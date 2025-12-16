Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 190 620 человек (+1 150 за сутки), 2 подводные лодки, 11 421 танк, 35 172 артсистемы, 23 737 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 190 620 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 190 620 (+1 150) человек

танков – 11 421 (+9) единица

боевых бронированных машин – 23 737 (+6) единиц

артиллерийских систем – 35 172 (+67) единицы

РСЗО – 1 570 (+0) единиц

средств ПВО – 1 261 (+0) единица

самолетов – 432 (+0) единицы

вертолетов – 347 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 219 (+442) единиц

крылатых ракет – 4 073 (+0) единицы

кораблей / катеров – 28 (+0) единиц

подводных лодок – 2 (+1) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 70 182 (+177) единицы

специальной техники – 4 026 (+0) единиц.

Уничтожение российской военной техники в Украине

В ходе войны в Украине украинские военные активно уничтожают российскую военную технику, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, боевые машины пехоты, военные грузовики и другие средства ведения войны. Это достигается благодаря сочетанию различных факторов: высокоточного оружия, современных систем разведки, дронов и артиллерии.

По сообщениям украинских и западных источников, наибольшие потери среди российской техники несут танки Т-72 и Т-90, самоходные артиллерийские установки, системы РСЗО "Град" и "Ураган", а также боевые машины пехоты. Значительную роль играет также уничтожение российских складов боеприпасов и топлива, что дополнительно парализует боевые операции противника.

Использование беспилотников, разведывательной авиации и современных противотанковых систем, таких как Javelin и NLAW, позволяет украинским военным поражать цели на большой дистанции с высокой точностью. Это делает российскую технику более уязвимой даже при передвижении колоннами или развертывании на позициях.

Таким образом, систематическое уничтожение военной техники является ключевым фактором в сдерживании наступательных операций России и в укреплении обороноспособности Украины.

