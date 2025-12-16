Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 190 620 человек (+1 150 за сутки), 2 подводные лодки, 11 421 танк, 35 172 артсистемы, 23 737 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 190 620 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 190 620 (+1 150) человек
- танков – 11 421 (+9) единица
- боевых бронированных машин – 23 737 (+6) единиц
- артиллерийских систем – 35 172 (+67) единицы
- РСЗО – 1 570 (+0) единиц
- средств ПВО – 1 261 (+0) единица
- самолетов – 432 (+0) единицы
- вертолетов – 347 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 219 (+442) единиц
- крылатых ракет – 4 073 (+0) единицы
- кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
- подводных лодок – 2 (+1) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 70 182 (+177) единицы
- специальной техники – 4 026 (+0) единиц.
Уничтожение российской военной техники в Украине
В ходе войны в Украине украинские военные активно уничтожают российскую военную технику, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, боевые машины пехоты, военные грузовики и другие средства ведения войны. Это достигается благодаря сочетанию различных факторов: высокоточного оружия, современных систем разведки, дронов и артиллерии.
По сообщениям украинских и западных источников, наибольшие потери среди российской техники несут танки Т-72 и Т-90, самоходные артиллерийские установки, системы РСЗО "Град" и "Ураган", а также боевые машины пехоты. Значительную роль играет также уничтожение российских складов боеприпасов и топлива, что дополнительно парализует боевые операции противника.
Использование беспилотников, разведывательной авиации и современных противотанковых систем, таких как Javelin и NLAW, позволяет украинским военным поражать цели на большой дистанции с высокой точностью. Это делает российскую технику более уязвимой даже при передвижении колоннами или развертывании на позициях.
Таким образом, систематическое уничтожение военной техники является ключевым фактором в сдерживании наступательных операций России и в укреплении обороноспособности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава ЗСУ!!!
Коли кацапи втратили третину бойових літаків, то с тих пір ближче чим 150 км до кордону України не підлітають.
"Москитний" флот вивів з ладу другу субмарину, а козирів нема
БпЛА 70 тисяч з початку року
Арта другу добу поспіль радує
А звідки так незвично взялось стільки (порівняно з крайніфми відомостями) кочерьоженої броні?
Дійсно крису вжарили ..Чудово
259!!! одиниць знищеної техніки, 1!!! підводний човен та 1150! чумардосів за день.
Броня файно - 15!, арта та логістика супер 67/177!
Підводний човен супер, неочікувано але дуже позитивно), мінус 4 калібри в залпі, екіпажу море кислотою.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 190 000 це більше ніж все населення Тверської області.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