Новини Військова присутність РФ у Придністров’ї
Переміщення техніки чи військових на Придністровському сегменті кордону не фіксується, - Держприкордонслужба

Ситуація на кордоні з Придністров’ям

Прикордонники не фіксують переміщення техніки чи військових на кордоні з Молдовою, зокрема в Придністровському сегменті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Так, стосовно ситуації на кордоні з Молдовою, зокрема і на Придністровському сегменті, він зауважив, що якихось особливостей у зміні обстановки не фіксується.

"Фактично цей напрямок також прикритий Силами оборони України - і підрозділами Збройних сил, і підрозділами Державної прикордонної служби, - однак по той бік кордону якогось переміщення техніки чи особового складу, чи збільшення чисельності якихось осіб вздовж нашого кордону ми не відмічаємо", - зазначив Демченко.

Читайте також: Прем’єр Молдови Речан: Росія хоче розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї

решили напомнить о себе речники ******** чтоб типа не зря пайку жрут,кому те полторы тысячи алконавтов угрожать могут с 3 бтрами 70х годов,хоть бы не позорились те речными )
13.08.2025 16:50 Відповісти
Та ще у лютому 2022 чули таке.
13.08.2025 16:59 Відповісти
Давно надо было под шумок прихлопнуть это коммуняцкое гетто и отдать его молдаванам.
13.08.2025 17:02 Відповісти
 
 