Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь противник потерял темп, - 7 корпус ДШВ

Враг не в состоянии прорвать украинскую оборону на севере Покровска и применяет ТБ-артиллерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Как отмечается, пропагандисты в четвертый раз за последние полтора месяца объявили о захвате всего Покровска, пытаясь выдать желаемое за действительное.

"Единственный аргумент - фото и видео из центральной части города.

Противник не учел главное: эта информационная провокация работает только на тех, для кого телевизор - это еда. А Покровск - только незнакомое название на карте", - говорится в сообщении.

"Подчеркиваем: Силы обороны контролируют север Покровска. Здесь противник потерял темп и не действуют законы вражеской пропаганды.

Продолжаются активные наступательные действия для восстановления нашего контроля над каждым метром города. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ проводят штурмовые рейды к югу от железной дороги. Наши военные шаг за шагом ликвидируют противника, сжигают вражеские тряпки и возвращают украинский флаг", - добавили в 7 корпусе ДШВ.

В подтверждение заявления 7 корпус ДШВ публикует видео с приветствиями украинских воинов из Покровска. Они разрушают иллюзию "успеха" российских пропагандистов, которые пока имеют возможность двигаться в тумане по ограниченному маршруту к югу от железной дороги.

Что предшествовало?

Генштаб заявил, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.

Ситуация в Покровске крайне сложная, но Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по линии железной дороги.

Командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый решил доказать BBC, что в Покровске продолжаются бои, а Силы обороны контролируют север города.

По рации он попросил двух украинских защитников выйти из укрытия в здании, чтобы показать украинский флаг.

