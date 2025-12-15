За сутки на фронте 140 боестолкновений, на Покровском направлении враг 36 раз атаковал позиции Сил обороны, - Генштаб

С начала суток понедельника, 15 декабря, на фронте произошло 140 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск.

Вражеские обстрелы

Сегодня государство-террорист нанесло 60 авиационных ударов, сбросив 149 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 3445 дронов-камикадзе и осуществили 3328 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 105 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

Бои в Харьковской области

Сегодня враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении: в районе Прилепки и в направлении Обуховки.

Враг один раз пытался продвинуться на наши позиции на Купянском направлении в районе Песчаного, получил отпор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 11 российских атак. Враг наступал в районах Новоселовки, Среднего, Заречного и в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении украинские воины отразили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Дроновки и Северска.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отразили 19 вражеских атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Новопавловки Иванополья, Софиевки.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 36 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлениях населенных пунктов Гришино, Торецкое, Белицкое и Новопавловка.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 102 человека убитыми и ранеными.

Наши воины уничтожили:

боевую бронированную машину,

две единицы автомобильной техники,

шесть единиц специальной техники, одно мотосредство,

22 беспилотных летательных аппарата, две артиллерийские системы;

поразили танк, шесть артиллерийских систем, три автомобиля, 13 укрытий личного состава и два склада боеприпасов противника.

На Александровском направлении наши защитники отбили 20 вражеских атак вблизи населенных пунктов Ялта, Снежное, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Александроград, Сладкое, Егоровка и в направлении Алексеевки. Еще одно боевое столкновеление продолжается. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении враг осуществил 12 штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в направлениях Гуляйполя, Доброполья и Варваровки. Противник наносил авиаудары по Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении противник трижды наступал в сторону Новоандреевки, Павловки и в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении одна попытка оккупантов приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновки закончилась неудачей.

