За сутки на фронте 148 боевых столкновений, самые интенсивные бои идут на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 14 декабря, на фронте произошло 148 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Сегодня государство-террорист нанесло 42 авиационных удара, сбросив 103 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 4003 дрона-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками. Враг нанес два авиационных удара, сбросив шесть КАБ и 140 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- Сегодня враг десять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении: вблизи Синельниково, Прилепки, Волчанска и в сторону Колодезного. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор.
- Трижды агрессор пытался продвигаться на наши позиции на Купянском направлении в сторону Петропавловки и Песчаного.
Бои на востоке
На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отразили девять российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Новоегорровка, Колодязи, Новоселовка, Среднее и Заречное. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Славянском направлении украинские воины отразили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником в районе Часова Яра.
На Константиновском направлении наши войска сегодня отразили 23 вражеские атаки вблизи Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки и в сторону Софиевки.
На Покровском направлении в течение суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли:
- 96 человек убитыми и ранеными.
Наши воины уничтожили:
- артиллерийскую систему,
- девять единиц автомобильной техники,
- 11 беспилотных летательных аппаратов;
- поразили четыре артиллерийские системы, два автомобиля, девять укрытий личного состава и склад боеприпасов противника.
На Александровском направлении наши защитники отразили 17 вражеских атак вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербовое, Красногорское, Привольное, Злагода и Рыбное. Еще 6 боевых столкновений продолжаются.
Бои на юге
На Гуляйпольском направлении враг осуществил 13 штурмовых действий, украинские защитники отразили атаки в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки.
На Ореховском направлении противник наступал один раз в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении одна попытка оккупантов приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста закончилась неудачей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль