Враг продвинулся на Донетчине вблизи Ровного, Выемки и Васюковки, – DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ровного (Покровский район), Выемки (Бахмутский район) и Васюковки (Бахмутский район)", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что город Северск Донецкой области, куда с конца октября под густым туманом начали активно проникать войска РФ, практически полностью потерян. Для возвращения контроля над городом украинским защитникам нужны резервы.
