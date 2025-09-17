Приднестровье отдаляется от РФ, - СВР
Приднестровье, которое откололось от Молдовы при поддержке России в начале 90-х годов прошлого века, теряет ориентир на Кремль.
Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, слабая реакция Москвы на январский газовый кризис и рост зависимости региона от торговли с Европейским Союзом усилили поддержку идеи реинтеграции с Молдовой.
Согласно опросу, проведенному осенью 2024 года, 45 % жителей Приднестровья высказались за объединение с Молдовой, тогда как 38 % - против. Ситуацию усугубил провал Москвы в обеспечении энергоснабжения: помощь от "Газпрома" поступила только через месяц, тогда как Кишинев оперативно передал региону три миллиона кубометров газа, а ЕС выделил €30 млн. Лидер непризнанного образования Вадим Красносельский даже поблагодарил Брюссель за поддержку.
В Службе внешней разведки отмечают, что сегодня 77 % экспорта Приднестровья направляется в страны ЕС, тогда как торговля с РФ фактически обвалилась.
"Влияние кремлевской пропаганды также пошатнулось: за транзит газа через территорию Молдовы Тирасполь был вынужден пойти на уступки - освободить политических заключенных, демонтировать блокпосты и разрешить трансляцию национального телеканала Moldova1", - добавили в СВР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так що українці з румунами родичі, як і з поляками, чехами, хорватами чи литвинами
- москву переносять до сибіру
- економіка росії завтра впаде, рубль пробив відмітку у 80 за доллар
- санкції працюють, нафта не приносить прибуток
Санкции только в плюс
Путя будет жить 150 лет минимум
В Украине бусификация , никто не хочет воевать
Трамп агент рашки
Никакого НАТО и ес не будет, зачем прыгали на майдане непонятно
Фронт прорван
Зеля будет еще минимум до 2035 года президентом, так как войны нет конца
Каждый год миллионами уезжают с Украины, в 2040 году будет меньше миллиона украинцев жить в Украине
Доллар будет 120 гривен в 2027 году
Продукты будут только дорожать
Живи с этим
І без "репараційних позик". Європейский сором...