Переміщення техніки чи військових на Придністровському сегменті кордону не фіксується, - Держприкордонслужба
Прикордонники не фіксують переміщення техніки чи військових на кордоні з Молдовою, зокрема в Придністровському сегменті.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Так, стосовно ситуації на кордоні з Молдовою, зокрема і на Придністровському сегменті, він зауважив, що якихось особливостей у зміні обстановки не фіксується.
"Фактично цей напрямок також прикритий Силами оборони України - і підрозділами Збройних сил, і підрозділами Державної прикордонної служби, - однак по той бік кордону якогось переміщення техніки чи особового складу, чи збільшення чисельності якихось осіб вздовж нашого кордону ми не відмічаємо", - зазначив Демченко.
