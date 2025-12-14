Самые ожесточенные бои - на Покровском направлении. За сутки 154 боестолкновения, - Генштаб. КАРТА

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте произошло 154 боестолкновения.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 5180 дронов-камикадзе и осуществлено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по району населенного пункта Рыжевка Сумской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и осуществил 135 обстрелов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск и в сторону населенных пунктов Синельниково, Вильча.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Песчаное и Моначиновка.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Среднего и в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышево и Заречного.

На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Удачное, Котлино, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового-Шахово, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Вербовое, Красногорское, Привольное и в направлениях Александрограда, Алексеевки, Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 19 атак россиян в сторону Рыбного, Доброполья и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районе Плавней и в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.