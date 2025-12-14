За сутки на фронте 148 боевых столкновений, самые интенсивные бои идут на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 14 декабря, на фронте произошло 148 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня государство-террорист нанесло 42 авиационных удара, сбросив 103 управляемые бомбы. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 4003 дрона-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками. Враг нанес два авиационных удара, сбросив шесть КАБ и 140 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

Сегодня враг десять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении: вблизи Синельниково, Прилепки, Волчанска и в сторону Колодезного. Две вражеские атаки продолжаются до сих пор.

Трижды агрессор пытался продвигаться на наши позиции на Купянском направлении в сторону Петропавловки и Песчаного.

Бои на востоке

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отразили девять российских атак. Враг наступал в районах населенных пунктов Новоегорровка, Колодязи, Новоселовка, Среднее и Заречное. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении украинские воины отразили шесть вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение с противником в районе Часова Яра.

На Константиновском направлении наши войска сегодня отразили 23 вражеские атаки вблизи Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли:

96 человек убитыми и ранеными.

Наши воины уничтожили:

артиллерийскую систему,

девять единиц автомобильной техники,

11 беспилотных летательных аппаратов;

поразили четыре артиллерийские системы, два автомобиля, девять укрытий личного состава и склад боеприпасов противника.

На Александровском направлении наши защитники отразили 17 вражеских атак вблизи населенных пунктов Александроград, Новоселовка, Сосновка, Вербовое, Красногорское, Привольное, Злагода и Рыбное. Еще 6 боевых столкновений продолжаются.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении враг осуществил 13 штурмовых действий, украинские защитники отразили атаки в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Варваровки.

На Ореховском направлении противник наступал один раз в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении одна попытка оккупантов приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста закончилась неудачей.

