РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9954 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 126 18

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 190 620 человек (+1 150 за сутки), 2 подводные лодки, 11 421 танк, 35 172 артсистемы, 23 737 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 190 620 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 190 620 (+1 150) человек
  • танков – 11 421 (+9) единица
  • боевых бронированных машин – 23 737 (+6) единиц
  • артиллерийских систем – 35 172 (+67) единицы
  • РСЗО – 1 570 (+0) единиц
  • средств ПВО – 1 261 (+0) единица
  • самолетов – 432 (+0) единицы
  • вертолетов – 347 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 91 219 (+442) единиц
  • крылатых ракет – 4 073 (+0) единицы
  • кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
  • подводных лодок – 2 (+1) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 70 182 (+177) единицы
  • специальной техники – 4 026 (+0) единиц.

Потери врага за 15 декабря

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 155-я бригада имени Анны Киевской нанесла удар по тылу оккупантов возле Покровска. ВИДЕО

Уничтожение российской военной техники в Украине

В ходе войны в Украине украинские военные активно уничтожают российскую военную технику, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, боевые машины пехоты, военные грузовики и другие средства ведения войны. Это достигается благодаря сочетанию различных факторов: высокоточного оружия, современных систем разведки, дронов и артиллерии.

По сообщениям украинских и западных источников, наибольшие потери среди российской техники несут танки Т-72 и Т-90, самоходные артиллерийские установки, системы РСЗО "Град" и "Ураган", а также боевые машины пехоты. Значительную роль играет также уничтожение российских складов боеприпасов и топлива, что дополнительно парализует боевые операции противника.

Использование беспилотников, разведывательной авиации и современных противотанковых систем, таких как Javelin и NLAW, позволяет украинским военным поражать цели на большой дистанции с высокой точностью. Это делает российскую технику более уязвимой даже при передвижении колоннами или развертывании на позициях.

Таким образом, систематическое уничтожение военной техники является ключевым фактором в сдерживании наступательных операций России и в укреплении обороноспособности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте - 140 боестолкновений, на Покровском направлении враг 36 раз атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (21642) Генштаб ВС (7376) ликвидация (4191) уничтожение (8682)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
2 підводні човни
показать весь комментарий
16.12.2025 07:07 Ответить
+8
Минув 4318 день москальсько-української війни.
259!!! одиниць знищеної техніки, 1!!! підводний човен та 1150! чумардосів за день.
Броня файно - 15!, арта та логістика супер 67/177!
Підводний човен супер, неочікувано але дуже позитивно), мінус 4 калібри в залпі, екіпажу море кислотою.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 190 000 це більше ніж все населення Тверської області.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:02 Ответить
+7
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 08:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
2 підводні човни
показать весь комментарий
16.12.2025 07:07 Ответить
можемо повторити
показать весь комментарий
16.12.2025 07:16 Ответить
Вчора був один, перший вже давно потопили.
показать весь комментарий
16.12.2025 08:02 Ответить
Перший навіть не потопили, а знищили на стапелях у ремонтному докі. А вчора таки потопили!!!
Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 09:52 Ответить
Ростов раніше і Варшавянка на сьогодні
показать весь комментарий
16.12.2025 08:20 Ответить
Нажаль 2 підводні човни як вказано у статистиці, це втрати орків з початку повномасштабної війни. Але і перетворення однієї консерви на металобрухт, це є добре, бо ракети з цієї ******** вже ніколи не полетять на землю України.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:19 Ответить
Дві із наявних шести в Чорному морі на початок війни, це на хвилиночку третина.
Коли кацапи втратили третину бойових літаків, то с тих пір ближче чим 150 км до кордону України не підлітають.
показать весь комментарий
16.12.2025 07:56 Ответить
Чумардоси вийшли на пряму до другої сотні тисяч другого мільйону
"Москитний" флот вивів з ладу другу субмарину, а козирів нема
БпЛА 70 тисяч з початку року
Арта другу добу поспіль радує
показать весь комментарий
16.12.2025 07:50 Ответить
За суьмаринку -ясно.
А звідки так незвично взялось стільки (порівняно з крайніфми відомостями) кочерьоженої броні?
показать весь комментарий
16.12.2025 08:09 Ответить
https://ru.euronews.com/2025/12/15/ukraina-vpervye-udarila-po-rossijskoj-submarine-podvodnymi-bespilotnikami
показать весь комментарий
16.12.2025 08:15 Ответить
Варшавянка зникла
показать весь комментарий
16.12.2025 08:16 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/udar-po-submarini-varshavyanka-v-novorosiysku-chogo-dosyagla-ukrajina-i-yaki-naslidki-50568763.html
Дійсно крису вжарили ..Чудово
показать весь комментарий
16.12.2025 08:19 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!З металобрухтом славненько !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
16.12.2025 08:23 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 08:35 Ответить
Минув 4318 день москальсько-української війни.
259!!! одиниць знищеної техніки, 1!!! підводний човен та 1150! чумардосів за день.
Броня файно - 15!, арта та логістика супер 67/177!
Підводний човен супер, неочікувано але дуже позитивно), мінус 4 калібри в залпі, екіпажу море кислотою.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 190 000 це більше ніж все населення Тверської області.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:02 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2025 09:04 Ответить
У рибов з'явився новий домік. 🥰
показать весь комментарий
16.12.2025 09:12 Ответить
І субмаринка!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показать весь комментарий
16.12.2025 09:53 Ответить
 
 