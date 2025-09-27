УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7807 відвідувачів онлайн
Новини Провокації з Придністров’я
1 587 22

На початку повномасштабної війни з території Придністров’я було "кілька пострілів", - Зеленський

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на початку російського повномасштабного вторгнення з боку невизнаного Придністров'я лунали постріли. 

Про це глава держави розповів під час брифінгу у суботу, 27 вересня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у Придністров’ї на сьогодні і є люди, які знаходяться в керівництві цієї території, тому що країною Придністров’я ніхто не вважає, це окупована територія Молдови. Тому люди, які там сьогодні, вони тихі. Бо бояться нас. І знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали. Там було пару пострілів з цієї території",- сказав президент.

Зеленський зазначив, що РФ дуже хоче впливати на Молдову, а вплив починається з політики.

Читайте також: Переміщення техніки чи військових на Придністровському сегменті кордону не фіксується, - Держприкордонслужба

"Якщо є свої партії в парламенті, потім наступний крок – це мати свій уряд. Безумовно, мати свого президента. А після цього вже є військова присутність. В принципі, в такому напрямку Росія і діє", - сказав очільник держави.

Президент наголосив, що і для України, і для Європи  важливо мати проєвропейського президента Майю Санду, яка дружно і з повагою ставиться до України і поважає суверенітет і реальну цілісність нашої держави.

Водночас Зеленський додав, що у разі проросійської влади в Молдові люди у Придністров’ї, "які тихі, можуть бути гучними", оскільки там базується кілька тисяч російських військовослужбовців.

Читайте також: Придністров’я віддаляється від РФ, - СЗР

Автор: 

Зеленський Володимир (25625) Придністров’я (487)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
на почятку повноміштабної війни ти жрав шашликі, розміновував Чонгар, будував дороги для кацапнячих танків, які чудом не дійшли до Києва ціною великої крові патріотів.
на тобі, буба, стільки крові, шо я вже навіть і не знаю як тобі спиться...
показати весь коментар
27.09.2025 19:37 Відповісти
+5
Зеленський робить те, що у нього краще всього виходить - теревенькає язиком..
показати весь коментар
27.09.2025 19:36 Відповісти
+2
Team of Zina Portnova
@Zn_Portnova
·
26 вер.
Пакистанець продавав свою сечу до росії під виглядом лікувального зілля.
21 річний пакистанець протягом двох років постачав до росії свою сечу під виглядом верблюжої (у деяких мусульманських країнах її прийнято вживати з лікувальною метою). Один із споживачів сечі помітив дивний і нетиповий смак, після чого повідомив про це в поліцію. Під час перевірки було виявлено обман, підпільника заарештували.
Сеча продавалася по всьому світу через маркетплейс, включаючи росію, Узбекистан, Киргизію і т.д.
показати весь коментар
27.09.2025 19:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кілька🤣
В соусе
показати весь коментар
27.09.2025 19:34 Відповісти
Зеленський робить те, що у нього краще всього виходить - теревенькає язиком..
показати весь коментар
27.09.2025 19:36 Відповісти
ні не теревенить - він заучує та декламує чужі тексти ... ну вже не про сеньйораголодомора ,але ж - нарід доручив йому читати й такі ...абипоржать правда не вийшло...
показати весь коментар
27.09.2025 19:38 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2025 19:36 Відповісти
на почятку повноміштабної війни ти жрав шашликі, розміновував Чонгар, будував дороги для кацапнячих танків, які чудом не дійшли до Києва ціною великої крові патріотів.
на тобі, буба, стільки крові, шо я вже навіть і не знаю як тобі спиться...
показати весь коментар
27.09.2025 19:37 Відповісти
Пострілів з якої зброї? Може то на зайців полювали..
показати весь коментар
27.09.2025 19:37 Відповісти
Бл.дь, воно з його бикановими, мальками та антимайданними мусорками в бункері чуло постріли з боку, коли само всиралось і жрало мівіну?
показати весь коментар
27.09.2025 19:39 Відповісти
Коли всиралися то і пару пуків, вистрілів почули.
показати весь коментар
27.09.2025 19:43 Відповісти
Пропоную скласти таймер пришвидшення виходів від поважних НЕ ТАБЛОЇДІВ!!! ЗМІ партнерів України - ( було раз в півроку- стало три на тиждень) ...

