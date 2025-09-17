Придністров’я віддаляється від РФ, - СЗР
Придністров’я, яке відкололося від Молдови за підтримки Росії на початку 90-х років минулого століття, втрачає орієнтир на Кремль.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, слабка реакція Москви на січневу газову кризу та зростання залежності регіону від торгівлі з Європейським Союзом посилили підтримку ідеї реінтеграції з Молдовою.
Згідно з опитуванням, проведеним восени 2024 року, 45 % жителів Придністров’я висловилися за об’єднання з Молдовою, тоді як 38 % – проти. Ситуацію погіршив провал Москви у забезпеченні енергопостачання: допомога від "Газпрому" надійшла лише через місяць, тоді як Кишинів оперативно передав регіону три мільйони кубометрів газу, а ЄС виділив €30 млн. Лідер невизнаного утворення Вадим Красносельський навіть подякував Брюсселю за підтримку.
У Службі зовнішньої розвідки зауважують, що сьогодні 77 % експорту Придністров’я спрямовується до країн ЄС, тоді як торгівля з РФ фактично обвалилася.
"Вплив кремлівської пропаганди також похитнувся: за транзит газу через територію Молдови Тирасполь був змушений піти на поступки – звільнити політичних в’язнів, демонтувати блокпости і дозволити трансляцію національного телеканалу Moldova1", - додали в СЗР.
так що українці з румунами родичі, як і з поляками, чехами, хорватами чи литвинами
- москву переносять до сибіру
- економіка росії завтра впаде, рубль пробив відмітку у 80 за доллар
- санкції працюють, нафта не приносить прибуток
Санкции только в плюс
Путя будет жить 150 лет минимум
В Украине бусификация , никто не хочет воевать
Трамп агент рашки
Никакого НАТО и ес не будет, зачем прыгали на майдане непонятно
Фронт прорван
Зеля будет еще минимум до 2035 года президентом, так как войны нет конца
Каждый год миллионами уезжают с Украины, в 2040 году будет меньше миллиона украинцев жить в Украине
Доллар будет 120 гривен в 2027 году
Продукты будут только дорожать
Живи с этим
І без "репараційних позик". Європейский сором...