Приднестровье, которое откололось от Молдовы при поддержке России в начале 90-х годов прошлого века, теряет ориентир на Кремль.

Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, слабая реакция Москвы на январский газовый кризис и рост зависимости региона от торговли с Европейским Союзом усилили поддержку идеи реинтеграции с Молдовой.

Согласно опросу, проведенному осенью 2024 года, 45 % жителей Приднестровья высказались за объединение с Молдовой, тогда как 38 % - против. Ситуацию усугубил провал Москвы в обеспечении энергоснабжения: помощь от "Газпрома" поступила только через месяц, тогда как Кишинев оперативно передал региону три миллиона кубометров газа, а ЕС выделил €30 млн. Лидер непризнанного образования Вадим Красносельский даже поблагодарил Брюссель за поддержку.

В Службе внешней разведки отмечают, что сегодня 77 % экспорта Приднестровья направляется в страны ЕС, тогда как торговля с РФ фактически обвалилась.

"Влияние кремлевской пропаганды также пошатнулось: за транзит газа через территорию Молдовы Тирасполь был вынужден пойти на уступки - освободить политических заключенных, демонтировать блокпосты и разрешить трансляцию национального телеканала Moldova1", - добавили в СВР.