Придністров’я віддаляється від РФ, - СЗР

Придністров’я, яке відкололося від Молдови за підтримки Росії на початку 90-х років минулого століття, втрачає орієнтир на Кремль.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, слабка реакція Москви на січневу газову кризу та зростання залежності регіону від торгівлі з Європейським Союзом посилили підтримку ідеї реінтеграції з Молдовою.

Згідно з опитуванням, проведеним восени 2024 року, 45 % жителів Придністров’я висловилися за об’єднання з Молдовою, тоді як 38 % – проти. Ситуацію погіршив провал Москви у забезпеченні енергопостачання: допомога від "Газпрому" надійшла лише через місяць, тоді як Кишинів оперативно передав регіону три мільйони кубометрів газу, а ЄС виділив €30 млн. Лідер невизнаного утворення Вадим Красносельський навіть подякував Брюсселю за підтримку.

Також читайте: Переміщення техніки чи військових на Придністровському сегменті кордону не фіксується, - Держприкордонслужба

У Службі зовнішньої розвідки зауважують, що сьогодні 77 % експорту Придністров’я спрямовується до країн ЄС, тоді як торгівля з РФ фактично обвалилася.

"Вплив кремлівської пропаганди також похитнувся: за транзит газу через територію Молдови Тирасполь був змушений піти на поступки – звільнити політичних в’язнів, демонтувати блокпости і дозволити трансляцію національного телеканалу Moldova1", - додали в СЗР.