Сили оборони контролюють північ Покровська. Тут противник втратив темп, - 7 корпус ДШВ

Ворог не взмозі протиснути українську оборону на півночі Покровська та застосувує ТБ-артилерію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Як зазначається, пропагандисти вчетверте за останні півтора місяця оголосили про захоплення всього Покровська, намагаючись видати бажане за дійсне.

"Єдиний аргумент - фото та відео з центральної частини міста.

Противник не врахував головне: ця інформаційна провокація працює лише на тих, для кого телевізор - це їжа. А Покровськ - лише незнайома назва на карті", - йдеться у повідомленні.

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"Наголошуємо: Сили оборони контролюють північ Покровська. Тут противник втратив темп і не діють закони ворожої пропаганди.

Продовжуються активні наступальні дії для відновлення нашого контролю над кожним метром міста.Б ійці 425-й окремого штурмового полку "Скеля" у взаємодії з іншими підрозділами у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ проводять штурмові рейди на південь від залізниці. Наші військові крок за кроком ліквідовують противника, спалюють ворожі ганчірки та повертають український стяг", - додали у 7 корпусі ДШВ.

На підтвердження заяви 7 корпус ДШВ публікує відео з вітаннями українських воїнів із Покровська. Вони руйнують ілюзію "успіху" російських пропагандистів, які поки-що мають змогу рухатися в тумані обмеженим маршрутом на південь від залізниці.

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Що передувало?

Генштаб заявив, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.

Ситуація в Покровську вкрай складна, але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці.

Командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрій Гаркавий вирішив довести BBC, що у Покровську тривають бої, а Сили оборони контролюють північ міста.

По рації він попросив двох українських захисників вийти з укриття у будівлі, щоб показати український стяг.

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