На початку повномасштабної війни з території Придністров’я було "кілька пострілів", - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів, що на початку російського повномасштабного вторгнення з боку невизнаного Придністров'я лунали постріли.
Про це глава держави розповів під час брифінгу у суботу, 27 вересня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо у Придністров’ї на сьогодні і є люди, які знаходяться в керівництві цієї території, тому що країною Придністров’я ніхто не вважає, це окупована територія Молдови. Тому люди, які там сьогодні, вони тихі. Бо бояться нас. І знають, бо сигнали всі від нас на початку війни отримали. Там було пару пострілів з цієї території",- сказав президент.
Зеленський зазначив, що РФ дуже хоче впливати на Молдову, а вплив починається з політики.
"Якщо є свої партії в парламенті, потім наступний крок – це мати свій уряд. Безумовно, мати свого президента. А після цього вже є військова присутність. В принципі, в такому напрямку Росія і діє", - сказав очільник держави.
Президент наголосив, що і для України, і для Європи важливо мати проєвропейського президента Майю Санду, яка дружно і з повагою ставиться до України і поважає суверенітет і реальну цілісність нашої держави.
Водночас Зеленський додав, що у разі проросійської влади в Молдові люди у Придністров’ї, "які тихі, можуть бути гучними", оскільки там базується кілька тисяч російських військовослужбовців.
В соусе
на тобі, буба, стільки крові, шо я вже навіть і не знаю як тобі спиться...
Правда ПРо "найвеличнішого лідОра" зПРоекту ПРодюсера Козира .
проект Буратіно , як гучно заявила Юуууля! у 2018 році на каналі Медведчука ZIK з"явився , як сказала Вона - від укроолігархів .
Але то була напівПРавда . Кремль змусив Бєню стати папою Карло й за це обіцяв йому вибачити спротив рашці в революцію Гідності.
Бєня справу зробив й "тіха ушьол в лес "зі своїм Богданом - тиха правда уйті вийшло у Богдана а оту Бєні ... Трішки дали йому у кремлі дешевої енергетика на початках ... А потім БОНЕВТІК повинен був щось робити на показуху для США - й Папа Карло затіхарився за ґратами Малюка , за що той став головним СБУшником закривавленої України, прикривати міцним тілом Ваньку Баканова - без розслідування й покарання . Тобто КДБешник Ванька МАСЛЯКОВського розливу спокійно живе в Україні й сьогодні .
БЄНЮ ЗА ГРАТИ А ВАНЮ В АДВОКАТИ ??? А ВАСЮ в ПАВУТИНУ грати?
їні
@Zn_Portnova
·
26 вер.
Пакистанець продавав свою сечу до росії під виглядом лікувального зілля.
21 річний пакистанець протягом двох років постачав до росії свою сечу під виглядом верблюжої (у деяких мусульманських країнах її прийнято вживати з лікувальною метою). Один із споживачів сечі помітив дивний і нетиповий смак, після чого повідомив про це в поліцію. Під час перевірки було виявлено обман, підпільника заарештували.
Сеча продавалася по всьому світу через маркетплейс, включаючи росію, Узбекистан, Киргизію і т.д.
багато хто просив добавки...
Краще не скажеш про проект сн.
Хто,як не він-в курсі?
Пройдений етап.
Лише не додав,що на початку був серіал для любителів поржать.