РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9471 посетитель онлайн
Новости Военное присутствие РФ в Приднестровье
2 724 10

Приднестровье отдаляется от РФ, - СВР

Приднестровье отдаляется от РФ

Приднестровье, которое откололось от Молдовы при поддержке России в начале 90-х годов прошлого века, теряет ориентир на Кремль.

Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, слабая реакция Москвы на январский газовый кризис и рост зависимости региона от торговли с Европейским Союзом усилили поддержку идеи реинтеграции с Молдовой.

Согласно опросу, проведенному осенью 2024 года, 45 % жителей Приднестровья высказались за объединение с Молдовой, тогда как 38 % - против. Ситуацию усугубил провал Москвы в обеспечении энергоснабжения: помощь от "Газпрома" поступила только через месяц, тогда как Кишинев оперативно передал региону три миллиона кубометров газа, а ЕС выделил €30 млн. Лидер непризнанного образования Вадим Красносельский даже поблагодарил Брюссель за поддержку.

Также читайте: Перемещение техники или военных на Приднестровском сегменте границы не фиксируется, - Госпогранслужба

В Службе внешней разведки отмечают, что сегодня 77 % экспорта Приднестровья направляется в страны ЕС, тогда как торговля с РФ фактически обвалилась.

"Влияние кремлевской пропаганды также пошатнулось: за транзит газа через территорию Молдовы Тирасполь был вынужден пойти на уступки - освободить политических заключенных, демонтировать блокпосты и разрешить трансляцию национального телеканала Moldova1", - добавили в СВР.

Автор: 

Приднестровье (664) россия (97217)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Тільки б не з кацапами
показать весь комментарий
17.09.2025 16:36 Ответить
+2
Рашку не победить
Санкции только в плюс
Путя будет жить 150 лет минимум
В Украине бусификация , никто не хочет воевать
Трамп агент рашки
Никакого НАТО и ес не будет, зачем прыгали на майдане непонятно
Фронт прорван
Зеля будет еще минимум до 2035 года президентом, так как войны нет конца
Каждый год миллионами уезжают с Украины, в 2040 году будет меньше миллиона украинцев жить в Украине
Доллар будет 120 гривен в 2027 году
Продукты будут только дорожать
Живи с этим
показать весь комментарий
17.09.2025 16:58 Ответить
+1
а куди хоче вколотися ?
показать весь комментарий
17.09.2025 16:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а куди хоче вколотися ?
показать весь комментарий
17.09.2025 16:25 Ответить
трипільці були предками і українців, і румунів - сама назва цієї цивілізації Кукутені-Трипілля
так що українці з румунами родичі, як і з поляками, чехами, хорватами чи литвинами
показать весь комментарий
17.09.2025 16:29 Ответить
Тільки б не з кацапами
показать весь комментарий
17.09.2025 16:36 Ответить
Перестань звиздіти. Від трипільців в Україні нічого не залишилося , крім розкопок. Трипільці не вміли себе захищати, не будували захисних споруд навколо своїх городищ і були знищені, Слов'яни будували захищені частоколом городища і вижили. Повчальна історія для України: хто не хоче захищатися, зникає.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:45 Ответить
Чувак, трипільці - це 5000 років. Слов'ни - це ІІ-V ст. Ти б ще про неандертальців згадав.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:14 Ответить
- у путіна краб
- москву переносять до сибіру
- економіка росії завтра впаде, рубль пробив відмітку у 80 за доллар
- санкції працюють, нафта не приносить прибуток
показать весь комментарий
17.09.2025 16:31 Ответить
Рашку не победить
Санкции только в плюс
Путя будет жить 150 лет минимум
В Украине бусификация , никто не хочет воевать
Трамп агент рашки
Никакого НАТО и ес не будет, зачем прыгали на майдане непонятно
Фронт прорван
Зеля будет еще минимум до 2035 года президентом, так как войны нет конца
Каждый год миллионами уезжают с Украины, в 2040 году будет меньше миллиона украинцев жить в Украине
Доллар будет 120 гривен в 2027 году
Продукты будут только дорожать
Живи с этим
показать весь комментарий
17.09.2025 16:58 Ответить
"ЄС виділив €30 млн."
І без "репараційних позик". Європейский сором...
показать весь комментарий
17.09.2025 16:46 Ответить
Молодь хоче у ЄС.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:37 Ответить
ви жартуете? вони роблят все по вказівці з Москау. писаки хто з вас хоча був у Тирасполі?там хитрожопі, мают по 5 паспортів і отримуют по 2-3 пенсії.
показать весь комментарий
17.09.2025 18:03 Ответить
 
 