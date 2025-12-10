РФ перекидає агентів спецслужб до Придністров’я та розгортає виробництво дронів, - ЗМІ

Росія терміново активізує роботу у невизнаному Придністров'ї, щоб відволікти ресурси України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне із посиланням на джерела в ГУР.

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Посилення мобілізації

Так, на території "ПМР" посилили мобілізаційні заходи: до військових формувань невизнаної республіки викликають резервістів, на складах розконсервовують озброєння.

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БпЛА та дрони

Також там вже розгорнули виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів.

"Активні заходи, які реалізовує Кремль, спрямовані на посилення російської присутності у Придністров’ї, яке Москва використовує для дестабілізації ситуації в Молдові та створенні точки напруги на кордоні з українськими південними областями - ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає", - каже співрозмовник видання.

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Спецслужби РФ у Придністров'ї

Також джерело повідомило, що Росія перекидає у Придністров’я агентів спецслужб, які мають завдання посилити кризові явища, сіяти хаос шляхом інформаційних операцій, здійснювати провокації, проводити диверсійну роботу.

Вибори

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Посилена увага РФ до Придністров'я зараз вказує на початок нової гібридної операції, пов’язаної з проведенням так званих виборів президента "ПМР" у 2026 році.

Газ

Влада Молдови врятувала Придністров'я від колапсу, коли "Газпром" припинив постачання газу.

"Операція Росії має за мету, зокрема, знову присадити Тирасполь на голку безкоштовного російську газу, підняти імідж проросійських ватажків, приховано наростити військовий контингент Росії у Придністров’ї, щоб у потрібний кремлю момент всі накопичені сили й ресурси були готові до військової ескалації", - додало джерело.

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