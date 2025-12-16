РУС
РФ ежемесячно теряет убитыми около 30 тыс. военных, - Зеленский

Зеленский о потерях РФ

Президент Владимир Зеленский рассказал о ежемесячных потерях российских войск.

Об этом Зеленский сообщил во время выступления перед парламентом Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Путин верит в власть и деньги

"Путин не верит в людей. Он верит только во власть и в деньги. Он теряет около 30 тыс. солдатских жизней на фронте каждый месяц. Не раненых 30 тыс. ежемесячно, а убитых. Был месяц, когда было убито 25 тыс. россиян. Другой месяц – 31 тысяча", – рассказал Зеленский.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 190 620 человек (+1 150 за сутки), 2 подводные лодки, 11 421 танк, 35 172 артсистемы, 23 737 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Россияне не считают своих убитых

Президент подчеркнул, что Украина имеет видео с дронов, подтверждающие эти смерти.

"Российские штурмы всегда безумно кровавые, но Путину все равно. Россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждое евро, которое они теряют. Вот почему нужно сильное решение по российским деньгам, и эти средства должны работать, чтобы защищаться от России", - добавил Зеленский.

Читайте также: Все больше оккупантов гибнет в "мясных штурмах", - перехват разведки. АУДИО

Он также призвал Нидерланды поддержать решение о передаче Украине замороженных российских активов.

армия РФ (21642) Зеленский Владимир (23007) уничтожение (8682)
А мы?
показать весь комментарий
16.12.2025 13:44 Ответить
та хто тих кріпаків рахує
показать весь комментарий
16.12.2025 13:46 Ответить
Так а кацапи хуже свиней, хто-ж їх рахує.
показать весь комментарий
16.12.2025 14:00 Ответить
В демократиях НЕЛЬЗЯ СКРЫВАТЬ ПРАВДУ ОТ НАРОДА!
Один их принципов демократии - говорить правду народу
Даже самую горькую
А у нас что?
Мы живем как при СССР?
Когда людям не сказали правду про Чернобыль?
А чем тогда мы отличаемся от России?
Там все построено на лжи
Или на замалчивании
Неужто украинцы думают ,что мы воюем БЕЗ ПОТЕРЬ??????????
показать весь комментарий
16.12.2025 14:06 Ответить
Після війни дізнаємося . Народ буде в шоці . А медіабарбершопвоїни поміняють свої платівки " Ганьба ухилянтам , незламно потужним герої що йдуть до перемоги над одвічними ворогом " , на передвиборчі слізливо -тужливі " слава героям ,цвіту нації що поліг від вороженьків, " разом зі своїми діточками та родичами що понаприїжджають з Канад ,МОнак ,Флорид та Німеччин на велике крадівницвто відбудівництво післявоєнної України
показать весь комментарий
16.12.2025 14:17 Ответить
СЗЧ засекретили. ... Сталося це все після того, як у попередній місяць, жовтень, було зафіксовано абсолютний рекорд у реєстрації проваджень по статтям СЗЧ та дезертирство - 21600.

Джерело: https://censor.net/ua/b3589558
показать весь комментарий
16.12.2025 14:23 Ответить
Сокрытие правды - один из признаков авторитарных и тоталитарных режимов
показать весь комментарий
16.12.2025 14:28 Ответить
нєнє!
що це, за нікчемні цифри?
підари, що години втрачають 30 к вбитими, та 90 к незворотними!

от вам і наслідки від захвату про брехню: голобородько і куп'янськ!!!!
одна брехня породжує наступну, ще більш безглузду!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 13:50 Ответить
Тоді чому за 4 роки їх загальні втрати 1.2 млн разом вбитими і пораненими?
А там ще Келлог каже що загальні втрати обох сторон перевищили 2 млн, тобто втрати України співставні.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:52 Ответить
Келлог цитує *****, а ***** завжди бреше. В середньому наші втрати 1 ЗСУ до 8 лаптєногих. На деяких ділянках максимальні втрати кацапні доходять до 22 до 1 ЗСУ. І це не межа! Буде ще більше "харошіх руzкіх". Втрати при наступах ніколи не бувають "співставними". Для наступу потрібна перевага в живій силі мінімум 3 до 1. Ми поки що не наступаємо, а методично винищуємо окупантів в промислових масштабах.
показать весь комментарий
16.12.2025 14:18 Ответить
А ще путін лежить у холодильнику з раком після того як взнав що ракет вистачить на 2-3 тижні.
показать весь комментарий
16.12.2025 14:20 Ответить
Залишилось лише перевести цифри з віртуалу в реал.
В цьому весь найвеличніший...
показать весь комментарий
16.12.2025 13:56 Ответить
А наші які втрати? 1.5 роки тому казали ходили слухи що практично один до одного, в зараз?
показать весь комментарий
16.12.2025 13:58 Ответить
Ходять слухи, що більше двох мільйонів тільки підтвердженими вбитими.
Це не точно, але інфа сотка, треба вірити, немає варіантів не вірити.
показать весь комментарий
16.12.2025 14:00 Ответить
На початку 2022 усього було 300 тисяч особового складу, до кінця того року мобілізували додатково біля 1 млн. Ще приблизно 1.5 млн за 2023-2025. Зараз маємо біля 800 тисяч у війську. Тобто кудись поділися 1.5-1.7 мільйона людей.
показать весь комментарий
16.12.2025 14:27 Ответить
Кацапні це подобається. Як кукурікав фюрер їхнього свинорейху, вони відразу попадають в *********** рай, в якому Йося Кака.бздон числиться головним чортом по кацапам, котли з смолою розігріває.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:58 Ответить
В Європі казали їх українці повинні захищати вони самі не вміють і ненавчені воювати, значить до останнього українця
показать весь комментарий
16.12.2025 13:59 Ответить
Стільки ж нових набирає.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:59 Ответить
Нащо брехати?
показать весь комментарий
16.12.2025 14:01 Ответить
Єдине, що він уміє робити, так це по вухах лапшу вішати. Пора вже до цього звикнути.
показать весь комментарий
16.12.2025 14:03 Ответить
ну, як виявилося, вже не вміє!
вірять виключно наглухо відбиті бидло марафонці.
показать весь комментарий
16.12.2025 14:42 Ответить
Лізуть - втрати їх не зупиняють
показать весь комментарий
16.12.2025 14:19 Ответить
У нас теж мобілізують 30 тисяч на місяць, а армія чомусь лише зменьшується.
показать весь комментарий
16.12.2025 14:20 Ответить
Ну так по бумагах 30к в втікають 21-22, 8000 тисяч десь доїжджає, тільки хворі кульгаві, а пр тилах сидять як миші 700тисяч, і ... нікому воювати..
показать весь комментарий
16.12.2025 14:28 Ответить
політики постійно брешуть, бо тільки кращі брухуни добираються до влади, особливо багато брехні під час війни, іі сором'язливо називають ,- дезінформацією
показать весь комментарий
16.12.2025 14:22 Ответить
 
 