Правда ПРо "найвеличнішого лідОра" зПРоекту ПРодюсера Козира .
показати весь коментар
27.09.2025 19:42 Відповісти
ПРимітка
проект Буратіно , як гучно заявила Юуууля! у 2018 році на каналі Медведчука ZIK з"явився , як сказала Вона - від укроолігархів .
Але то була напівПРавда . Кремль змусив Бєню стати папою Карло й за це обіцяв йому вибачити спротив рашці в революцію Гідності.
Бєня справу зробив й "тіха ушьол в лес "зі своїм Богданом - тиха правда уйті вийшло у Богдана а оту Бєні ... Трішки дали йому у кремлі дешевої енергетика на початках ... А потім БОНЕВТІК повинен був щось робити на показуху для США - й Папа Карло затіхарився за ґратами Малюка , за що той став головним СБУшником закривавленої України, прикривати міцним тілом Ваньку Баканова - без розслідування й покарання . Тобто КДБешник Ванька МАСЛЯКОВського розливу спокійно живе в Україні й сьогодні .
БЄНЮ ЗА ГРАТИ А ВАНЮ В АДВОКАТИ ??? А ВАСЮ в ПАВУТИНУ грати?
їні
показати весь коментар
27.09.2025 19:53 Відповісти
постріли не чув але цигарки як тягали так і тягают з тої сторони. зелені натягули проволоку але для своїх контриків дірки залишили.
показати весь коментар
27.09.2025 19:44 Відповісти
Такие события происходили в начале полномасштабной, шо деловоду даже доложили про "пару выстрелов" от молдовских сепаров. Чуть мивиной в бункере не подавился, бедолага.
показати весь коментар
27.09.2025 19:44 Відповісти
Team of Zina Portnova
@Zn_Portnova
·
26 вер.
Пакистанець продавав свою сечу до росії під виглядом лікувального зілля.
21 річний пакистанець протягом двох років постачав до росії свою сечу під виглядом верблюжої (у деяких мусульманських країнах її прийнято вживати з лікувальною метою). Один із споживачів сечі помітив дивний і нетиповий смак, після чого повідомив про це в поліцію. Під час перевірки було виявлено обман, підпільника заарештували.
Сеча продавалася по всьому світу через маркетплейс, включаючи росію, Узбекистан, Киргизію і т.д.
показати весь коментар
27.09.2025 19:48 Відповісти
і шо дивно - багато хто з кацапів вилікувався!
багато хто просив добавки...
показати весь коментар
27.09.2025 19:56 Відповісти
Зеленський зачитує те, що подобається наріду. Ті, які чекали російську мову в Україні як другу державну пам'ятають, що це бажав зробити Зе і вони його будуть підтримувати. Прихожани московського патріархату, а їх до 11 тисяч приходів, також пам'ятають, що Зе обзивав наш Томос термосом, вони його підтримали на виборах 2019 і будуть підтримувати знову. Чинуші різних штибів розбагатіли, обдираючи нарід при Зеленському і вони не хочуть втратити свої посади, будуть організовувати липування підрахунків. І патріоти, реальнів патріоти чують зачитані з папірця патріотичні промови ненависника України, будуть його підтримувати. Прикро, сьогодні в 9 годин у кожному місті вмикають Гімн України і зупиняються, вшановуючи пам'ять загиблих, а ті же мери, більшість слуг і ригів заграбастали все, що було можна і що не можна собі і своїм родичам. Наріду залишили тільки Гімн.
показати весь коментар
27.09.2025 20:01 Відповісти
Більшість вже давно ненавидить і зневажає зє. Його діяльність дістала всіх. Підтримувати будуть лише ті хто заробляє на корупційних схемах під час війни. Жодна притомна людина, а таких більшість!, підтримувати "грьобану хуцпу" не стане.
показати весь коментар
27.09.2025 20:16 Відповісти
"Якщо є свої партії в парламенті, потім наступний крок - це мати свій уряд. Безумовно, мати свого президента. А після цього вже є військова присутність. В принципі, в такому напрямку Росія і діє", - сказав очільник держави".
Краще не скажеш про проект сн.
Хто,як не він-в курсі?
Пройдений етап.
Лише не додав,що на початку був серіал для любителів поржать.
показати весь коментар
27.09.2025 20:08 Відповісти
та то Татаров та Малюк чеченців відстрілювали
показати весь коментар
27.09.2025 20:15 Відповісти
Чим далі тим важче знаходити сенс в наборі слів що видає лідор
показати весь коментар
27.09.2025 20:22 Відповісти
у этого полудурка смысла в голове нет. То, что ему лгбтшник пишет, то оно и гундосит
показати весь коментар
27.09.2025 20:26 Відповісти
ты лучше расскажи как в начале войны ты про шашлыки рассказывал,пока русня в Марике, Киевской области итд братские могилы из гражданских делала. Клоун гундосный, чтобы вы повыздыхали твари зеленые
показати весь коментар
27.09.2025 20:25 Відповісти
 
 