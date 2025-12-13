РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9291 посетитель онлайн
Новости Обновление карты DeepState Боевые действия на Покровском направлении Боевые действия на Северском направлении
1 101 1

Враг продвинулся на Донетчине вблизи Ровного, Выемки и Васюковки, – DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ровного (Покровский район), Выемки (Бахмутский район) и Васюковки (Бахмутский район)", - говорится в сообщении.

карта

карта

карта

  • Ранее сообщалось, что город Северск Донецкой области, куда с конца октября под густым туманом начали активно проникать войска РФ, практически полностью потерян. Для возвращения контроля над городом украинским защитникам нужны резервы.

Читайте также: Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь противник потерял темп, - 7 корпус ДШВ

Автор: 

Донецкая область (11595) Бахмутский район (705) Покровский район (1427) Васюковка (4) Выемка (5) Ровное (7) DeepState (383)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 