Сили оборони контролюють північну частину Покровська, у Мирнограді та Сіверську ситуація складна, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 78 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Бої на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі.

На цьому напрямку вчора наші воїни ліквідували 109 та поранили 40 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, 11 одиниць мототехніки, гармату, 10 безпілотних літальних апаратів.

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Бої у Покровську та Мирнограді

Оборона Покровська триває, наші війська контролюють північну частину міста. Тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

"У районі Мирнограда ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі", - йдеться у повідомленні.

За даними УВ "Схід", організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

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Обстановка в Сіверську

На Слов'янському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Сіверська. Водночас місто залишається під контролем Сил оборони України.

Противник повторює спроби інфільтруватися в Сіверськ малими групами, однак більшість з них знищується ще на підходах. Протидиверсійні заходи Сил оборони України тривають.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 521 окупант за минулу добу.

Також знищено 734 БпЛА різних типів та 90 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема три бронемашини та сім гармат і мінометів.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 27 розрахунків російських БпАК.

Що передувало?

Генштаб заявив, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.

Ситуація в Покровську вкрай складна, але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці.

Командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрій Гаркавий вирішив довести BBC, що у Покровську тривають бої, а Сили оборони контролюють північ міста.

По рації він попросив двох українських захисників вийти з укриття у будівлі, щоб показати український стяг.

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