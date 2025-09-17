УКР
Придністров’я віддаляється від РФ, - СЗР

Придністров’я віддаляється від РФ

Придністров’я, яке відкололося від Молдови за підтримки Росії на початку 90-х років минулого століття, втрачає орієнтир на Кремль.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, слабка реакція Москви на січневу газову кризу та зростання залежності регіону від торгівлі з Європейським Союзом посилили підтримку ідеї реінтеграції з Молдовою.

Згідно з опитуванням, проведеним восени 2024 року, 45 % жителів Придністров’я висловилися за об’єднання з Молдовою, тоді як 38 % – проти. Ситуацію погіршив провал Москви у забезпеченні енергопостачання: допомога від "Газпрому" надійшла лише через місяць, тоді як Кишинів оперативно передав регіону три мільйони кубометрів газу, а ЄС виділив €30 млн. Лідер невизнаного утворення Вадим Красносельський навіть подякував Брюсселю за підтримку.

Також читайте: Переміщення техніки чи військових на Придністровському сегменті кордону не фіксується, - Держприкордонслужба

У Службі зовнішньої розвідки зауважують, що сьогодні 77 % експорту Придністров’я спрямовується до країн ЄС, тоді як торгівля з РФ фактично обвалилася.

"Вплив кремлівської пропаганди також похитнувся: за транзит газу через територію Молдови Тирасполь був змушений піти на поступки – звільнити політичних в’язнів, демонтувати блокпости і дозволити трансляцію національного телеканалу Moldova1", - додали в СЗР.

Автор: 

Придністров’я (484) росія (67792)
Топ коментарі
+8
Тільки б не з кацапами
показати весь коментар
17.09.2025 16:36 Відповісти
+2
Рашку не победить
Санкции только в плюс
Путя будет жить 150 лет минимум
В Украине бусификация , никто не хочет воевать
Трамп агент рашки
Никакого НАТО и ес не будет, зачем прыгали на майдане непонятно
Фронт прорван
Зеля будет еще минимум до 2035 года президентом, так как войны нет конца
Каждый год миллионами уезжают с Украины, в 2040 году будет меньше миллиона украинцев жить в Украине
Доллар будет 120 гривен в 2027 году
Продукты будут только дорожать
Живи с этим
показати весь коментар
17.09.2025 16:58 Відповісти
+1
а куди хоче вколотися ?
показати весь коментар
17.09.2025 16:25 Відповісти
Коментувати
а куди хоче вколотися ?
показати весь коментар
17.09.2025 16:25 Відповісти
трипільці були предками і українців, і румунів - сама назва цієї цивілізації Кукутені-Трипілля
так що українці з румунами родичі, як і з поляками, чехами, хорватами чи литвинами
показати весь коментар
17.09.2025 16:29 Відповісти
Тільки б не з кацапами
показати весь коментар
17.09.2025 16:36 Відповісти
Перестань звиздіти. Від трипільців в Україні нічого не залишилося , крім розкопок. Трипільці не вміли себе захищати, не будували захисних споруд навколо своїх городищ і були знищені, Слов'яни будували захищені частоколом городища і вижили. Повчальна історія для України: хто не хоче захищатися, зникає.
показати весь коментар
17.09.2025 16:45 Відповісти
Чувак, трипільці - це 5000 років. Слов'ни - це ІІ-V ст. Ти б ще про неандертальців згадав.
показати весь коментар
17.09.2025 17:14 Відповісти
Послухай, хамовита ТП, я тобі про одне, ти мені про друге. Я про причини виживання слов'ян і зникнення трипільців, а ти про часові проміжки, до речі вказані невірно.
показати весь коментар
17.09.2025 19:09 Відповісти
- у путіна краб
- москву переносять до сибіру
- економіка росії завтра впаде, рубль пробив відмітку у 80 за доллар
- санкції працюють, нафта не приносить прибуток
показати весь коментар
17.09.2025 16:31 Відповісти
Рашку не победить
Санкции только в плюс
Путя будет жить 150 лет минимум
В Украине бусификация , никто не хочет воевать
Трамп агент рашки
Никакого НАТО и ес не будет, зачем прыгали на майдане непонятно
Фронт прорван
Зеля будет еще минимум до 2035 года президентом, так как войны нет конца
Каждый год миллионами уезжают с Украины, в 2040 году будет меньше миллиона украинцев жить в Украине
Доллар будет 120 гривен в 2027 году
Продукты будут только дорожать
Живи с этим
показати весь коментар
17.09.2025 16:58 Відповісти
"ЄС виділив €30 млн."
І без "репараційних позик". Європейский сором...
показати весь коментар
17.09.2025 16:46 Відповісти
Молодь хоче у ЄС.
показати весь коментар
17.09.2025 17:37 Відповісти
ви жартуете? вони роблят все по вказівці з Москау. писаки хто з вас хоча був у Тирасполі?там хитрожопі, мают по 5 паспортів і отримуют по 2-3 пенсії.
показати весь коментар
17.09.2025 18:03 Відповісти
 
 