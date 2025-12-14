РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10362 посетителя онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении Бои на Купянском направлении
311 0

Самые ожесточенные бои - на Покровском направлении. За сутки 154 боестолкновения, - Генштаб. КАРТА

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте произошло 154 боестолкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 5180 дронов-камикадзе и осуществлено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по району населенного пункта Рыжевка Сумской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и осуществил 135 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте на утро 14 декабря

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск и в сторону населенных пунктов Синельниково, Вильча.

Ситуация на фронте на утро 14 декабря

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Песчаное и Моначиновка.

Ситуация на фронте на утро 14 декабря

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы НГУ "Хартия" вместе с иностранными добровольцами провели зачистку здания от рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Среднего и в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышево и Заречного.

Ситуация на фронте на утро 14 декабря

На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

Ситуация на фронте на утро 14 декабря

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Ситуация на фронте на утро 14 декабря

На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино, Новопавловки.

Ситуация на фронте на утро 14 декабря

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Удачное, Котлино, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового-Шахово, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки.

Ситуация на фронте на утро 14 декабря

Также смотрите: Враг продвинулся на Донетчине вблизи Ровного, Выемки и Васюковки, – DeepState. КАРТА

На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Вербовое, Красногорское, Привольное и в направлениях Александрограда, Алексеевки, Рыбного.

Ситуация на фронте на утро 14 декабря

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 19 атак россиян в сторону Рыбного, Доброполья и Гуляйполя.

Ситуация на фронте на утро 14 декабря

На Ореховском направлении враг дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районе Плавней и в сторону Степногорска.

Ситуация на фронте на утро 14 декабря

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Автор: 

Генштаб ВС (7367) боевые действия (5297) война в Украине (7221)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 