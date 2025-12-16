РФ ежемесячно теряет убитыми около 30 тыс. военных, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о ежемесячных потерях российских войск.

Об этом Зеленский сообщил во время выступления перед парламентом Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.

Путин верит в власть и деньги

"Путин не верит в людей. Он верит только во власть и в деньги. Он теряет около 30 тыс. солдатских жизней на фронте каждый месяц. Не раненых 30 тыс. ежемесячно, а убитых. Был месяц, когда было убито 25 тыс. россиян. Другой месяц – 31 тысяча", – рассказал Зеленский.

Россияне не считают своих убитых

Президент подчеркнул, что Украина имеет видео с дронов, подтверждающие эти смерти.

"Российские штурмы всегда безумно кровавые, но Путину все равно. Россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждое евро, которое они теряют. Вот почему нужно сильное решение по российским деньгам, и эти средства должны работать, чтобы защищаться от России", - добавил Зеленский.

Он также призвал Нидерланды поддержать решение о передаче Украине замороженных российских активов.