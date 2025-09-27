На початку повномасштабної війни з території Придністров’я було "кілька пострілів", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на початку російського повномасштабного вторгнення з боку невизнаного Придністров'я лунали постріли.

Про це глава держави розповів під час брифінгу у суботу, 27 вересня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у Придністров’ї на сьогодні і є люди, які знаходяться в керівництві цієї території, тому що країною Придністров’я ніхто не вважає, це окупована територія Молдови. Тому люди, які там сьогодні, вони тихі. Бо бояться нас. І знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали. Там було пару пострілів з цієї території",- сказав президент.

Зеленський зазначив, що РФ дуже хоче впливати на Молдову, а вплив починається з політики.

"Якщо є свої партії в парламенті, потім наступний крок – це мати свій уряд. Безумовно, мати свого президента. А після цього вже є військова присутність. В принципі, в такому напрямку Росія і діє", - сказав очільник держави.

Президент наголосив, що і для України, і для Європи важливо мати проєвропейського президента Майю Санду, яка дружно і з повагою ставиться до України і поважає суверенітет і реальну цілісність нашої держави.

Водночас Зеленський додав, що у разі проросійської влади в Молдові люди у Придністров’ї, "які тихі, можуть бути гучними", оскільки там базується кілька тисяч російських військовослужбовців.

