности и на Приднестровском сегменте, он отметил, что каких-то особенностей в изменении обстановки не фиксируется.

"Фактически это направление также прикрыто Силами обороны Украины - и подразделениями Вооруженных сил, и подразделениями Государственной пограничной службы, - однако по ту сторону границы какого-то перемещения техники или личного состава, или увеличения численности каких-то лиц вдоль нашей границы мы не отмечаем", - отметил Демченко.

Читайте также: Премьер Молдовы Речан: Россия хочет разместить 10 тысяч военных в Приднестровье